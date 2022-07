Näyttelijä Orlando Bloom oli aikoinaan lähellä halvaantua – jakoi Instagramissa inspiroivia videoita

Orlando Bloom muistelee yli 20 vuotta sitten tapahtunutta onnettomuutta.

Taru sormusten herrasta ja Pirates of the Caribbean -elokuvista tuttu englantilainen näyttelijä Orlando Bloom, 45, julkaisi Instagramissaan sarjan videoita hikisistä salitreeneistään. Videoissa hän treenaa ilman paitaa pelkissä mustissa sortseissa.

– Rikoin selkäni kun olin 19, ja he sanoivat, etten koskaan enää kävelisi, Bloom kirjoittaa kuvatekstissä.

Bloom kertoi viime syksynä Instagram-tilillään joutuneensa rajuun onnettomuuteen vuonna 1998, kun hän oli kiipeämässä kattoterassille. Ränni, josta Bloom piti kiivetessään kiinni, antoi yllättäen periksi. Tämän seurauksena Bloom putosi kolmen kerroksen verran suoraan selälleen.

Bloomilla oli onnea matkassa, sillä hän toipui ennalleen. Hän on myöhemmin kertonut eri medioille, että tapahtunut muutti hänen elämänsä totaalisesti. Nyt onnettomuudesta on jo parikymmentä vuotta, ja Bloom pitää kunnostaan huolta treenaamalla aktiivisesti.

Näyttelijän Instagram-seuraajat häkeltyivät videosarjasta.

– Kate Perry on onnekas, yksi kommentoi.

– Olen inspiroitunut juomaan yhden oluen vähemmän huomenna, toinen toteaa.

Bloom on yhdessä poptähti Katy Perryn kanssa. Parilla on vuoden ikäinen tytär Daisy Dove. Bloomilla on myös 10-vuotias poika Flynn ex-vaimonsa, malli Miranda Kerrin kanssa.