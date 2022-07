Seksuaalirikoksista tuomittu R. Kelly joutui vankilassa erityistarkkailuun

Räppäri R. Kellyn asianajaja väittää, että artistia rangaistaan vankilassa kuuluisuudesta.

Jenkkiräppäri R. Kelly, oikealta nimeltään Robert Sylvester Kelly, tuomittiin keskiviikkona kolmeksikymmeneksi vuodeksi vankeuteen lukuisista seksuaalirikoksista, joista iso osa kohdistui alaikäisiin. CNN kertoo, että artisti on asetettu vankilassa erityisvalvontaan itsetuhoisuuden varalta.

Uutissivuston mukaan Kelly ja hänen asianajajansa Jennifer Bonjean eivät ole vankilassa tehtyyn päätökseen tyytyväisiä. Bonjean kertoo CNN:lle, että Kelly oli ennen tuomion julkistamista pelännyt kyseiseen erityistarkkailuun joutumista.

– On ironista laittaa tällaiseen tarkkailuun ihminen, joka ei ole itsetuhoinen. Tarkkailu voi itse asiassa aiheuttaa tällöin enemmänkin haittaa, kommentoi Kellyn asianajaja.

R. Kelly on luonut uraa artistina jo monen kymmenen vuoden ajan.

Bonjean pitää Kellyn saamaa kohtelua vankilassa epäoikeudenmukaisena, ja tilittääkin Kellyn tarkkailulle erikoisen syyn.

– Se on rangaistus siitä, että hän on kuuluisa. Tämä on ilmiselvää.

– Se, että ihminen laitetaan itsetuhoisuustarkkailuun ilman, että hän tarvitsee sitä, on julmaa ja epätavallista.

R. Kelly tuomittiin viime syyskuussa syylliseksi lukuisiin rikoksiin, joihin kuuluivat muun muassa seksikaupan vastaisen lain rikkomisesta sekä kiristämisestä. Hänen katsottiin käyttäneen kuuluisuuttaan ja uraansa hyödykseen muun muassa houkutellakseen naisia seksirinkeihin.

Rap-artistia on hänen pitkän uransa aikana syytetty aiemminkin muun muassa lapsipornon tekemisestä sekä alaikäisien kanssa seksin harrastamisesta, mutta syytteet eivät koskaan johtaneet rangaistuksiin. Ensimmäiset syytteet tulivat julkisuuteen vuonna 1996.