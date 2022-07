Suosittu Weekend Festival on kokenut monenlaisia onnettomuuksia ja ongelmia kymmenen vuoden ajan.

Hämeenlinnassa nyt heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävä Weekend Festival on kohdannut tänä vuonna epäonnea.

Raivoa festarikävijöiden keskuudessa on aiheuttanut pääesiintyjä Post Malonen keikan peruuntuminen vain alle viikko ennen festivaalia. Korvaajaksi ilmoitettiin rapduo Rae Sremmurd, mutta heistä vain toinen pääsee paikalle. Kyseiset artistit eivät ole ainoita festivaalikeikkansa peruneita.

Kolme päivää ennen festareiden alkua Hämeen Sanomat uutisoi, että Weekend Festivalin lupa-asiat ja liikennejärjestelyt olivat edelleen kesken.

Weekend Festival on ollut hyvin suosittu kymmenine tuhansine kävijöineen, mutta epäonni on tuntunut seuraavan sitä vuosi toisensa jälkeen.

Ongelmia ja yllätysperuuntumisia tapahtuu muillekin festarille, mutta kuluvalla viikolla järjestelyongelmat ja festarijuhlijoiden pettymys niihin ovat nousseet puheenaiheeksi jälleen Weekendin osalta.

Weekend Festival järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 Espoon Luukissa. Silloin uusi festivaali aiheutti tunteja kestäneitä liikenneruuhkia. Osa kävijöistä ei siksi ehtinyt festivaaleille lainkaan.

Vihdintie oli tukossa vuoden 2012 Weekend Festivaleilla vielä perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Syrjäinen sijainti vaihtui vuonna 2013 Helsingin Kyläsaareen, mutta ruuhkat jatkuivat, ja City-lehden mukaan kaikki eivät mahtuneet Calvin Harrisin keikkatelttaan.

Vuonna 2014 uutisiin nousivat ikärajattoman festarin humaltuneet alaikäiset. Tuolloin poliisi takavarikoi ja kaatoi alaikäisiltä maahan yli 100 litraa alkoholia ja kirjoitti saman verran rikesakkoja.

Kaikki halukkaat eivät mahtuneet Calvin Harrisin keikkatelttaan Weekend Festivaleilla vuonna 2014.

Vuonna 2015 osa festivaalikävijöistä ei saanut lunastettua lippujaan lainkaan.

Lippurahansa menettänyt Jonna kertoi tuolloin Ilta-Sanomille, että rannekkeenvaihdossa kuukausia sitten ostetut liput olikin yhtäkkiä mitätöity. Järjestäjä ja lippukauppa kiistivät mahdollisen virheen lipuissa.

– He kysyivät ihan tosissaan, yritämmekö kusettaa heitä. Kuulin vastaavanlaista käyneen myös monelle muulle, Jonna tilitti.

Vuonna 2012 ihmiset odottivat Helsingin keskustassa busseja ensimmäistä kertaa järjestetylle Weekend Festivalille.

Vuonna 2015 Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja määräsi festivaalin lopettamaan musiikin soiton tuntia aikaisemmin. Festivaalin edustajat olivat tuohtuneita, sillä myös Helsingissä järjestettävä Flow Festival sai soittaa myöhempään.

Samana vuonna festivaalien vesipisteille oli paahtavassa auringonpaisteessa satojen metrien jonot ja pahimmillaan vettä sai koko päivänä vain yhden pienen pullollisen.

Vuonna 2016 festarin pääesiintyjäksi oli valittu poptähti Antti Tuisku, mistä repesi raivo. Weekend Festival on tunnettu elektronisesta musiikista, eikä Tuiskun nähty sopivan pääesiintyjäksi.

Samana vuonna festarialueen lähistöllä asuneet ihmiset valittivat myös siitä, että musiikin ja bassonjytkeen kerrottiin kaikuneen jopa kilometrien päähän tapahtuma-alueelta.

Antti Tuiskun esiintyminen Weekendin pääesiintyjänä vuonna 2016 herätti EDM-faneissa närää.

Vuonna 2017 Weekendin täytyi odottaa melulupia jopa puoli vuotta.

Weekendin edustajien mukaan festari oli ympäristökeskuksen hampaissa toisin kuin muut Helsingissä järjestetyt festivaalit.

Samana vuonna päälavan eteen kertyi valtavia vesilätäköitä. Festivaali avasi myös porttinsa vasta 20 minuuttia ennen ensimmäistä esiintyjää.

Vuonna 2017 päälavan eteen kertyi sateiden vuoksi valtavat vesilammikot.

Myös Weekendeillä esiintynyt Deadmau5 suivaantui festareista. Hän joutui lopettamaan keikkansa aikaisemmin, koska joku oli heittänyt häntä kivellä. Tiedottaja Tomi Lindblom kiisti kivenheiton ja totesi, että esiintyjä aloitti 15 minuuttia aikaisemmin, joten hän lopettikin aiemmin.

Deadmau5 totesi vastauksena, ettei aio enää koskaan esiintyä Weekendeillä.

Vuonna 2018 yksi festarin pääesiintyjistä, räppäri XXXTentacion, oikealta nimeltään Jahseh Onfroy, ammuttiin kuoliaaksi vain pari kuukautta ennen festivaalia. Kuoleman jälkeen toinen esiintyjä, rap-artisti Daniel Hernandez, pidätettiin. Hernandez oli kuvannut vuonna 2015 seksivideon 13-vuotiaan kanssa.

Weekendin järjestäjät pohtivat Helsingistä lähtöä jo vuonna 2017, kun järjestäjät kokivat festivaalin olevan ympäristökeskuksen hampaissa vuosi toisensa jälkeen.

Festarijonoilta ei vältytty myöskään vuonna 2018. Weekend järjestettiin tuolloin Helsingin Hietaniemessä.

Portit saatiin auki kolme tuntia aikataulusta myöhässä. Jonot kasvoivat porteilla valtaviksi.

Hietaniemen hautausmaan läheisyydessä järjestetyt festivaalit herättivät myös hankalan tilanteen, kun Helsingin Sanomien mukaan krematoriokappelille unohdettiin kertoa festivaalialueen rakentamisesta.

Festivaaleja edeltävänä päivänä krematoriokappelissa oli HS:n mukaan paljon siunaustilaisuuksia, ja samaan aikaan festivaalijärjestelyt olivat täydessä vauhdissa.

Hietaniemen hautausmaan ylipuutarhuri Ari Pipatti totesi tuolloin myös Ilta-Sanomille, kuinka hautausmaa täyttyi festivaalien aikaan alaikäisistä juhlijoista, jotka joivat alkoholia ja tekivät tarpeitaan hautausmaalle.

Vuonna 2019 koettiin samankaltainen tilanne kuin nyt. Yksi festivaalin odotetuimmista yhtyeistä, Swedish House Mafia, perui yllättäen keikkansa juuri juhlien korvilla.

– Meille ei vieläkään ole tarjottu mitään järjellistä syytä, festivaalin tiedottaja Lindblom totesi juuri ennen festivaalia.

Weekend Festivalilla on vuosittain kymmeniä tuhansia festarijuhlijoita. Kuva vuodelta 2015.

Näin Weekendin järjestäjä kommentoi festaria kohdanneita onnettomuuksia

Tapahtuman järjestäjä Hardi Loog sanoo, ettei järjestäjä pysty aina varautumaan muutoksiin ja ongelmiin etukäteen.

– Suomessa ei ole yhtään tämän kokoluokan festaria, joka olisi näin monta kertaa muuttanut paikkaa. Paikkamuutokset ovat johtuneet erinäisistä syistä, siellä on paljon epäonnea ja myös politiikkaa taustalla, Loog sanoo.

Loogin mukaan uudella alueella ei aina voida etukäteen tietää, miten ihmismassat käyttäytyvät. Ongelmiin on pyritty kuitenkin puuttumaan aina nopeasti niiden ilmetessä.

– Aina kun siirryt uuteen paikkaan näin isolla tapahtumalla, et pääse vakiinnuttamaan mitään kunnolla ja tulee haasteita vastaan.

Weekend Festivalin juhlintaa vuodelta 2016.

Vaikka tapahtuma pidettiin Kyläsaaressa vuodesta 2013 vuoteen 2017 asti, kasvoi festivaali ensimmäisinä vuosina Loogin mukaan koko ajan.

– Niissä oli myös kasvukipuja ja sitä kautta jonoja. Niihin on pyritty kuitenkin joka kerta tekemään parannuksia.

Välillä taas jonkun tietyn artistin suosio on saattanut yllättää, mikä on osaltaan luonut odottamattomia jonoja. Keikkalavojen ruuhkia on Loogin mukaan pyritty helpottamaan luomalla eri kulkusuuntia ja porttialueita on myös levennetty, jotta suuria ruuhkia ei pääsisi enää syntymään.

Myös erilaiset lieveilmiöt ovat Loogin mukaan festivaalille haaste. Se korostui erityisesti Hietaniemessä, kun otsikoihin nousi kärsinyt hautausmaa.

– Se oli Weekendin lieveilmiö kyllä, mutta ihmiset sekoittavat sen, etteivät ne olleet meidän asiakkaitamme jotka riehuivat hautausmaalla tai yrittivät hypätä aidan yli.

– Vuosina 2016 ja 2017 oli hyvin vähän realistisia ongelmia.

Weekend Festival järjestettiin Suvilahdessa vuonna 2019.

Peruutuksille järjestäjä taas ei välttämättä voi Loogin mukaan voi mitään. Loog muistuttaa, ettei peruutukset ole vain Weekend Festivalia vaivaava ongelma.

Artistien tekniikka saattaa yllättäen pettää ja viime hetkellä korvaavaa tekniikkaa voi olla vaikea saada. Sairastapaukset ja lentojen viivästymiset voivat myös aiheuttaa peruuntumisia.

– Sitten saattaa olla, että passia on haettu liian myöhään tai sitä ei ole myönnetty.

– Nämä peruutukset ovat ikäviä ja laittavat meidätkin paineeseen. Kun tulee viime hetken peruutuksia, toki yritämme parhaamme korvataksemme artistit.

Loog myös muistuttaa, ettei peruuntumisia tapahdu joka vuosi.

Tänä vuonna oman haasteensa luovat myös Euroopan kiireinen festivaalikesä, sairastuneet työntekijät ja alalta koronapandemian aikana lähteneet toimijat.

– Se on todella vaikea yhtälö järjestäjälle.

Loog ymmärtää peruutusten harmittavan, mutta toivoisi ihmisiltä myös ymmärrystä.

– Pyrimme tekemään kaikkemme sen eteen, että keikka onnistuu. Se ei ole kenenkään etu, jos keikka peruuntuu ja nämä ovat ikäviä asioita.