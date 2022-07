BB-Anu lähti kylpylälomalle Helmeri-rakkaan kanssa ilman bikiniyläosaa – unohdus johti luovaan ratkaisuun

Anu Puumalainen ja Helmeri Pirinen tapasivat toisensa osallistuessaan samana vuonna Big Brother -ohjelmaan.

Vuoden 2019 Big Brother Suomi -ohjelmassa rakastuneet Anu Puumalainen ja Helmeri Pirinen suuntasivat kylpylään kesän viettoon. Puumalainen julkaisi Instagramissaan suloisen yhteiskuvan Pirisen kanssa, ja kuvan sijainniksi oli merkitty Haikon Kartano.

Kuvatekstissä Puumalainen kertoo kylpylälomalla tapahtuneesta hauskasta sattumuksesta.

– Kun lähdet kylpylään ja otat ajatuksissasi kahdet bikinien alaosan mukaan ja jätät yläosat kotiin niin ei hätä ole tämän näköinen. Vetäset vaan ne bikinien alaosat kaulan kautta suurin piirtein kohdilleen, Puumalainen kirjoittaa.

– Ei sen aina tarvii mennä niinku strömsössä ja itseasiassa tästä tuli aika tyylikäs! Milanon muotiviikot täältä tullaan, Puumalainen vitsailee.

Tempaus nauratti myös Instagram-seuraajia.

– Luovaa. Ei tuu ainakaan toisia samanlaisia bikineitä vastaan, yksi kirjoittaa.

– Kyllä sitä aina jotain keksii, kun tiukka paikka tulee, toinen jatkaa.

Puumalainen ja Pirinen ovat olleet Big Brother -ohjelmasta asti yhdessä, ja he muuttivat keväällä 2021 saman katon alle. He ostivat Hyvinkäältä yhteisen rivitaloasunnon, jossa he asuvat yhdessä Puumalaisen kahden kouluikäisen pojan kanssa.