Victoria Beckham usutettiin vaa’alle suorassa tv-lähetyksessä 90-luvulla – lataa nyt suorat sanat tilanteesta

Victoria Beckham kyseenalaistaa vuonna 1999 tv-lähetyksessä nähdyn kohtauksen, jossa hänet punnittiin koko maailman edessä.

Spice Girls -yhtyeestä supertähteyteen 1990-luvulla noussut muotisuunnittelija Victoria Beckham, 48, kritisoi Australian Vogue-lehdessä juontaja Chris Evansin toimintaa tv-lähetyksessä vuonna 1999.

Beckham vieraili Evansin juontamassa TFI Friday -ohjelmassa pian sen jälkeen, kun oli synnyttänyt esikoispoikansa Brooklynin. Evans tiedusteli Beckhamilta, onko hänen painonsa palautunut jo normaaliksi synnytyksen jälkeen.

Kun Beckham oli varmistanut asian olevan näin, Evans kaivoi pöytänsä alta henkilövaa’an ja pyysi saada tarkistaa asian. Kävi ilmi, että Beckham painoi hieman alle 51 kilogrammaa.

– Ei lainkaan huono, eihän? juontaja kommentoi lukemaa.

Punnituksen jälkeen Beckham suostutteli myös Evansin astumaan vaa’alle.

Victoria Beckham joutui kiusalliseen tilanteeseen suorassa tv-lähetyksessä, kun hänet usutettiin punnitukseen.

Heinäkuussa ilmestyneen Voguen haastattelussa Beckham muistelee tilannetta ja kertoo menettäneensä painoa raskauksiensa seurauksena.

– Se tapahtui myös äidilleni hänen raskauksiensa jälkeen, Beckham selittää.

– Se ei tarkoita, että sinulla olisi syömishäiriö. Ja hän laittoi minut seisomaan vaa’alla punnitusta varten. Voitko kuvitella, että sellaista tehtäisiin tänä päivänä? hän kyseenalaistaa.

Beckhameilla on neljä lasta: Brooklyn, Romeo, Cruz ja Harper.

Victoria Beckhamin ulkonäköä ja erityisesti painoa ruodittiin brittimediassa laajalti vuosituhannen taitteessa. Hän kertoo, että häntä on nimitelty niin porsaaksi kuin luurangoksikin.

– Sen jälkeen kun sain Brooklynin, sanomalehden etusivulla oli kuva, jossa osoitettiin kehoni jokainen kohta, josta minun tulisi keskittyä pudottamaan painoa.

Beckhamin riutunut olemus on herättänyt monesti huolta ja huomiota mediassa. Hän on myöntänyt vuonna 2001 julkaistussa omaelämäkerrassaan Learning to Fly kärsineensä anoreksiasta. Kenties hurjimpina syömishäiriöhuhut kävivät vuonna 2004, kun Victoria kuvattiin erittäin laihassa kunnossa. Samaan aikaan Victorian ja hänen aviomiehensä David Beckhamin suhde oli valtavassa kriisissä, kun paljastui, että David Beckhamilla oli seksisuhde sihteerinsä Rebecca Loosin kanssa.

Aiemmin tänä vuonna Beckham on ottanut kantaa kauneusihanteisiin todeten, että laihuuden ihannointi on hyvin vanhanaikainen asenne.

– Ajattelen, että tänä päivänä naiset haluavat näyttää terveiltä ja kurvikkailta. He haluavat, että on rintoja ja peppu, hän sanoi Grazia-lehden haastattelussa.

Voguen haastattelua siteeraa muun muassa The Independent.