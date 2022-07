Weekend-festivaalin esiintymisen peruneen räppärin tilanteesta uutta tietoa – joutui ampumavälikohtaukseen aiemmin

Suomi-vierailua Weekendeille kaavaillut ja ammuskeluun joutuneen räppäri Lil Tjayn kunto on kohentunut.

Rapartisti Lil Tjay, 21, joutui keskelle ampumavälikohtausta New Jerseyssä keskiviikkona 22. kesäkuuta. Artistin toipuminen on edistynyt hyvää vauhtia, uutisoi TMZ. Hän on edelleen sairaalassa, mutta hänen kuntonsa on kohentunut merkittävästi.

Lähteet kertovat TMZ:lle, että Lil Tjay on päässyt pois hengityskoneesta. Hän on hereillä ja valpas, ja puhuu omin avuin. Lääkärit poistivat häneltä hengitysletkun, ja puhuessaan hänen äänensä kuulostaa samalta kuin ennen traagista välikohtausta.

Nyt kun räppäri pystyy kommunikoimaan, poliisit haluavat puhua hänen kanssaan ampumiseen liittyvistä yksityiskohdista. TMZ:n mukaan Tjayn ampumisesta on pidätetty epäiltynä yksi mies. Hänelle on annettu syytteet kolmesta murhanyrityksestä, kolmesta aseellisesta ryöstöstä, kahdesta aseen laittomasta hallussapidosta sekä törkeästä pahoinpitelystä.

Ampuminen tapahtui sen jälkeen, kun epäilty yritti epäonnisesti ensin ryöstää Tjayn.

Yhdysvaltalaisen Lil Tjayn, oikealta nimeltään Tione Marriotin, oli tarkoitus esiintyä Suomessa Weekend Festival -tapahtumassa sunnuntaina heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.