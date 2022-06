Elina Tervo heitettiin Kroatiassa Lidlistä ulos erikoisesta syystä – tilittää suorat sanat saamastaan kohtelusta

Elina Tervo suivaantui Lidlin työntekijöiden toiminnasta Kroatiassa.

Missinä ja fitness-harrastajana tunnettu Elina Tervo avautuu Instagram-tarinoissaan ikävästä tilanteesta, johon hän oli joutunut tehdessään ostoksia tavalliseen tapaansa Lidl-ruokakaupassa.

Kroatiassa tällä hetkellä aikaansa viettävä Tervo kertoo julkaisussaan kiihtyneenä, miten häntä oli käsketty poistumaan kaupasta. Erityisen ex-missiä närkästytti se, miten poistumispyyntöä oli perusteltu.

– Heittivät minut ulos sieltä, koska en ollut kuulemma tarpeeksi pukeissa.

– Ei oo koskaan heitetty ulos ruokakaupasta. Mutta nyt on sekin päivä nähty, päivittelee Tervo kokemustaan.

Julkaisussaan Tervo painottaa sitä, että hänellä oli kaupassa yllään shortsit ja toppi. Lisäksi hän syyttää kiroillen Kroatiaa kaksinaismoralismista, sillä hän on kertomansa mukaan nähnyt ihmisiä vähissä vaatteissa vaikkapa kaduilla ilman, että kukaan siitä häiriintyy tai kommentoi asiaa.

Tarinassaan Tervo kertoo olevansa tapahtuneesta siinä määrin ärsyyntynyt, että hän teki siltä istumalta päätöksen tulevaisuutta ajatellen.

– Boikotoin tota lopun ikääni, hän kertoo osoittaen videon taustalla näkyvää Lidliä.

– En mee enää koskaan Lidliin.

Elina Tervo nousi aikanaan julkisuuteen voitettuaan Miss Helsinki -kilpailun vuonna 2011, minkä jälkeen hänet on opittu tuntemaan myös fitness-harrastajana. Nykyään matkustava elämäntyyli on Tervolle ominainen, ja hän onkin viettänyt aikaa niin Aasiassa, Afrikassa kuin Pohjois-, Etelä- ja Väli-Amerikassakin. Reissujensa aikana hän tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan ja on opiskellut joogaohjaajaksi Intiassa.

