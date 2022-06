Herttuatar Meghan kertoo Voguelle haluavansa normalisoida keskustelua naisten terveydestä. Aihe on ajankohtainen Yhdysvalloissa, kun korkein oikeus purki 50 vuotta vanhan liittovaltion yleisen aborttioikeuden.

Herttuatar Meghan, 40, kertoo tuoreessa Vogue-lehdelle avoimesti keskenmenostaan ja raskauksistaan. Kertomus on osa Yhdysvaltain muuttuneeseen aborttilakiin liittyvää keskustelua, jossa olivat Meghanin lisäksi mukana ovat naistenoikeusaktivisti Gloria Steinman ja palkittu politiikan toimittaja Jessica Yellin.

Meghan kertoo haluavansa normalisoida keskustelua naisten terveydestä nyt, kun naisten aborttioikeuksia heikennettiin Yhdysvalloissa.

– Olen onnekas, kun olen saanut molemmat lapseni. Tiedän, miltä tuntuu olla yhteydessä siihen, mitä sisällä kasvaa. Se, mitä tapahtuu kehoissamme on niin henkilökohtaista, että se voi myös johtaa vaikenemiseen ja stigmaan. Siitäkin huolimatta, että niin moni meistä käy läpi henkilökohtaisia terveyskriisejä, Meghan sanoo.

– Tiedän, miltä keskenmeno tuntuu, olen puhunut siitä julkisuudessa. Mitä enemmän normalisoimme keskustelua asioista, jotka vaikuttavat elämäämme ja kehoihimme, sitä useampi ihminen ymmärtää, kuinka tärkeää on, että meillä on turvaa, Meghan jatkaa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan menettivät toisen lapsensa heinäkuussa 2020. Meghan kertoi keskenmenosta saman vuoden marraskuussa.

Meghan kertoi keskenmenostaan New York Times -lehdessä julkaistussa kolumnissaan marraskuussa 2020.

Meghan kuvaili heinäkuisen aamun olleen aivan samanlainen kuin kaikki muutkin aamut. Hän heräsi, teki aamupalaa, ruokki koirat, otti vitamiininsa ja kaivoi pöydän alta sinne vierineen liidun. Sitten hän sitoi hiuksensa poninhännälle ja meni herättämään hänen ja prinssi Harryn pienen Archie-pojan.

– Vaihdettuani hänen vaippansa tunsin krampin. Putosin lattialle hän sylissäni, hyräilin tuutulaulun pitääkseni meidät molemmat rauhallisina. Iloinen sävelmä oli kovassa kontrastissa tunteeseeni, että jokin ei ollut kunnossa, Meghan kirjoittaa New York Timesissa.

– Tiesin, kun tarrauduin ensimmäiseen lapseeni, että olin menettämässä toisen lapseni, herttuatar jatkaa.

Harryn ja Meghanin perheeseen kuuluvat lapset Archie, 3, ja Lilibet, 1. Pariskunta paljasti ensimmäisen kuvan Lilibetistä joulukortissaan vuonna 2021.

Meghan kertoo kirjoituksessaan, että hän hakeutui krampin saatuaan sairaalahoitoon, jossa todellisuus valkeni. Meghan ja Harry eivät olleet kertonut raskaudestaan julkisuuteen ennen keskenmenoa. Meghanin mukaan heidän molempien sydämet särkyivät sairaalassa.

– Tunteja myöhemmin makasin sairaalasängyllä pidellen aviomiestäni kädestä. Tunsin hänen kämmenensä olevan kylmänkostea ja suutelin hänen rystysiään, jotka olivat märkiä meidän kyynelistämme. Tuijotin kylmiä, valkoisia seiniä ja silmät lasittuivat. Yritin kuvitella, miten me toipuisimme.

Meghan sanoo Voguessa, että abortissa on kyse naisten fyysisestä turvallisuudesta, taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta ja yksilön itsemääräämisoikeudesta.

– Ketään ei pitäisi pakottaa tekemään päätöstä, jota hän ei halua tehdä tai joka on vaarallinen tai vaarantaa hänen oman elämänsä. Suoraan sanottuna kyse on valinnanvapaudesta, olipa kyse naisesta, joka on joutunut mahdottomaan tilanteeseen, naisesta, joka ei ole valmis perustamaan perhettä, tai jopa pariskunnasta, joka ansaitsee suunnitella perheensä tavalla, joka on heille kaikkein järkevin, Meghan sanoo.

Harryn ja Meghanin kuopus Lilibet vietti ensimmäistä syntymäpäiväänsä kesäkuun alussa.

Meghanin mukaan myös miesten on pidettävä ääntä asiasta, sillä päätösten vaikutukset eivät rajaudu vain naisiin.

– Nämä päätökset vaikuttavat ihmissuhteisiin, perheisiin ja koko yhteiskuntaan. Ne voivat kohdistua naisiin, mutta seuraukset vaikuttavat meihin kaikkiin. Mieheni ja minä puhuimme tästä paljon viime päivinä. Hänkin on feministi, Meghan sanoo.

Heinäkuussa 2020 tapahtuneen keskenmenon jälkeen Harry ja Meghan saivat kesäkuussa 2021 toisen lapsensa, nyt 1-vuotiaan Lilibetin. Ennestään heillä oli toukokuussa 2019 syntynyt poika Archie, 3.