Pamela Anderson täyttää tänään perjantaina 55 vuotta. Näyttelijän ja Playboy-mallin elämän varrelle on mahtunut monenlaisia suhdekiemuroita.

Pamela Anderson on ollut naimisissa kuusi kertaa viiden eri miehen kanssa. Iso osa hänen avioliitoistaan on kestänyt hyvin vähän aikaa.

55-vuotias Pamela Anderson oli 90-luvulla yksi maailman kuuluisimmista ja ihailluimmista tv-tähdistä. Povipommiksi aikanaan tituleerattu Anderson näytteli C.J. Parkeria Baywatchissa vuosina 1992–1997. Silikonirinnat, syvä rusketus ja hyvin vaalea tukka olivat Andersonin ”tavaramerkki”.

Tähden seurustelusuhteet, kihlaukset ja avioliitot ovat nousseet otsikoihin maailmanlaajuisesti siitä lähtien.

– Rakkaus on maailman tärkein asia, Anderson itse totesi vuonna 2017 W-lehdelle antamassaan haastattelussa.

– Kaikki muu on merkityksetöntä, hän painotti.

Aikojen saatossa Anderson on astellut alttarille kuusi kertaa viiden eri miehen kanssa. Ensimmäisen avioliiton hän solmi Mötley Crüen rumpalin Tommy Leen kanssa. Pari oli naimisissa vuosina 1995–1998.

Tommy Lee ehti olla naimisissa sekä Elaine Irwin Bergenin, että Heather Locklearin kanssa ennen kuin asteli avioon Pamela Andersonin kanssa.

Anderson ja Lee tapasivat uudenvuodenaattona 1994. Pikasuhde eteni avioliittoon meksikolaisella hiekkarannalla vain neljän yhdessä vietetyn päihdehuuruisen päivän jälkeen. Liitto vahvistettiin samanlaisilla tatuoinneilla nimettömän ympärille.

Railakasta häämatkaa vietettiin Las Vegasissa, missä Tommy Lee päätti tallentaa tuoreen vaimonsa hassutteluja videokamerallaan. Noin kahdeksan minuuttia nauhasta sisälsi kuitenkin huomattavasti rohkeampaa toimintaa huviveneellä.

Kuukausien kuluttua ja eriskummallisten vaiheiden kautta tuosta kahdeksasta minuutista tuli valtava ilmiö – ja maailman ensimmäiseksi julkkisten seksivideoksi kutsuttu tuotos.

Anderson ja Lee saivat kaksi poikaa, Brandonin ja Dylanin. Lapsionni ei kuitenkaan ollut avio-onnen tae. Anderson on kertonut seksivideoskandaalin aiheuttamien ongelmien jouduttaneen eroa Leestä.

Muitakin syitä oli.

Avioliiton varrella Tommy Leen väitettiin hakanneen Pamelaa useaan otteeseen, ja mies joutuikin lopulta vankilaan poikaa sylissään pidelleen Pamelan pahoinpitelystä vuonna 1998. Anderson on myöhemmin sanonut Tommy Leen tartuttaneen häneen c-hepatiitin.

Vuonna 2000 Andersonilla oli lyhyt suhde ruotsalaisen näyttelijän ja mallin Marcus Schenkenbergin kanssa. Pari onnistui piilottelemaan julkisuudelta lähes koko seurustelun ajan.

Erottuaan Schenkenbergistä Anderson tapasi muusikko Kid Rockin. Pari meni kihloihin vuonna 2002, mutta he erosivat seuraavana vuonna.

Kid Rock aloitti uransa DJ:nä ja räppärinä. Hän tuli tunnetuksi vasta sen jälkeen kun muutti tyylinsä rokimpaan suuntaan.

Jos kihlaus oli lyhyt, ei erokaan kestänyt kovin kauan, sillä Rock ja Anderson menivät naimisiin Saint-Tropezilla heinäkuussa 2006.

Saman vuoden marraskuussa Anderson ilmoitti saaneensa keskenmenon. Hän erosi Rockista 17 päivää ilmoituksensa jälkeen.

Muste eropapereissa oli tuskin ehtinyt kuivua, kun Anderson avioitui elokuvatuottaja ja pokerinpelaaja Rick Salomonin kanssa. Salomonin kanssa avioliittoa yritettiin kaksi kertaa – ensin 2007–2008 ja toisen kerran 2014–2015.

Rick Salomon on saavuttanut jonkin verran menestystä pokerinpelaajana. Hänet tunnetaan myös suurten panosten kotipelien järjestäjänä. Peleihin ovat osallistuneet monet julkisuuden henkilöt.

Andersonin ja Salomonin välien kerrottiin olleen lopulta hyvin tulehtuneet, ja vuonna 2015 jätetyt eropaperit olivat TMZ-sivuston mukaan karua luettavaa.

Salomonin lähipiiristä kerrottiin tuolloin, että huono seksi sai Andersonin hakemaan eroa miehestään.

Lähteet paljastivat, että Anderson lähetti miehelleen ennen erohakemusta sähköpostia, jossa hän avasi sanaisen arkkunsa parin seksielämästä.

– Me emme sovi yhteen seksuaalisesti. Olen turhautunut ja tylsistynyt, Pamela tylytti viestissään.

Salomon haki puolestaan avioliiton täydellistä mitätöintiä perustuen Andersonin väitettyyn petokseen.

Salomon syytti Andersonia toistuvista aborteista. Miehen mukaan Pamela halusi tulla taas äidiksi, mutta päätyi aina abortoimaan raskaudet.

Myös Pamela on esittänyt rajuja syytöksiä Salomonista. Hän väitti, että mies yritti tappaa hänet kesken seksin.

Andersonin mukaan pari harrasti seksiä, kun Salomon yhtäkkiä raivostui, alkoi sylkeä hänen kasvoilleen ja lopulta yritti tukahduttaa hänet tyynyllä.

Povipommi kertoi oikeuden asiakirjoissa, että pokeria ammatikseen pelaava Salomon muuttui erityisen ilkeäksi hävittyään pelin. Hänen mukaansa Salomon haukkui häntä usein alatyylisin ilmauksin.

Anderson alkoi tapailla ranskalaista jalkapalloilijaa Adil Ramia vuoden 2017 alussa. Rami on saavuttanut jalkapallourallaan esimerkiksi maansa mestaruuden, Eurooppa-liigan voiton sekä kruununa MM-kultaa vuoden 2018 Venäjän kisoissa.

Rami on edustanut Espanjan Primera Divisiónissa pelaavaa Sevillaa vuodesta 2015 lähtien.

Suhde päättyi kesäkuussa 2019. Anderson syytti tuolloin Ramia kaksoiselämän elämisestä. Rami kielsi syytökset ja kertoi, ettei ole koskaan käyttäytynyt loukkaavasti Andersonia kohtaan. Rami myös kielsi väitetyn uskottomuuden.

Ranskalaistoppari ehti joka tapauksessa leveillä suhteellaan povipommiin, ainakin jos on uskominen venäläishyökkääjä Aleksandr Kokorinia.

– Rami kertoi meille paljon asioita Pamela Andersonista. Kaikki olivat tietenkin kiinnostuneita, millainen heidän suhteensa oli sängyssä, Kokorin laukoi The Sunin mukaan.

– Rami sanoi, että Pamela on paras nainen, joka hänellä on elämässään ollut. Hän kertoi, että he harrastivat seksiä 12 kertaa yössä.

The Sunissa pohdittiin tuolloin, oliko Andersonin kanssa vietetty aika kenties syy, miksi Ramin peliesitykset heikkenivät yllättäen rajusti.

Seuraavaksi Anderson purjehti avioliiton satamaan Jon Petersin kanssa. Peters oli yksi Andersonin ensimmäisistä poikaystävistä. He olivat tavanneet Playboy-kartanossa 1980-luvun puolivälissä.

Jon Peters on elokuvatuottaja ja entinen kampaaja.

Anderson ja Peters alkoivat tapailla ja he muuttivat lopulta yhteen. Peters kosi Andersonia, mutta Baywatch-tähti kieltäytyi vedoten parin ikäeroon, joka oli 22 vuotta.

Tammikuussa 2020 Anderson ja Peters menivät kuitenkin salaa naimisiin Malibussa pidetyssä yksityisseremoniassa.

Tämäkään liitto ei kestänyt, eikä avioituminen ollut edes laillisesti sitova. Pari erosi kaksi viikkoa häiden jälkeen.

Andersonin lähipiiri kertoi New York Postille, että Anderson tuli toisiin aatoksiin heti hääyön jälkeen ja ”ymmärsi tekevänsä hirveän virheen”.

Peters on puolestaan avautunut tilanteesta Page Six -lehdelle. Miehen lehdelle lähettämässä sähköpostissa väitettiin, että kaikki Andersonin lähipiirin kertoma olisi valetta.

– Varmaankin tarpeetonta sanoa, että kun Pamela lähestyi minua viestillä kertoen, että haluaa kanssani naimisiin, se oli minulle unelmien täyttymys. Vaikka olin samaan aikaan naimisissa toisen naisen kanssa, joka oli juuri muuttamassa luokseni, Peters kertoi.

– Luovuin kaikesta hänen vuokseen.

Petersin mukaan Anderson olisi ollut aviopyynnön jättäessään huomattavissa veloissa.

– Hänellä oli lähes 200 000 dollaria (183 000 euroa) velkoja, joita hän ei olisi millään kyennyt maksamaan. Ja tässä on kiitokseni, mies tilitti.

– Typerystä pahempi on vain vanha typerys, hän jatkoi.

Peters myös väitti viestissään, että hän olisi jättänyt Andersonin, eikä päinvastoin.

Anderson yllätti faninsa jälleen kerran joulupäivänä 2020 ja meni naimisiin henkivartijansa Dan Hayhurstin kanssa.

Hayhurst työskenteli rakentajana ennen kuin hänestä tuli Pamela Andersonin puoliso.

Daily Mailin mukaan pariskunta tapasi, kun Hayhurst työskenteli Baywatch-tähden henkivartijana.

– Olen nyt siellä, missä minun pitääkin olla: minua todella rakastavan miehen käsivarsilla, Anderson kertoi Daily Mailille kuukausi häiden jälkeen.

Anderson haki kuitenkin avioeroa Hayhurstista vain 13 kuukautta parin avioitumisen jälkeen.

Page Sixin sisäpiirilähteiden mukaan parin erimielisyydet pahenivat nopeasti ja Hayhurst oli Andersonia kohtaan ”epäystävällinen” ja ”kusipää”. Lähipiirin lähteen mukaan yksi parin suhdetta rasittanut asia oli pitkään jatkunut karanteenielämä koronapandemian aikana.

– Dan paljastui kusipääksi – hän oli epäystävällinen, eikä tukenut tarpeeksi. Kun vietät jokaisen sekunnin toisen ihmisen kanssa parin vuoden ajan, opit tuntemaan hänet paremmin – myös hänen huonot puolensa, lähde kommentoi Page Sixille.