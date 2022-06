R. Kellylle 30 vuotta vankeutta – tuomittiin lukuisista seksuaalirikoksista

R. Kelly on odottanut lopullista rangaistuksen julkistamista viime syksystä asti.

Yhdysvaltalainen R&B-muusikko R. Kelly, oikealta nimeltään Rober Sylvester Kelly, todettiin viime syyskuussa oikeuden edessä syylliseksi lukuisiin seksuaalirikoksiin. Keskiviikkona vankeustuomion pituudeksi julkistettiin viimein 30 vuotta, kertoo Rolling Stone.

Kellyä, 55, syytettiin oikeudenkäynnissä useista rikoksista, ja tuomion hän sai muun muassa seksikaupan vastaisen lain rikkomisesta ja kiristyksestä.

Lisäksi oikeudenkäynnissä katsottiin, että poptähti on käyttänyt uransa ja julkisuuden tuomaa asemaansa houkutellakseen naisia osaksi seksirinkejä. Suuri osa miehen uhreista oli alaikäisiä.

Grammy-palkintojakin kahmineen artistin syyte kohautti maailmanlaajuisesti, sillä se on ensimmäinen musiikkialan vastaava tapaus, joka on todella edennyt oikeuteen ja tuomioon asti. Monia onkin järkyttänyt se, miten Kelly on toiminut musiikkialalla vuosikymmeniä ilman, että kukaan on tehnyt vallan väärinkäytölle mitään.

Kellyä on syytetty erilaisista seksuaalirikoksista jo 1990-luvulta lähtien. Syytteet eivät ole koskaan johtaneet tuomioihin.

Joulukuussa 1996 tuli ilmi ensimmäinen syytös siitä, että Kelly olisi harrastanut seksiä tapahtumahetkellä 15-vuotiaan tytön kanssa ollessaan itse 24-vuotias. Kanne sovittiin 250 000 dollarilla.

Myös Kellyn avioliitto laulaja Aaliyahin kanssa vuonna 1994 herätti kysymyksiä, sillä Aaliyah oli avioliiton solmimisen aikaan 15-vuotias, kun taas Kelly oli 27-vuotias.

Vuonna 2002 Kelly joutui oikeuden eteen seksinauhasta, jossa hän näytti harrastavan seksiä 14-vuotiaan tytön kanssa.

Vain tunteja sen jälkeen, kun R. Kelly päästettiin takuita vastaan vapaaksi odottamaan oikeudenkäyntiä lapsipornosyytteistä, hän esiintyi kirkossa lapsikuoron kanssa. Todisteet eivät kelvanneet oikeudessa, joten lapsipornosyytteet hylättiin.

Nyt 55-vuotias Kelly oli yksi 1990-luvun menestyneimmistä miesartisteista. Hänet tunnetaan muun muassa I Believe I Can Fly -hittikappaleesta.