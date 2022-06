Nanna Karalahti julkaisi herkän bikinikuvan – esittelee raskausmahaansa lastensa kanssa

Nanna Karalahti kertoi raskaudestaan viime huhtikuussa.

Entisen jääkiekkoilija Jere Karalahden vaimo Nanna Karalahti julkaisi hiljattain Instagram-tilillään suloisen kesäpotretin kahden lapsensa kanssa. Kuvalla on erityinen merkitys, sillä siinä on symbolisella tavalla mukana myös perheen tuleva lapsi.

Kauniissa kuvassa raskaana oleva Karalahti esittelee kasvanutta vatsaansa bikineissä ilta-auringon säteillessä taustalla. Nainen katsoo vatsaansa ja pitää siitä kiinni, ja samalla pariskunnan kaksi yhteistä lasta, vuonna 2016 syntynyt Jax ja vuonna 2018 syntynyt Alexia, moiskattauvat äitinsä vatsalle ja tätä kautta tulevalle pikkusisarukselleen mojovat suukot.

– Voimakasta, summaa Karalahti kuvan herkkää tilannetta kuvatekstissään sydämen kera.

Nanna ja Jere Karalahti kertoivat aiemmin tänä keväänä odottavansa kolmatta yhteistä lastaan. Tuolloin Nanna kertoi Instagram-tilillään, kuinka häntä mietitytti kertoa asiasta julkisuuteen, koska hän halusi suojella perhettään julkisuuden ikäviltä puolilta.

Lopulta hän kuitenkin päätyi siihen ratkaisuun, että kertoisi uutisista mieluummin seuraajille itse, kuin että ihmiset saisivat tietää jotain muuta kautta.

Vaikka Karalahtien avioliitto ja perheonni vaikuttavat nyt suorastaan kukoistavan, on pariskunnan liittoon mahtunut ryppyjäkin. Pari avioitui vuonna 2015, mutta erosi vain parin vuoden jälkeen. Jere Karalahti kertoi häneen liittyvässä dokumentissa eron syyksi sen, että pariskunta on keskenään hyvin samanlainen, eivätkä he osanneet ottaa toisiaan oikealla tavalla huomioon.