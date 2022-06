Erika Helin avautuu podcastissa erostaan suomalaisräppärin kanssa – artistin julkaisemat kappaleet pitivät sisällään karun yllätyksen

Erika Helin paljasti Tarinoiden takana -podcastissa harkinneensa avointa parisuhdetta.

MISS SUOMI -kilpailusta tunnetuksi tullut OnlyFans- ja Playboy-malli Erika Helin vieraili hiljattain Kata Kämäräisen Tarinoiden takana -podcastissa puhumassa urastaan sekä yksityiselämänsä käänteistä. Jaksossa Helin ja Kämäräinen keskustelivat muun muassa siitä kuinka miehiä ja naisia kohdellaan edelleen yhteiskunnassa eri tavoilla.

Kämäräinen nosti muun muassa esiin sen kuinka naisten irtosuhteet tuomitaan helposti, kun taas esimerkiksi miespuoliset artistit kirjoittavat jopa kappaleita siitä, että he ovat harrastaneet seksiä useiden naisten kanssa. Tästä Helinillä on myös omakohtaista kokemusta ja hän avasikin omaa historiaansa podcastissa.

– Jos nyt puhutaan räppäreistä, niin kun oma ero tuli julkiseksi tämmöisen ”räppiäijän” kanssa, hän kirjoitti ihan biisejä siitä kuinka hän on käynyt minua pettämässä. Ne on siis tositarinoita, missä hän kertoo naisseikkailuistaan. Sitten netissä kirjoitettiin, että kai ne nyt erosi, kun Erika on tuollainen h*ora, Helin muisteli podcastissa.

– Mä olin ollut uskollinen koko suhteen ajan. Toi käännetään tosi väärin päin. Mies käy sekoilemassa, mutta se on naisen vika. Tämä suututtaa edelleen, vaikka siitä on vuosia aikaa. Suutun, kun mietin tätä asiaa.

Jaksossa Helin ja Kämäräinen pohtivat myös parisuhteita sekä niissä asetettuja rajoja. Kaksikko pohti muun muassa sitä, miks niin monessa suhteessa koetaan tarpeelliseksi kontrolloida toisen käyttäytymistä tai jopa pukeutumista.

– Mulla on tullut parisuhteessa sellaisia, että olen laittanut omasta mielestäni nätin ja seksikkään asun ja sitten mies on sanonut, että onko sun pakko pukeutua tuolla tavalla. Mä olen hermostunut siitä, että onko pakko kommentoida sun pukeutumista, Helin kertoi jaksossa.

Helin kertoi alkuvuodesta eronneensa Ramzi-puolisostaan. Pari tapasi aikanaan toisensa Maltalla, jossa Helin on asunut viimeisimmät vuodet. Nykyään Helin viihtyy sinkkuna, mutta podcastissa hän kertoi tapailleensa erästä miestä kevään aikana. Helin kuitenkin paljasti kaksikon sopineen, että he voivat myös tapailla muita. Helin kertoi myös pohtineensa omaa tulevaisuuttaan, mitä romanttisiin suhteisiin tulee.

– Mä ehkä jopa haluaisin avoimen parisuhteen. Oon miettinyt tätä asiaa useamman vuoden. En ole vielä päätynyt mihinkään lopputulokseen, että millaiset säännöt siinä olisi. Mutta en näe, että tarvitsisi koko loppuelämäksi sitoutua vaan yhteen ihmiseen, Helin pohti.

Erika Helin nousi alunperin julkisuuteen vuonna 2015, kun hän osallistui Paratiisihotelli-tosi-tv-ohjelmaan. Kolme vuotta myöhemmin Helin kilpaili Miss Suomen kruunusta, mutta jäi tuolloin palkintosijojen ulkopuolelle. Helin asuu nykyään Maltalla, jossa hän työskentelee päätoimisesti tuottaen sisältöä OnlyFans-sivustolle.

Ilta-Sanomat ja Tarinoiden takana -podcastia julkaiseva Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.