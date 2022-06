Rita Behm avautuu Suomipopilla kalliista ja kivuliaasta operaatiostaan – nuorena tehty päätös alkoi kaduttamaan

10 vuotta sitten Rita Behm otti nuorena Guns N’ Roses -fanina tatuoinnin, jota katuu nyt raskaasti.

Laulaja Rita Behm, 27, kertoi Radio Suomipopilla keskiviikkona, että hänellä on käynnissä tatuoinninpoisto.

Behm paljastaa, että hänen yläselkäänsä koristaa Guns N’ Roses yhtyeen logo. Hän otti tatuoinnin vuonna 2012.

– Olin tosi kova gunnarifani, Behm taustoittaa.

Vuosien myötä Behmistä tulikin vintage-estetiikan ystävä, eikä tatuointi sopinut enää millään tavalla hänen tyyliinsä. Alkuvuodesta hän alkoi suunnitella tatuoinnin poistamista.

– Nyt on saavutettu semmoinen piste, että nää ei mee yhtään käsikädessä. Tää estetiikka. Et se mun tatuointi on vain niin... siis... ei! Se ei vaan... se on EI. Peitän sen aina.

Juontaja Juho Keskitalo tarkentaa, että Behm kuitenkin puhuu tatuoinnistaan edelleen preesensissä, eikä imperfektissä.

– Se on mulla puoliks. Lähdin poistattamaan tatuointia, ja kävi ilmi, että se ei olekaan ihan niin että, menet vastaanotolle ja tsing tsing. Maksat 300 euroa, ja se on siinä. Se on 300 euroa kerta, ja näitä kertojahan sitten kertyy. Mä en tiedä paljonko, Behm sanoo.

Behm kuvitteli, ettei poistaminen sattuisi paljoakaan. Hän kertoo marssineensa itsevarmasti ensimmäiselle käynnille ilman puudutusta luottaen korkeaan kipukynnykseensä.

– Se sattuu ihan sairaasti. Tuntui siltä, että joku käyttää ompelukonetta ja hitsaa samalla. Se oli ihan hirveetä.

– Tiedän ehkä, mikä on helvetti. Se on siellä Eiran sairaalassa.

Koska laulaja ajatteli, että tatuoinnin poisto on nopea prosessi, hän oli hankkinut vaatekaappiinsa rutkasi uusia kesäisiä, selästä avoimia, esiintymisasuja. Oli karvas pettymys, kun niitä ei saanutkaan käyttöön.

– Se on ihan kauheen näköinen, Behm kuvailee puoliksi poistettua tatuointiaan.

Hän kertoo maksaneensa poistosta tähän mennessä 700 euroa, ehkä enemmänkin. Tatuointia harkitseville hänellä on selkeät terveiset.

– Lämmin suositus kaikille, että älkää ottako tatuointeja, mutta jos otatte, niin älkää ottako.

Lasersäteillä tehty tatuoinninpoisto hajottaa tatuoinnin värikapselit pieniksi partikkeleiksi ihon alta ihoa rikkomatta. Aineenvaihdunta kuljettaa väriaineen partikkelit pois kehosta. Poistamiseen vaaditaan yleensä useita hoitokertoja, ja niiden välissä on pidettävä useamman viikon tauko.