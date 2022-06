Iida Ketolan rintaimplantti hajosi – julkaisi pitkän päivityksen sairaalavuoteelta

Silikoni-implanttien hajoaminen on Ketolan mukaan melko yleistä.

Mediapersoona ja kampaamoyrittäjä Iida Ketola, 32, julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän makaa sairaalavuoteella. Ketola kertoo pitkässä kirjoituksessaan olleensa rintaleikkauksessa.

Ketola kävi keväällä lääkärissä ja pyysi samalla lääkäriä tutkimaan rintansa mahdollisen kapseloitumisen varalta. Hänellä on ollut silikoni-implantit 12 vuoden ajan. Lääkäri päätyi kirjoittamaan Ketolalle lähetteen ultraäänitutkimukseen.

– Sain vähän yllättäen sieltä huonoja uutisia, sillä siellä selvisi että mun vasen implantti on hajonnut, ja suositeltiin mahdollisimman ripeää vaihtoa. Kuulemma aika yleistä, voi johtua miljoonasta jutusta, eikä sinänsä megavaarallista, mutta kuitenkin piti toimia asap, Ketola kirjoittaa.

– Mulla tää sit kuitenkin meni näinkin pitkälle sen takia, ettei huippukirurgeille oo vapaita aikoja mitenkään ihan liikaa, oon vastuussa 19 lemmikistä ja asun 1800-luvulla rakennetussa hirsitalossa. Eli mun on aika vaikee järjestää sellasta lepoaikaa, jossa suurin fyysinen aktiviteetti saa olla maidon kaataminen aamukahviin.

Ketola sai kuitenkin järjesteltyä elämänsä siten, että pääsi operaatioon.

– Mut järjestelykysymyksiä, järjestelykysymyksiä ja täällä mä nyt oon opettelemassa elämään levossa ja pienempien rintojen kanssa. Luulen että ensimmäinen tuottaa paljon enemmän haasteita, hän jatkaa.

Keskiviikkona Ketola oli jo kotiutunut sairaalasta ja viettänyt ensimmäistä sairauslomapäiväänsä käyskennellen kotikylässään.

– Eniten haluun tällä postauksella sanoa, että tutkikaa rintojanne. Itse ja lääkärien avustuksella. Ja tää postaus on myös muistutus, et kauneusleikkauksiin liittyy aina riskejä ja usein niiden hoitaminen vaatii kipukynnystä ja rahaa. Paljon kipukynnystä ja paljon rahaa. Mut se on sellasta se elämä! hän päättää kirjoituksensa.

Kommenttiosiosta selviää, että leikkauksen takia Ketola joutuu pitämään kuuden viikon treenitauon.

Lammaslauma kruunaa Iida Ketolan maalaisidyllin.

Iida Ketola kertoi vuosi sitten IS:lle isosta elämänmuutoksestaan. Hän erosi puolisostaan Renne Korppilasta ja muutti vanhaan taloon maaseudulle, noin tunnin ajomatkan päähän Helsingistä.

– Kun asut Kalliossa kivitalojen keskellä, olet hirveän kaukana luonnon kauneudesta. Monesti lähdin illalla koiran kanssa ulos ja näin, että hei vitsi tuolla on hieno auringonlasku ja puikkelehdin talojen välissä löytääkseni sen. Kun vihdoin löysin paikan, josta olisi voinut nähdä auringonlaskun, se oli mennyt jo. Tajusin, etten halua elää sellaista elämää, Ketola kertoi tuolloin.