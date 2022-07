Olga Temonen otti valtavan riskin, joka vaati häneltä 300 000 euroa – ensin kaikki oli vähällä mennä pieleen: tältä näyttää pizzeria keskellä maalaisidylliä

Olga Temonen perusti pizzerian ilman kokemusta pizzoista tai ravintolayrittäjän elämästä. Välillä kaikki hirvitti, kun rahaa kului satoja tuhansia, eikä palkkoja meinattu saada maksettua. Nyt keskellä peltoja ja metsiä tarjoillaan maukasta napolilaista pizzaa ja Temonen elää unelmaansa.

Mooses-niminen kalkkuna rynnistää innokkaasti katsomaan vieraita. Heinikkoon on painautunut polku, sillä kalkkunauros nauttii ihmisten tervehtimisestä ja kipittää aina aidan vierustalle pörhistelemään höyheniään.

– Moikka Mooses! Jutteletko sä mulle? Etkö tänään jaksa vai? näyttelijänä tunnettu Olga Temonen, 44, rupattelee kalkkunalle ja viheltää välillä.

Mooseksella on tärkeä tehtävä, sillä se huolehtii rouvansa kanssa pienestä kananpoikasesta. Kana pääsi keväällä munimaan vaivihkaa Mooseksen pesään, ja kalkkunoiden omista munista ei tullut lopulta yhtään poikasta, mutta kananmunasta kuoriutui tipu. Nyt Mooses kasvattaa innokkaasti ottopoikastaan.

– Nämä ovat tällainen suloinen uusioperhe, Temonen sanoo.

Temonen ja hänen puolisonsa Tuukka Temonen, 47, pyörittävät kotieläinpihaansa jo seitsemättä kesää. Pariskunnan idyllisen kotitalon viereiseltä Olgan farmilta löytyy kalkkunoiden lisäksi muun muassa aasi, poni, lehmiä, pupuja, alpakoita, lampaita, kaneja ja vuohia. Kävijät saavat rapsutella eläimiä ja viettää aikaa niiden aitauksissa. Tarkoitus on, että ihmiset voivat kohdata uteliaat ja innokkaat eläimet aidosti.

Vuohien aitauksessa saa nopeasti uusia ystäviä, kun yksi niistä hyppää valokuvaajan syliin ja toinen tulee tökkimään toimittajan jalkaa. Lehmät puolestaan tulevat luokse juoksujalkaa ja kerjäävät rapsutuksia.

Mooses-kalkkuna on yksi Temosten kotieläinpihan vetonauloista. Lintu nauttii siitä, että se saa pörhistellä höyheniään ihmisille.

Temoset ovat pitäneet kotieläinpihaansa jo yli kuuden vuoden ajan. He ostivat vanhan maalaistalon Iitin Sääskjärveltä vuonna 2005.

Farmilla kävi viime kesäkaudella noin 12 000 kävijää, ja nyt Olga Temonen on perustanut asiakkaita varten uuden vetonaulan: oman pizzerian.

Ajatus omasta pizzapaikasta syntyi, kun Temonen muutamia vuosia sitten vieraili siskonsa luona Ranskassa, ja he lähtivät ajamaan huonokuntoista hiekkatietä pitkin kohti korpea. Periltä löytyi vanha maalaistalo, jonka puutarhassa toimi ravintola. Ruoka oli herkullista, ja paikka oli täpötäynnä ihmisiä, vaikka lähimpään kaupunkiin oli matkaa.

Temonen ajatteli, että myös hän voisi tehdä saman – perustaa ravintolan keskelle korpea.

Idea konkretisoitui viime vuonna, kun Temosten kotitalon ja farmin vieressä sijaitseva Iitin Sääskjärven vanha koulu tuli myyntiin. Kunta halusi luopua kylätalona toimineesta rakennuksesta, sillä sen ylläpito oli kallista. Hetken pohdittuaan Temonen päätti ostaa talon sekä sen vieressä olevan, uudemman koulurakennuksen.

Huhtikuussa alkoi remontti. Puinen rakennus entisöitiin näyttävästi ja sen jykevät hirsiseinät kaivettiin esiin. Paksu muovimatto poistettiin lattiasta ja seinistä löytyneet pinkopahvit korjattiin.

Temonen vastasi itse pintatöistä, ja vaativampiin hommiin hän palkkasi tutun puusepän kylältä. Myös Tuukka auttoi ehtiessään muilta töiltään, ja lopulta Pizzeria Rehtori avasi ovensa marraskuussa.

Nyt lattiasta kattoon remontoidun ravintolan nurkissa komeilee punaisia kaakeliuuneja, paikka on sisustettu houkuttelevasti ja siellä soi tunnelmallinen musiikki. Tuntuu kuin olisi astunut sisään Helsingin Kallion trendikkäimpään pizzeriaan, mutta terassilta avautuva peltomaisema paljastaa, että olemme kaukana kaupungin hälinästä.

Pizzeria Rehtorin perustaminen vaati ison remontin. Remontissa rakennukseen tehtiin kaakeliuunit, jotta talven lämmityskustannukset eivät nousisi niin korkeiksi.

Temoset tekivät vanhaan kyläkouluun ison terassin.

Ajatus omasta ravintolasta syntyi jo vuosia sitten, mutta suunnitelma konkretisoitui vasta viime keväänä, kun sopiva rakennus tuli myyntiin.

Eniten vanhan rakennuksen remontissa aiheutti harmaita hiuksia ravintoloiden säädöksiä vastaava ilmastointi, jota varten sen katonrajaan vedettiin metritolkulla valtavaa putkea. Ensimmäinen ilmastointitarjous oli yli 40 000 euroa, joten myös rahaa paloi.

– Olin ihan, että apua. Mutta onneksi hinnasta päästiin sopuun. Se oli ihan valtava urakka kaikkineen, Temonen kertoo.

Toinen suuri ponnistus oli jättimäisen, pari tuhatta kiloa painavan ja Italiasta tilatun pizzauunin saaminen ravintolaan. Uuni matkusti paikalle viikon kuorma-autolla. Temonen koristeli sen itse mosaiikeilla ja uunin sisälle saamiseksi talon seinästä irrotettiin ikkuna ja ovi.

– Siinä oli vähän kinkkinen tilanne, kun naapurin traktorin nostoteho ei riittänyt, ja se valtava uuni rupesi kyykkäämään tuohon pihalle. Sitten toinen naapuri tuli paikalle ison nostolaitteensa kanssa ja he saivat yhdessä uunin alas sieltä kuorma-autosta.

– Lopulta vuokrasin painavien asioiden siirtelijän, jolla uuni saatiin sisälle asti. Meitä oli auttamassa kaveriporukka, kori kaljaa ja rullat uunin alla, jotta saimme sen siirrettyä lopulliselle paikalleen.

Pizzerian sydän on valtava, italialainen pizzauuni, jota lämmitetään aamuisin usean tunnin ajan.

Temonen ei ollut ikinä paistanut pizzaa vastaavalla uunilla, eikä italialaisten ohjeista ottanut mitään selvää. Niinpä hän avasi YouTuben ja tuijotti tuntitolkulla pizzanpaisto­videoita ja opetteli pikku hiljaa lämmittämään uunin oikeanlaisella tulella, tekemään sopivan taikinan ja paistamaan pizzat.

Myös ravintolan pizza syntyi itse kehittelemällä. Pizzataikinassa käytetään ikivanhaa juurta, jonka Temonen löysi tilaltaan.

– Se juuri on löytynyt tuolta meidän aitasta. Siellä oli vanha, puinen leivontatiinu, jonka reunoille se oli kuivunut. Sieltä aloin rapsuttelemaan sitä ja elvytin sen toimintaan ja sillä tehdään nyt pizzaa.

Juuri tuo Temosen mukaan hänen pizzoilleen erityisen maun, jota ei muissa pizzoissa ole. Se on kuitenkin myös hankala kaveri, sillä taikina voi käyttäytyä välillä arvaamattomalla tavalla.

– Pizza voi olla toisena päivänä matalampaa ja toisena päivänä kuohkeampaa, koska se juuri on vähän oikukas. Siihen vaikuttavat mitkä lie kuun asennot, enkä pysty tulkitsemaan sitä lainkaan, Temonen kertoo nauraen.

– On myös aika vaikea kouluttaa ihmiset siihen, koska suurin osa osaa leipoa hiivalla, mutta juuren kanssa he ovat ihan, että mitä ihmettä tämä on.

Maukasta pizzaa omaleimaisella vivahteella 4/5 Temonen paistaa pizzeriassaan napolilaista pizzaa, jonka taikinaa kohotetaan vähintään kaksi päivää. Taikina leivotaan juureen ja sille ominaista on muhkea ja hieman sitkeä koostumus. Rapeaa roomalaista pizzapohjaa on Pizzeria Rehtorin listalta siis turha etsiä. Pizzoja paistetaan vain pari minuuttia aidolla tulella lämmitetyssä uunissa. Niissä on omaleimainen, vanhasta juuresta tuleva maku. Kun pizzaa maistaa, on se lähellä aitoa napolilaista pizzaa, mutta silti siinä on jotain erilaista. Pohjan koostumus on hyvä, juusto maukasta ja myös tomaattikastike toimii. Pizzoihin on saatavilla toinen toistaan erikoisempia täytteitä, muun muassa särkeä, päärynää ja hirvenjauhelihaa. Pientä miinusta tulee jälkiruoasta, sillä kuppiin valmistetusta tiramisusta irtoaa nestettä kipon pohjalle, eikä se ole aivan niin maukas kun voisi olla. Silti maku on tiramisulle tuttu, eikä jälkiruoka jää harmittamaan.

Pizzojen teon lisäksi Temonen opetteli myös kaiken muun itse. Hän ei ole koskaan pyörittänyt ravintolaa, vaikka hänellä onkin kokemusta kahvilatyöstä, eikä hänellä ole ollut aiemmin 20 työntekijää. Pizzerian perustaminen keskelle metsiä ja peltoja oli iso riski, jossa olisi voinut pahimmillaan käydä huonosti.

– Välillä vähän hirvitti, että mihin olen ryhtynyt.

Alku oli kankea. Temosen mukaan vaikeinta oli talouspuoli, sillä kyläkoulun ostaminen, iso remontti ja ravintolatoiminnan aloittaminen vaativat paljon rahaa.

– Budjettini on ollut tähän mennessä yli 300 000 euroa. Se ei varmaan ihan edes riitä. Yksinyrittäjälle se on yhtäkkiä aika suuri summa.

Temonen otti ravintolaansa varten lainaa ja käytti farmista yritykselle kertyneitä varoja. Tuukka ei ole mukana pizzeriayrityksessä, vaan Olga otti koko homman omille harteilleen. Sen sijaan Tuukka työskentelee Helsingissä videotuotantoyrityksessään ja kehittelee uusia elokuvia.

Temonen aikoo pitää syyskuussa lomaa kesän kiireiden jälkeen.

Temosten farmi on Olgan mukaan kannattanut toistaiseksi. Rahaa ei ole jäänyt paria viime kesää lukuun ottamatta juurikaan jemmaan, mutta farmitoiminnalla on pystytty rahoittamaan täyspäiväisen eläintenhoitajan palkka, eläinten ruuat ja se on mahdollistanut elämän maaseudulla.

Pizzerian kanssa Temonen oli aluksi pulassa, sillä tuntui, ettei raha meinannut riittää kaikkeen.

– On ollut välillä tosi rankkaa. Muutamina kuukausina on ahdistanut, kun tilipäivä on lähestynyt ja on pitänyt saada kaikkien palkat maksettua. Varsinkin tässä alussa on paljon kuluja, enkä osannut laskea ennakkoon kaikkea sitä, mitä tarvitsee.

– Muutama semmoinen kuoppa on ollut, että on jännittänyt miten ihmeessä pääsen sieltä ylös. Välillä olen tuskaillut, että mistä mä nyt saisin lisää viisi tonnia, ettei kaikki menisi pieleen.

Temonen on palkannut pizzeriaansa paikallisia nuoria, joista kenelläkään ei ollut ravintola-alan kokemusta. Silti hän on halunnut maksaa heille asianmukaista palkkaa. Isot palkkakulut ovat nielaisseet valtaosan rahoista, sillä välillä Temonen on ottanut töihin liikaa ihmisiä suhteessa asiakasmäärään.

– Nyt tuntuu siltä, että olen vihdoin tavallaan kuivilla siitä paineesta. Toiminta on alkanut pyörimään, mulla on paikka auki ja täällä on asiakkaita.

Temosen mukaan kesälauantaina pizzeriassa paistettiin peräti 300 pizzaa ja sekä sen sisätilat että iso terassi olivat täpötäynnä.

Myös Temosen lapset ovat osallistuneet pizzerian toimintaan. Farmin puolella puuhailee hänen 14-vuotias Helga-tyttärensä ja perheen nuorimmaiset Hilma, 12, ja Torsti, 9, auttavat välillä ravintolassa.

– He tykkäävät häärätä täällä, mutta samalla se on heille myös raskasta, että olen tässä koko ajan kiinni. Yritän kehittää toimintaa niin, että pystyn olemaan poissa tästä ravintolalta, Temonen sanoo.

Temonen myöntää, että hän on helposti liian kiinni töissään ja työn ja vapaa-ajan erottamien toisistaan on liki mahdotonta, kun kaikki sijaitsee samassa pihapiirissä. Vapaata kaivatessaan Temonen pakkaa lapsensa autoon, vuokraa mökin merenrannasta ja painelee sinne pariksi päiväksi.

Temosten eläimet ovat kesyjä ja innokkaita ihmisten kanssa seurustelijoita.

Alpakat ovat harvoja eläimiä, joiden aitaukseen vieraat eivät pääse. Temosen mukaan ne eivät pidä ihmisista erityisemmin.

Pizzerian ja kotieläinpihan pyörittäminen on haasteista huolimatta Temoselle unelmien täyttymys. Hän kokee, että kyse on enemmän elämäntavasta kuin pelkästä työstä.

– Talvella kun narskuttelin farmin läpi kotoa tähän ravintolan pihalle ajattelin, että tätä olen aina halunnut. Tämä on sitä elämää, mitä haluan elää.

– Olen tosi etuoikeutettu, että pystyn luomaan itselleni työn, mistä en meinaa suostua lähtemään pois. Työntekijät sanovat välillä, että hei sun piti jo puoli tuntia sitten lähteä, mutta en vain malta.