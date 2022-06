The Rasmuksen kitaristi Emppu Suhonen duetoi Alice Cooperin kanssa.

Hiljattain Rise-kappaleen julkaissut The Rasmus esiintyi Kreikan Ateenassa maanantaina 27. kesäkuuta muun muassa Alice Cooperin, Bonnie Tylerin ja Desmond Childin kanssa loppuunmyydyssä Desmond Child Rocks The Parthenon -hyväntekeväisyys­konsertissa.

Bändi esitti sinkut Jezebel ja Livin’ in a world without you sekä monia muita hittejä. Lopuksi kaikki solistit lauloivat yhdessä valkoisiin vaatteisiin pukeutuneena Livin’ on a prayer -kappaleen, joka on myös Desmond Childin käsialaa.

Bändin kitaristille Emppu Suhoselle, 36, ilta oli vielä erityisempi, sillä hän soitti The Rasmuksen keikan lisäksi myös Alice Cooperin kanssa.

Tiistaina bändin jäsenet matkustivat takaisin Suomeen. Tänä kesänä The Rasmus kiertää festareilla ympäri Suomea. Syyskuun lopulla yhtye esiintyy Helsingin Jäähallissa ja myöhemmin tänä vuonna koittaa Euroopan-kiertue.

Euroviisuissa Suomea edustaneen The Rasmuksen kymmenes studioalbumi Rise julkaistaan syksyllä. Albumin ovat tuottaneet Desmond Child ja Joshua.