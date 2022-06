Laulaja Jani Wickholm ajoi ulos 1,6 promillen humalassa – antoi oikeudelle yllättävän selityksen

Wickholm tuomittiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta. Wickholm kiisti teon tahallisuuden.

Laulaja Jani Wickholm, 44, on tuomittu Keski-Suomen käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta 45 päivän ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi Wickholm sai 20 päiväsakkoa, joista kertyy maksettavaa 120 euroa.

Rattijuopumus tapahtui yöllä 13. tammikuuta Petäjävedellä Metsä-Piesalantiellä, missä Wickholm suistui kuljettamallaan autolla ulos tieltä. Wickholmin veren alkoholipitoisuus oli ajon jälkeen 1,61 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja on Suomessa 1,2 promillea.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan teko on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Ajo on tapahtunut yleisillä teillä ja se on päättynyt tieltä lumihankeen suistumiseen.

Wickholm tunnusti teon, mutta kiisti tahallisuuden. Hän kertoi oikeudessa tapahtumaketjun saaneen alkunsa illanvietossa edellisenä päivänä. Wickholmin mukaan hän oli joutunut pahoinpidellyksi illanvietossa. Osa vieraista oli poistunut, ja pahoinpitelijä käyttäytynyt sekavasti, jolloin Wickholm päätti poistua paikalta kotiinsa 13 kilometrin päähän pitkin metsätietä, jonka varrella sijaitsee 6–7 taloa.

Illan aikana Wickholm oli sanojensa mukaan nauttinut olutta ja muutamia snapseja Jaloviinaa. Hän ei tuntenut oloaan kovin päihtyneeksi. Tarkoitus oli ollut poistua paikalta selvin päin, mutta ”tilanne eskaloitui”.

Wickholmin mukaan hänellä ei ollut muita vaihtoehtoja, sillä taksit eivät kulje arkisin kyseisellä alueella. Ulosajon jälkeen Wickholm soitti kaverilleen, voisiko tämä tulla hakemaan hänet traktorilla. Sen jälkeen poliisi tuli paikalle.

Wickholm kertoi ajaneensa ojaan 35–40 kilometrin tuntinopeudella, koska tie oli liukas.

Oikeudessa syyttäjä vetosi Wickholmin kuulustelukertomukseen, jossa artisti puhui sanaharkasta, ei pahoinpitelystä.

– Join noin 4 kpl 0,33 litran tölkkiä keskiolutta ja 4 ryyppyä Jaloviina-pullosta. Olin syönyt todella huonosti sinä päivänä. En tiedä monenko aikaan lähdin kaverini luota, minun piti päästä kotiin. Tuli pientä sanaharkkaa kaverini kanssa, Wickholm kertoi esitutkintapöytäkirjan mukaan.

Wickholm on todennut, että sanaharkka on väärä sana.

Käräjäoikeus totesi, ettei kyseessä ollut sellainen pakkotila, joka poistaisi tahallisuuden. Lieventävänä seikkana käräjäoikeus otti huomioon ajo-olosuhteet ja sen, että tie sijaitsi maaseudulla, metsän keskellä, ja ajo tapahtui arkipäivänä aamuyöllä. Oikeus totesi myös, että teko sisältää liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön.

Vakiintuneen rangaistuskäytännön mukainen rangaistus olisi ollut 60 päivää vankeutta ja 30 päiväsakon suuruinen oheissakko.

Asiasta uutisoi ensin Keskisuomalainen.

Kerta ei ollut Wickholmin ensimmäinen. Kesäkuussa 2019 Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi hänet 50 päivän ehdolliseen vankeus­rangaistukseen ja 35 päiväsakon oheissakkoon törkeästä rattijuopumuksesta. Tuolloinkin hän vetosi hätätilanteeseen.

– Ei minua vituta pätkän vertaa. Se oli hätätilanne ja jouduin valitsemaan kahdesta pahasta paremman, Wickholm sanoi IS:lle tuolloin, mutta kieltäytyi kommentoimasta tapausta tarkemmin.

Wickholm määrättiin vuoden 2019 kärähtämisen yhteydessä väliaikaiseen ajokieltoon, mutta hän pyysi valvottua ajo-oikeutta. Hän jatkoi ajamista alkolukon kanssa.

– Asiat ovat olleet muutenkin aika lailla persiillään viimeiset puoli vuotta. Tämä on vain yksi rikka rokassa, Wickholm kommentoi tuomiotaan vuonna 2019.

Wickholmin alamäki ei päättynyt siihen. Ensin koronarajoitukset lopetettivat hänen työnsä keväällä 2020, sitten Idolsista tutuksi tullut laulaja sai kuulla keväällä 2021 sairastavansa kakkostyypin diabetesta, ja kesän tullen asuntokin ulosmitattiin talousvaikeuksien takia.

– Rahat ovat riittäneet sähkö- ja puhelinlaskuihin. Muuhun ei ole ollut varaa, ellei ole myynyt tavaraa, Wickholm kertoi heinäkuussa 2021.

Diabetes-diagnoosinsa vuoksi Wickholm joutui perumaan keikkojaan. Hän sai kuitenkin hyviä uutisia syksyllä 2021, verensokeriarvot olivat lähteneet laskuun.

– Olin ihan pihalla, kun diabeteshoitaja tiputti näytteen koneeseen, jossa se hetken aikaa ruksutteli, ja arvoksi tuli 43! Hoitaja oli ihmeissään, että voiko tämä olla mahdollista. Kyllä se sitten piti paikkansa.

Pitkäaikainen verensokeri oli laskenut viidessä kuukaudessa 95 mmol/mol:sta 43:een. Pitkäaikaisen sokerin viitearvot ovat 20–42 mmol/mol.

– 42 on diabetesraja, eli tässä ollaan nyt yhden numeron päässä normaaliarvosta, Wickholm iloitsi IS:lle syyskuussa.