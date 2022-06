Pauliina Laitiselta terävä kuitti hänen kuviaan arvostelleelle päätoimittajalle – julkaisi helteisen kuvan

Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervolan pohti kohukolumnissaan, ovatko naisten kesäiset somekuvat seksuaalista häirintää ja käytti esimerkkinä muun muassa taideasiantuntija Pauliina Laitisen kuvia.

Taideasiantuntija Pauliina Laitinen, 51, kuittailee tuoreessa Instagram-julkaisussaan Keskisuomalainen-lehden vastaavalle päätoimittajalle Pekka Mervolalle, joka arvosteli hänen kuviaan sunnuntaina julkaistussa kolumnissaan.

– Ulkona on 30 astetta lämmintä. Laitoin kuitenkin takin päälle, ettei Keskisuomalaista ala ahdistamaan, Laitinen kirjoittaa nauravan emojin kera.

Mervola käytti Laitisen somekuvia esimerkkinä tekstissään, jossa hän pohti, ovatko naisten julkaisemat kesäiset kuvat seksuaalista häirintää. Hän rinnasti kuvat kauneuskilpailuihin ja uimapukukierroksiin, joiden totesi olevan ”arvomaailmaa, jonka pitäisi olla jo kadonnut”. Hän myös luonnehti kuvia hyvien tapojen vastaisiksi.

– Ovatko taideasiantuntija Laitisen kuvat julkista seksuaalista häirintää, kun hän niitä tuputtaa somessa muille ihmisille tai ystäväpiirinsä ulkopuolelle? Olisiko miespuolisen taideasiantuntijan kuva seksuaalista häirintää, jos hän olisi vastaavassa valokuvassa uikkareissa, joiden etumus pullottaisi tanakasti? Mervola muun muassa pohti.

Lue lisää: Keskisuomalaisen pää­toimittaja rinnasti julkkis­naisten somekuvat seksuaaliseen häirintään – näin hän kommentoi kohua

Kommenttikentässä keskustelu siirtyi nopeasti päivän polttavaan puheenaiheeseen, Mervolan kolumniin.

– Loistava kuittaus Mervolalle, eräs kommentoi.

– Mervola saa tunkea kirjoituksensa sinne minne kuu ei paista. Aivan pöljä kirjoitus. Elä anna hymysi hyytyä koska et todellakaan ole tehnyt mitään väärää, toinen kirjoittaa.

Eriäviäkin mielipiteitä löytyi joukosta:

– Mervolan kirjoitus on pohdintaa. Nykyään ongelma on ajatusten ja puheen kieltäminen. Kyllähän fakta on, että jokainen meistä kuville tykkäyksiä hakee; minä ainakin.

Laitisen lisäksi Mervola käytti kirjoituksessaan esimerkkeinä juontaja Anne Kukkohovin ja taikuri-mentalisti Noora Karman kuvia.

Tekstistä nousi nopeasti kohu sosiaalisessa mediassa, ja erityisesti Twitter kävi kuumana:

– Nyt on kyllä löytynyt ihan uusia ulottuvuuksia setämieheydestä, eräs twiittaaja kommentoi.

– ”Kevyt kesäjuttu”, jossa kerron, että naisten olemassaolo on minuun kohdistuvaa seksuaalista häirintää. Tämä ongelma muuten poistuu kasvamalla aikuiseksi, toinen totesi.

PEKKA MERVOLA kertoi Ilta-Sanomille, ettei ole seurannut kirjoituksestaan virinnyttä somekeskustelua eikä ole saanut suoraa palautetta kirjoituksestaan.

– Ihan hyvä, että on herättänyt keskustelua, Mervola sanoi.

– Yleensä, kun kirjoitan kolumnin, niin kirjoitan ja olen sitä mieltä mitä olen. Lähden siitä, että jokainen ihminen voi olla sitä mieltä mitä on. Joku on eri mieltä, joku on samaa mieltä ja joku ei ole mitään mieltä, Mervola sanoi.

– Pohdin siinä [kirjoituksessa] tätä häirintää ja oikeastaan hyviä tapoja. Loppuviimein kyse oli siitä, että mitkä ovat hyviä tapoja. Lähtökohtaisestihan siinä perusajatus on, että suvaitsevassa yhteiskunnassa hyvin monenlaiset tavat on ja kuuluu, hän jatkoi.