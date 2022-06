Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja pohti kolumnissaan, ”Voiko somen juhannuskuva olla häirintää?”. Tekstistä nousi nopeasti kohu.

Keski-Suomen maakuntalehden Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola kirjoitti 26. kesäkuuta lehdessä julkaistun mielipidekirjoituksen, jossa hän otti kantaa julkkisnaisten somekuviin. Mervolan suurennuslasin alle joutuivat taideasiantuntija ja tietokirjailija Pauliina Laitinen, juontaja ja entinen malli Anne Kukkohovi sekä taikuri-mentalisti Noora Karma.

Kirjoitus on otsikoitu Voiko somen juhannuskuva olla häirintää?, ja Mervola pohtii siinä, voisivatko edellä mainittujen naisten julkaisemat kesäiset kuvat olla seksuaalista häirintää. Pohjustukseksi hän sanoo kauneuskilpailujen ja uimapukukierrosten olevan ”arvomaailmaa, jonka pitäisi olla jo kadonnut”, ja siksi on hänen mukaansa ”vaivaannuttavaa” törmätä sosiaalisessa mediassa tällaisiin kuviin.

– Mielenkiintoinen kysymys on, että milloin toisen ihmisen pukeutuminen voi alkaa olla häirintää tai seksuaalista häirintää. Kysymys on erityinen siksi, että olemme yhteiskunnassa aivan oikein päätyneet siihen ajattelumalliin, että häirinnän kohde määrittelee, mikä on häirintää ja mikä ei. Tekijä saattaa siis syyllistyä häirintään, vaikka se ei hänen omasta mielestään sitä olisi, Mervola kirjoittaa.

– Ovatko taideasiantuntija Laitisen kuvat julkista seksuaalista häirintää, kun hän niitä tuputtaa somessa muille ihmisille tai ystäväpiirinsä ulkopuolelle? Olisiko miespuolisen taideasiantuntijan kuva seksuaalista häirintää, jos hän olisi vastaavassa valokuvassa uikkareissa, joiden etumus pullottaisi tanakasti? Voisiko joku ihminen pitää hänelle tuputettuja kuvia tällaisena häirintänä? Tällaisia tapauksia ei tietääkseni ole oikeudessa vielä mitattu.

Mervolan kirjoituksesta nousi nopeasti myrsky sosiaalisessa mediassa. Kirjoitus on puhuttanut erityisesti Twitterissä, missä lukuisat ihmiset ovat tuominneet tekstin täysin.

Pelkästään Mervolan itsensä jakaman julkaisun alle on kertynyt kymmeniä kriittisiä kommentteja:

– Nyt on kyllä löytynyt ihan uusia ulottuvuuksia setämieheydestä.

– ”Kevyt kesäjuttu”, jossa kerron, että naisten olemassaolo on minuun kohdistuvaa seksuaalista häirintää. Tämä ongelma muuten poistuu kasvamalla aikuiseksi.

– Siis sä olet Pekka ottanut kuvakaappaukset neljän naisen omilla sometileillään julkaisemista juhannuskuvista ja päättänyt oikein pääkirjoituspaikalla vihjailla että he ovat huonosti käyttäytyviä ja moraalittomia. Kas kun et suoraan huoritellut. Ihan helvetin noloa toimintaa.

Tekstinsä lopuksi Mervola arvelee, ettei vastaavanlaisten somekuvien määrittäminen seksuaaliseksi häirinnäksi kuitenkaan olisi suotavaa, sillä se johtaisi pukeutumisessa ”ahdasmieliseen diktatuuriin”. Hän peräänkuuluttaa edelleen hyviä tapoja.

– Ehkä tämän jutun olisi voinut jättää kirjoittamatta. Ehkä kuvat voi ajatella juhannuksen hullutteluksi tai normaaleiksi kesäkuviksi. Ainakin kuvat voisi sivuuttaa kokonaan sillä perusteella, että niiden jakaminen kertoo kohteistaan jo itsessään niin paljon, että kyseisiin henkilöihin ei kannata käyttää hetkeäkään aikaa tai huomiota, Mervola kirjoittaa.

Pekka Mervola kertoo Ilta-Sanomille, ettei ole seurannut kirjoituksestaan virinnyttä somekeskustelua eikä ole saanut suoraa palautetta kirjoituksestaan.

– Ihan hyvä, että on herättänyt keskustelua, Mervola sanoo.

– Yleensä, kun kirjoitan kolumnin, niin kirjoitan ja olen sitä mieltä mitä olen. Lähden siitä, että jokainen ihminen voi olla sitä mieltä mitä on. Joku on eri mieltä, joku on samaa mieltä ja joku ei ole mitään mieltä, Mervola sanoo.

– Pohdin siinä [kirjoituksessa] tätä häirintää ja oikeastaan hyviä tapoja. Loppuviimein kyse oli siitä, että mitkä ovat hyviä tapoja. Lähtökohtaisestihan siinä perusajatus on, että suvaitsevassa yhteiskunnassa hyvin monenlaiset tavat on ja kuuluu.

Ilta-Sanomat tavoitti jutun kohteina olleet Pauliina Laitisen ja Noora Karman, jotka kieltäytyivät kumpikin kohteliaasti kommentoimasta asiaa.

Anne Kukkohovi puolestaan kommentoi asiaa Iltalehdelle. Kukkohovi kertoi, ettei ole lukenut Mervolan kirjoitusta, eikä aio.

– Tää rohkaisee mua ottamaan vaan toisen bikinikuvan, ihan vaan silkasta kannustuksesta kaikille ihanille naisille ja ihanille ihmisille, jotka haluavat olla juuri sitä mitä ovat, Kukkohovi sanoi Iltalehdelle.