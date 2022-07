Helena Ahti-Hallberg päätti ottaa ison riskin – nyt hän puurtaa keskellä kesälomaakin ja edessä on uran merkittävin hetki

Helena Ahti-Hallberg on järjestäjänä täysin uudenlaisessa tanssifestivaalissa, joka valtaa Suvilahden 15–16. heinäkuuta. Hänelle tanssin tuomat ilot ovat elämäntehtävä.

Helsingin Suvilahdessa tuivertaa napakka kesätuuli.

Helena Ahti-Hallberg istahtaa ravintolan terassille ja siemaisee hieman kuivaa valkoviiniä. Suurelle yleisölle Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta tuttu Ahti-Hallberg kertoo, että hänellä alkoi viimein kesäloma.

Täyttä lomaa hän ei kuitenkaan vietä, sillä Ahti-Hallberg keskittyy uuden tapahtumansa markkinoimiseen.

Muutama skeittari temppuilee aurinkoisella asfalttikentällä ravintolan vieressä, mutta heinäkuun puolivälissä karun urbaanissa ympäristössä nähdään aivan jotain muuta: valtavat lavatanssit.

– Ytimessä on musiikki. Musiikki laittaa ihmiset tanssimaan, ja tanssi yhdistää ihmisiä, Hallberg kuvailee täysin uuden tapahtuman, Urbaanien lavatanssifestivaalien ydintä.

Urbaaneilla lavatanssifestivaaleilla saa nimensä mukaisesti tanssia.

Helena Ahti-Hallbergille tanssi merkitsee elämää. Ahti-Hallberg toivoo, että urbaanius antaa lavatansseille mahdollisuuden myös keskellä kaupunkia.

Kyseessä ovat kaksipäiväiset festivaalit, joissa esiintyvät muun muassa Samuli Edelmann, Hurma, Eini, Paul Elias, Mira Luoti ja erikoisesiintyjänä Jari Sillanpää. Suvilahden Kattilahallissa on tarjolla myös suomalaisille tuttua pubiviihdettä: karaokea.

Lavatansseista ensimmäisenä mieleen tulevat väistämättä koivunlehdet, järvenranta, laskeva aurinko, humppa ja ehkä hieman keski-ikää vanhemmat, tottuneet lavatanssijat.

Hallbergin mukaan todellisuus on kaukana siitä.

– Stereotypia elää valitettavan vahvasti. Meillä on ihania idyllisiä suomalaisia lavoja, missä järjestetään hyviä tansseja, mutta kävijäkunta on myös nuorentunut paljon. Lavoilla käy kaikenlaisia tanssijoita, Ahti-Hallberg toteaa.

Urbaanien lavatanssien onkin tarkoitus tuoda tanssit Helsingin ydinkeskustaan, jossa tanssilavat tunnetaan paremmin yökerhojen lattioina.

– Täällä ei ole ollut aiemmin mahdollisuutta lavatansseihin. Tanssi kuuluu vahvasti suomalaiseen kulttuuriin, eikä se kulttuuri saa kadota myöskään pääkaupungistamme, Ahti-Hallberg tiivistää.

Lavatanssifestivaalit sijoittuvat Suvilahden urbaaniin maisemaan.

10-vuotiaana Ahti-Hallberg näki jotain, joka siivitti hänen elämänsä suunnan lopullisesti.

– Näin elämäni ensimmäiset kilpatanssikilpailut Töölön kisahallissa, ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Olin seuraavalla viikolla tanssiharjoituksissa ryhmätunnilla.

Yhdistelmä musiikkia, liikettä ja estetiikkaa, joka toteutetaan yhdessä tanssiparin kanssa, hurmasi nuoren Ahti-Hallbergin.

– En silloin ajatellut tanssia kilpailuna. Minulle kolahti se, mitä näin lattialla, eli musiikki, parin kanssa yhdessä liikkuminen ja kauneus. Se oli tarunhohtoista.

Lopulta tarunhohtoisesta tanssista tuli ura ja Ahti-Hallbergista yksi Suomen tanssimaailman tähdistä.

– Tanssi on antanut minulle kaiken muun kuin tietysti aviomiehen ja lapsia. Elän ja hengitän tanssia, ja minussa palaa edelleen valtava intohimo sitä kohtaan, Hallberg kuvailee kesäauringon kimaltaessa hänen helmikorvakoruihinsa.

Helena Ahti-Hallberg kertoo, että tulevat lavatanssifestivaalit ovat todennäköisesti hänen uransa merkittävin hetki.

Inspiraationsa ja motivaationsa tanssin maailmaan ja muuhun arkeensa Ahti-Hallberg kaivaa haasteista. Jatkuva keskeneräisyys myös kiehtoo häntä.

– Pystyn opettajana koko ajan kehittymään, enkä ole ikinä valmis.

Ahti-Hallberg myös kuvailee, että hänen on vaikea pysyä aloillaan. Uuden luominen, kuten tulevien lavatanssifestivaalien järjestäminen, tuo Ahti-Hallbergille henkistä kapasiteettia ja pitää hänet virkeänä.

– Olen aina kantanut huolta siitä, että jos kulkee jatkuvasti samaa polkua, se polku koko ajan kapenee. Loppujen lopuksi polkua ei ole enää olemassa, Ahti-Hallberg kuvailee.

Vaikka Tanssii Tähtien Kanssa -tuomarina toimiminen on todennäköisesti Ahti-Hallbergin näkyvin työ, se on vain murto-osa siitä, mitä Ahti-Hallberg tekee suomalaisen tanssin maailmassa. Se on murto-osa myös siitä, mitä hän tekee elämässään.

Ahti-Hallbergilla on suuri määrä erilaisia tutkintoja tanssista, ja hän haluaisi suorittaa niitä lisää. Hän on toiminut myös vuosikausia kilpatanssin opettajana.

Ahti-Hallberg on myös tiiviisti mukana Tanssii Tähtien Kanssa -kiertueilla sekä ProAm-tanssikilpailuissa, joissa TTK-formaatti siirtyy ruohonjuuritasolle ammattilaisten ja tavallisten ihmisten tanssiessa ja kilpaillessa yhdessä.

Hän on myös toimitusjohtajana yrityksessä, joka järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia pikkujouluista yritysten virkistyspäivien ja häiden kautta valokuvakoppien vuokraukseen.

Kiirettä siis on.

– Se, että vierivä kivi ei sammaloidu, on mottoni, ja se pitää paikkansa. En halua pysähtyä, Ahti-Hallberg toteaa samaan hengenvetoon.

Ahti-Hallberg toivoo, että lavatanssifestivaalit houkuttelisivat kaikenlaisia ihmisiä nauttimaan musiikista, tanssista ja ihmisten seurasta.

Ahti-Hallbergin pysähtymättömässä asenteessa oli myös siemen Urbaanien lavatanssifestivaalien idean syntymisessä.

Koronaviruspandemian aiheuttamat tapahtumarajoitukset kirvoittivat Ahti-Hallbergin suunnittelemaan uudenlaista tanssitapahtumaa, jossa ihmiset saisivat kohdata toisiaan jälleen.

– Mietimme, miten voisimme omalta osaltamme auttaa, koska mitään ei ole saanut kahteen vuoteen tehdä. Pohdimme, mikä olisi uutta ja erilaista ja liittyy tanssiin, Ahti-Hallberg kertoo.

Voisi sanoa, että omena ei pudonnut kauas puusta.

– Tanssi on ykkösosaamisalueemme, joten päätimme lähteä tanssimaan, Ahti-Hallberg naurahtaa.

Ahti-Hallberg toteaa, että täysin uusi tapahtuma ei ole riskitön.

Hän sanookin, että suurta taloudellista menestystä ensimmäistä kertaa järjestetystä tapahtumasta tuskin tulee, mutta Ahti-Hallberg halusi silti puskea tanssifestarin onnistumaan. Suvilahden festivaalialue on varattu valmiiksi jo ensi vuodelle.

– Nyt, kun saa järjestää, pitää olla kanttia ottaa riskejä. On meidän vuoromme näyttää, että järjestämme taas tapahtumia ihmisille ja panostamme yhdessäoloon sekä musiikista ja tanssista nauttimiseen.

– Nyt kun saa järjestää, pitää olla kanttia ottaa riskejä, tapahtumatoimiston toimitusjohtajana toimiva Helena Ahti-Hallberg toteaa.

Nimestään huolimatta Hallberg toteaa, ettei lavatanssifestivaaleilla tanssita pelkästään valssia tai humppaa ja hän toivoo, että festivaalit houkuttelisivat monipuolisuudellaan kaikenikäisiä ihmisiä Suvilahteen.

– Olemme hankkineet monenlaisia esiintyjiä, jotta jokaiselle löytyy jotakin. Paikalla ei tarvitse tanssia lainkaan, jos ei halua, vaan festivaaleille voi tulla nauttimaan vain hyvästä musiikista, ruoasta, juomasta ja ihmisten seurasta.

Erikoisesiintyjänä lauantaista festivaalibrunssia säestää iskelmätähti Jari Sillanpää.

Sillanpää esiintyy ensimmäistä kertaa pariin vuoteen suuremmalla lavalla Suomessa. Satulinna-hitistään sekä lukuisista muista kappaleistaan tunnettu Sillanpää on viime vuosina ollut otsikoissa ikävämmissä merkeissä.

Sillanpää tuomittiin muutama vuosi sitten maksamaan sakkoja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sekä toiseen sakkotuomioon rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta.

Ahti-Hallberg toteaa vakavasti, että Sillanpään varaamista festivaaleille pohdittiin pitkään ja hartaasti.

Helena Ahti-Hallbergia elämässä eteenpäin ovat ajaneet erilaiset haasteet.

– Haluan viedä tanssia uusiin paikkoihin sillä periaatteella, että tanssi saa arvoisensa puitteet ja ihmiset saavat itselleen sitä tanssin estetiikkaa, mihin itse hurahdin nuorena.

Lavatanssit ovat ainutlaatuista tanssikulttuuria Pohjoismaissa.

– Muissa maissa ei tällaista ole. Tanssi on vahvasti suomalaisten sielussa, Ahti-Hallberg tiivistää.

Ahti-Hallberg toivoo, että tanssifestivaali saisi ihmiset innostumaan tanssista yleensäkin, sillä se on ennen kaikkea terveellistä.

– Lista tanssin terveysvaikutuksista on mielettömän kattava, eivätkä ihmiset tiedä niistä tarpeeksi. Tanssiminen on terveysteko itselle. Tehkää hyviä tekoja itseänne varten, liikkukaa, tanssikaa ja nauttikaa musiikista ja toistenne seurasta, Ahti-Hallberg kannustaa.

Haaveita Ahti-Hallbergilla riittää. Unelmat ovat hänelle tärkeitä.

– Jos ei uskalla unelmoida mistään niin mitäänhän ei tule tapahtumaan. Jotkut unelmista toteutuvat ja jotkut eivät, se kuuluu asiaan. Mutta aloitetaan näistä festareista, Ahti-Hallberg naurahtaa.