Viimeisillään raskaana oleva Johanna Harlin, 28, huomasi selkeän eron suhteessaan Rennyyn ilouutisen jälkeen – paljastaa nyt, miten pari aikoo kasvattaa lapsensa kaukana Suomesta

Viimeisillään raskaana oleva Johanna Harlin ja Renny Harlin rakentavat kotia Miamiin. Aivan täysin he eivät kuitenkaan reissaavasta elämäntyylistään luovu jatkossakaan.

Aviopari Johanna Harlinin, 28, ja Renny Harlinin, 63, koti on ollut milloin missäkin, sillä elokuvaohjaajana työskentelevän Rennyn kuvausprojektit ovat vieneet heitä pitkin maailmaa. He ovat ehtineet asua yhdessä muun muassa Bulgariassa, Lontoossa ja viimeisimpänä Kreikassa.

Nyt on kuitenkin tarkoitus rakentaa Miamiin paikka, joka on aina toivottamassa heidät tervetulleeksi kotiin reissujen päätteeksi. Ennen Rennyn tapaamista Johanna opiskeli opettajaksi ja työskenteli peruskoulussa, asui Porissa ja pyöritti kahvilaa yhdessä siskojensa kanssa.

– Olemme olleet reissun päällä nyt melkein kaksi vuotta ja tuntuu, että haluamme asettua johonkin, Johanna kertoo.

Vaikka Harlinit ovat nauttineet vaihtelevasta elämäntyylistä ja tien päällä elämisestä, on syy asettumisen tarpeelle selkeä: heille on syntymässä ensimmäinen yhteinen vauva.

– Raskausaika on ollut ihanaa, olen rakastanut sitä. Se on ehdottomasti ollut opettavainen matka, Johanna iloitsee.

Hän tietää olevansa onnekas, sillä raskausaika on ollut helppo. Tekemisiäkään ei ole erityisesti tarvinnut rajoittaa, kunhan on vain muistanut kuunnella omaa kehoaan.

Rankat ja intensiiviset treenit ovat vaihtuneet raskauden myötä muun muassa lempeämpään joogaan.

Raskauden alussa Johanna halusi jatkuvasti tietää, että Rennyllä ja parin Myy-koiralla oli kaikki hyvin. Hän arvelee sen olleen mielen tapa valmistautua tulevaan äitiyteen.

– Minulla on koko ajan ollut tarve keskustella raskaudesta ja synnytyksen lähestyessä myös synnytyksestä. Mitä lähemmäs tulen synnytystä, huomaan sen jännittävän ja haluan valmistautua puhumalla siitä.

Puhua on voinut onneksi lääkäreiden lisäksi oman äidin sekä aiemmin synnyttäneiden ystävien kanssa. Tietoa Johanna on haalinut myös kuuntelemalla aiheeseen liittyviä podcasteja ja lukemalla kirjoja. Kun ymmärtää, mistä mikäkin synnytykseen liittyvä asia johtuu, pystyy niihin henkisesti valmistautumaan paremmin.

– Raskaus on iso prosessi, joka tapahtuu sinussa itsessäsi ja olet siinä todella yksin. Ymmärrän todella hyvin, miksi monet voivat kokea raskauden yksinäiseksi. Sitä en ehkä ennen raskautta olisi ymmärtänyt.

Johanna Harlinin laskettu aika lähestyy ja hänen ja Rennyn ensimmäinen yhteinen lapsi syntyy heinäkuussa.

Johanna ja Renny Harlin avioituivat viime syksynä St. Tropezissa, Ranskassa.

Johannalla itsellään on onneksi ollut isona tukena Renny.

– Hän on jaksanut kuunnella kaikkia huoliani ja häneltä tulee aina jokin järkevä vastaus. Hän on ollut mukana kaikilla lääkärikäynneillä, ja jos olen jännittänyt englanniksi puhumista tai en vaikka ymmärrä jotain sanaa, hän on aina ollut siinä.

Raskaus on tehnyt Johannasta vielä aiempaa herkemmän. Se on tuonut mukanaan huvittaviakin tilanteita, joista yhden Johanna muistaa erityisen selvästi. He viettivät Rennyn kanssa iltaa kotona, kun yhtäkkiä Johannaa alkoi itkettämään.

Häntä itketti ajatus siitä, kuinka vauva joutui olemaan kohdussa aivan yksin.

– Renny on ihana ja ottaa minut kuitenkin aina vakavasti. Hän kuuntelee ja lohduttaa, vaikka kyllä siinä ehkä hänelläkin vähän petti pokka, Johanna nauraa.

Rennylle vanhemmuus ei ole uusia asia, sillä hänellä on ennestään 24-vuotias Luukas-poika.

– Hän tietää jo millaista lapsen saaminen on ja Renny on myös opiskellut paljon näitä asioita.

Laskettu aika on heinäkuussa, ja sen jälkeen Johannan ja Rennyn rutiinit menevät uusiksi. Nyt heidän päivänsä ovat alkaneet lähes tulkoon aina yhteisellä aamumehulla, jonka he valmistavat yhdessä tuoreista hedelmistä ja vihanneksista.

– Olen yleensä todella aamuvirkku, mutta nyt olen tarvinnut unta ja olen saanutkin nukkua täällä Miamissa niin pitkään kuin nukuttaa. Olen suonut sen itselleni ja kun herään, teemme meidän aamujuomamme, Johanna hymyilee.

Yhteisiin aamuihin kuuluu myös treenaaminen kuntosalilla, jonka jälkeen he ovat aloittaneet työnteon.

Tietyt rutiinit ovat säilyneet samoina myös eri kotipaikkojen välillä, mikä on auttanut osaltaan uusiin paikkoihin sopeutumisessa.

– Tykkään sellaisesta elämäntyylistä ja se on meidän näköistämme. On kuitenkin kiva rauhoittua muutama kuukausi ja synnyttää täällä.

Miami tuntuu Harlineista kodilta ja työt tulevat pitämään heidät luultavasti Yhdysvalloissa vielä useiden vuosien ajan.

Vaikka Harlinien kotipesä rakennetaan nyt Miamiin, on kuvauksien perässä edelleen välillä lähdettävä ulkomaille. Matkalle lähdetään Miamista ja kuvausten jälkeen he myös palaavat sinne.

– Täältä on helppo reissata elokuvien perässä. Rakastamme tätä merta ja ilmastoa, joten tämä oli järkevä valinta.

Seuraavan kerran Harlinit lähtevät kuvauksiin jo syksyllä. Johanna toimii elokuvassa osatuottajana, mutta hän auttaa myös muissa tuotannon osioissa aina tarpeen mukaan.

– Nyt matkustaminen kuvauksiin on ollut vielä helppoa, mutta saa nähdä, miten se perheenä tulee sujumaan.

– Ei-kouluikäisen kanssa pystyy vähän huolettomammin liikkumaan, mutta myöhemmin täytyy sitten katsoa, miten asiat hoituvat.

Lapselle Johanna ja Renny haluavat tarjota turvallisen paikan kasvaa. Se on molemmille ehdottoman tärkeää.

– Lapsi saa kasvaa rannalla. Luulen, että hän tulee tykkäämään siitä, Johanna hymyilee.

Lapsen kasvattaminen Suomessa olisi Johannan mukaan ollut helppo ja tutulta tuntuva ratkaisu, mutta alusta alkaen heille oli selkeää kasvattaa lapsi Yhdysvalloissa.

Siellä he tulevat asumaan töiden vuoksi todennäköisesti loppuelämänsä, joten ratkaisu tuntui kaikista järkevimmältä.

Miamissa syntyvä lapsi saa sekä Suomen että Yhdysvaltojen kansalaisuudet, joten kytkökset vanhempien kotimaahan eivät missään nimessä katkea.

Suomenruotsalainen Johanna aikoo kotona puhua lapselle ruotsia, kun taas Renny puhuu suomea. Sen lisäksi lapsi oppii koulussa puhumaan englantia.

– Siinä onkin sitten kieliä kerrakseen, Johanna nauraa.

Johanna toivoisi olevansa samanlainen äiti kuin hänen oma äitinsä. Hän myös haaveilee suuresta perheestä, sillä hän kasvoi itse sellaisessa.

Äitinä Johanna haluaisi olla samanlainen kuin hänen oma äitinsä.

– Hän on onnistunut siinä niin hyvin. Hän on kaikista viidestä tyttärestään kasvattanut itselleen parhaan ystävän. Se on mielestäni ihana juttu ja tietynlainen tavoite itselleni.

Johanna herkistyy miettiessään, mitä hän äitiydeltä eniten odottaa: aikaa, jonka hän saa lapsensa kanssa viettää.

– Että saa huolehtia toisesta ihmisestä, kasvattaa ja opettaa omaa lastaan. Sitä kyllä odotan.

Uudessa kodissa on lapselle oma huone, jonka seinän Renny on luvannut maalata unelmamaailmaksi.

Tällä hetkellä Johanna ja Renny kuvaavat oman The Harlins -realitysarjansa toista kautta. Sarjan ensimmäisellä kaudella nähtiin muun muassa se hetki, kun Johanna sai tietää olevansa raskaana.

Oman elämän ja henkilökohtaisten hetkien kuvaaminen ei lopulta tuntunut Johannan mielestä oudolta, vaan kameroihin tottui yllättävän nopeasti.

– Sovimme, että jos lähdemme siihen mukaan niin lähdemme täysillä. Ei se olisi meidän näköinen, jos se ei olisi aitoa. Se oli meille todella tärkeää, Johanna muistelee.

Kun uskaltaa olla rehellisenä ja paljaana ihmisten edessä, muiden reaktiot pelottavat. Onneksi sarjan myötä tullut palaute on kuitenkin ollut positiivista. Sen myötä samanlainen avoimuus jatkuu myös tulevalla kaudella.

Jos kaikki menee suunnitellusti, sarjassa nähdään myös synnytys. Johannan mielestä on ihanaa, että elämän tärkeät hetket dokumentoidaan muistoiksi. Niitä voi myöhemmin itsekin palata katsomaan.

Vanhempien ollessa esillä julkisuudessa, joutuvat Harlinit miettimään tavallista tarkemmin kantaansa lapsen julkisen esittämisen kanssa.

Sitä ei ole vielä päätetty, näytetäänkö pienen tytön elämää sosiaalisessa mediassa.

– Katsomme ehkä vähän, millainen tunne sen suhteen on sitten kun saamme lapsen maailmaan.

Renny on ollut Johannan tukena koko raskausajan. Johannan mukaan on mahtavaa, kun puoliso ymmärtää tunteiden vuoristoradan ja herkkyyden.

Nimeä Johanna ei myöskään vielä paljasta. He keksivät sen Rennyn kanssa ollessaan Lontoossa jo ennen raskautta. Sen verran hän kuitenkin kertoo, että nimi on kansainvälinen.

– Ajattelimme koiran nimen kanssa samoin, mutta sitten keksimme Myyn ja kukaan ei osaa sanoa sitä täällä, Johanna nauraa.

Enää kauaa Johanna ja Renny eivät vietä aamujaan kahdestaan. Se on kuitenkin selvää, että jatkossakin perheellä tulee olemaan yhteiset aamurutiinit. Heille on tärkeää aloittaa päivä yhdessä iloisella asenteella.

Sitäkin Johanna odottaa, että perhe kasvaa vielä lisää. Hän on kasvanut isossa perheessä, ja sellaisesta hän on aina haaveillut itsekin.

– Meillä on ehdottomasti haaveena saada lisää lapsia. Mietin jo nyt, kuinkakohan nopeasti voi saada seuraavan, Johanna nauraa.

Hän kuitenkin lisää nopeasti, ettei lasten saaminen ole itsestäänselvyys. He ovat onnekkaita jo nyt saadessaan ensimmäisen lapsensa.

– Luulen kuitenkin, että tähän meidän sirkukseen sopisi, jos olisi paljon lapsia.

Uusi The Harlins -kausi alkaa MTV Katsomossa keskiviikkona 24.8.