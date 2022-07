Dokumentti paljasti eliittikoulun vaietun salaisuuden – Tanskan kruununprinssipari järkyttyi ja vetää poikansa pois koulusta

Tanskan kruununprinssipari ilmaisi järkytyksensä sunnuntaina julkaistussa tiedotteessa. He kertovat, että lapsille etsitään uudet koulut kesän aikana.

Tanskan kruununprinssi Frederik ja kruununprinsessa Mary ovat ottaneet vanhimman poikansa Christianin pois arvostetusta tanskalaisesta Herlufsholm Boarding School -yksityiskoulusta. Syynä koulun vaihtoon ovat eliittikoulussa vallitseva kulttuuri ja perinteet, joihin liittyy entisten oppilaiden mukaan väkivaltaa, kiusaamista ja seksuaalista häirintää.

– Prosessi on ollut meille vaikea, mutta perustuen kokonaiskuvaan ja erityiseen asemaamme kruununprinssiparina, olemme tehneet valinnan, että prinssi Christian lopettaa Herlufsholmissa, kruununprinssipari tiedottaa.

Myös Isabella-tyttären oli tarkoitus aloittaa peruskoulun 9. luokka Herlufsholmissa syksyllä. Tanskan kuninkaallinen perhe on nyt vahvistanut myös Isabellan suunnitelmien muuttuneen.

– Tulemme tekemään päätöksen lastemme kanssa heidän koulustaan kesän aikana, tiedotteessa sanotaan.

Prinsessa Josephine, prinsessa Isabella, prinssi Vincent ja prinssi Christian osallistuivat Royal Run -juoksutapahtumaan Koldingissa 6. kesäkuuta.

Aiheesta uutisoivan Hello-lehden mukaan kruununprinssipari toivoo, että Herlufsholmissa tehdään tarvittavat muutokset, jotta opintojaan jatkavat oppilaat tuntisivat olonsa turvalliseksi.

– Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, olemme syvästi järkyttyneitä raporteista, joita Herlufsholmista on ilmestynyt äskettäin. Olemme myös tehneet selväksi, että vanhempina odotamme koulun tekevän kaikkensa korjatakseen kelpaamattomat olosuhteet.

– On sydäntä särkevää kuulla systemaattisesta kiusaamisesta ja hyväksikäytön ja väkivallan kulttuurista. Se on täysin hyväksymätöntä, he sanovat.

Kruununprinssiparilla on myös 11-vuotiaat kaksoset prinsessa Josephine ja prinssi Vincent.

Prinssi Christian, 16, vaihtaa koulua syksyllä. Uusi opinahjo selviää kesän aikana.

Herlufsholm Boarding School on arvostettu tanskalainen eliittikoulu ja sisäoppilaitos. Toukokuussa arvostettua koululaitosta alkoi ravistella skandaali, kun viisikymmentä entistä oppilasta kertoi koulun toimintatavoista tv-dokumentissa.

Tanskalaisen The Local -lehden mukaan dokumentti toi esiin Herlufsholmin kiusaamiskulttuurin, johon liittyi myös fyysistä väkivaltaa ja syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta.

Herlufsholmin rehtori Mikkel Kjellberg on sanonut koulun aloittavan yhdessä oppilaiden kanssa prosessin ”epäterveiden perinteiden” kitkemiseksi.

Pääministeri Mette Frederiksen otti aiheeseen kantaa Facebookissa kuvaillen julkisuuteen tulleita tekoja ”anteeksiantamattomiksi”.