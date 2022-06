Prinssi Charles otti vastaan Qatarin sheikiltä miljoona euroa käteistä matkalaukussa

Walesin prinssin tiedottajan mukaan prosessi noudatti virallisia vaatimuksia.

The Sunday Times on uutisoinut, että prinssi Charles on ottanut vastaan Qatarin sheikiltä, entiseltä pääministeriltä Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thanilta vastaan yhteensä kolme miljoonaa euroa käteistä vuosien 2011-2015 välillä. Asiasta uutisoi CNN.

Ensimmäinen rahalahjoitus, miljoona euroa, luovutettiin käteisenä matkalaukussa tavaratalossa, toinen lahjoitus luovutettiin merimiessäkissä yksityisessä tapaamisessa.

Walesin prinssin tiedottajan Clarence Housen mukaan sheikki Hamad bin Jassim on halunnut lahjoittaa prinssi Charlesin hyväntekeväisyystoimintaan. Housen mukaan rahat siirrettiin välittömästi yhteen prinssi Charlesin hyväntekeväisyysjärjestöistä ja prosessi noudatti virallisia vaatimuksia.

The Sunday Timesin mukaan rahat siirrettiin tilille, joka kuuluu Charlesin hyväntekeväisyysjärjestölle Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF).

Prinssi Charlesin vastaanottamat lahjoitukset ovat nousseet huomion kohteeksi viime aikoina. Julkisuuteen on kantautunut epäilyjä siitä, että esimerkiksi saudilahjoittajaa olisi avustettu Britannian kansalaisuudessa. Lontoon alueen poliisi kertoi aiemmin tänä vuonna tutkivansa väitteiden todenperäisyyttä.

Prinssi Charlesia ei epäillä mistään rikoksesta.