Salkkarit-tähti Jasmin Voutilainen sai tuoreen kuvansa myötä runsaasti epämiellyttäviä kysymyksiä.

Salatut elämät -tv-sarjasta tunnettu Jasmin Voutilainen, 26, julkaisi itsestään peilin kautta otetun kokovartalokuvan, ja alkoi pian saamaan uteluja, jotka eivät miellyttäneet lainkaan.

Voutilainen kirjoitti kuvan julkaisun jälkeen kuvatekstiin terävän viestin, jossa otti kantaa saamiinsa kommentteihin. Hän kertoo saaneensa useita kysymyksiä, joissa tiedusteltiin, onko hän raskaana.

– Joskus kannattaa miettiä, ennen kuin sanoo. Sit vielä tosiaan ihmettelette, miks jengi muokkaa niiden vartaloita kuviin, Voutilainen aloittaa.

– Haukkukaa miten lystäätte, jos se oloanne helpottaa. Mutta älkää KOSKAAN kysykö mitään noin henkilökohtaista ja loukkaavaa keneltäkään. Et voi tietää toisen taustoja (esimerkiksi keskenmeno, abortti, lapsettomuus jne jne). Vaikea olla fine oman kropan muutosten kanssa, kun jokainen vihjailee mun olevan vähintään kolmosille raskaana, Voutilainen valistaa.

Voutilainen on saanut päivitykseensä useita tsemppaavia kommentteja ystäviltään ja kollegoiltaan.

– Oot niin upee että huhhu!! Ja jotkut ihmiset on kyl no miten sen muotoilisi ettei itse alentuisi heidän tasolle, no sanotaan vaikka hanurista, Miss Helsinki 2014 Isabel Ljungdell kirjoittaa.

– Siis apua. Mut tiedän sun niin olevan noiden kommenttien yläpuolella. Jengi vois todellakin miettiä mitä suustaan päästää/kirjottaa, Voutilaisen Salkkarit-kollega Monika Lindeman kirjoittaa.

– Word!!! näyttelijä ja juontaja Susanna Laine toteaa ytimekkäästi.

Voutilainen on näytellyt Aino Kaukovaaraa Salatuissa elämissä vuodesta 2018 lähtien. Sitä ennen hän esiintyi samassa roolissa sarjaan perustuvassa Nightmare 2 – Painajainen jatkuu (2014) -elokuvassa sekä spin-off-sarjassa Satula (2015).

Voutilainen kilpaili Miss Helsinki 2018 -tittelistä ja hänestä tuli ensimmäinen perintöprinsessa. Voutilaisella on Instagramissa yli 74 000 seuraajaa. Vuonna 2021 Voutilainen kertoi IS:lle saavansa paljon palautetta, mutta pääosin positiivista.

– Riippuu tietysti kuinka paljon päivittää ja kuinka syvällisistä asioista puhuu, mutta kyllä yleensä on ihan hyvää vuorovaikutusta, mikä on tosi kiva.

