J.K. Rowling joutui julman pilan kohteeksi – luuli puhuvansa Zelenskyin kanssa

Pilapuheluista tunnetut venäläishuijarit uskottelivat kirjailija J.K. Rowlingille, että tämä keskustelee Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Harry Potter -kirjasarjan luoja, kirjailija J.K. Rowling joutui ikävän pilan kohteeksi, kertoo Washington Post.

Rowling luuli keskustelevansa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa, mutta todellisuudessa videopalaverin takana olivatkin venäläiset pilailijat Vladimir Kuznetsov ja Aleksei Stoljarov, jotka tunnetaan paremmin nimimerkeillään Vovan ja Lexus.

Vovan ja Lexus julkaisivat keskustelusta 12 minuutin mittaisen tallenteen, jota on leikelty. Videon aluksi vale-Zelenskyi kertoi fanittavansa Rowlingia, ja Rowling puolestaan kertoi lopettaneensa liiketoimintansa Venäjällä.

Zelenskyiä esittänyt mies ei paljastanut videopuhelussa kasvojaan. Puhelun edetessä hän ehdotti Rowlingille muun muassa, että tämä voisi vaihtaa Harry Potterin salamanmuotoisen arven Ukrainan vaakunaksi, koska nykymuodossaan arpi muistuttaa Venäjän hyökkäyksen tunnukseksi noussutta Z-kirjainta.

– Voisin tehdä jotain tuollaista sosiaalisessa mediassani, koska luulen sen pääsevän uutisiin, Rowling vastaa ehdotukseen.

Vale-Zelenskyi myös pyysi Rowlingia vaatimaan, etteivät venäläiset saisi lukea hänen kirjojaan lainkaan, ja että Rowlingin tuottamassa Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet (2022) -elokuvassa näytellyttä venäläistä Aleksandr Kusnezovia vastaan voisi asettaa jonkinlaisia sanktioita, koska häntä ei enää voi leikata elokuvasta pois.

– Aion takuulla keskustella ihmisten kanssa ja katsoa, mitä voimme tehdä, Rowling lupaa videolla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on keskustellut sodan aikana monien henkilöiden kanssa, mutta J.K. Rowling ei tiettävästi kuulu heihin.

Huijarit myös väittivät Rowlingille, että Ukrainan armeija kirjoittaa ohjuksiinsa avada kedavra -tekstin, joka on Rowlingin velhomaailmasta tuttu tappokirous. He myös nostivat pöydälle Rowlingin voimakasta vastustusta herättäneet mielipiteet transsukupuolisista. He tiedustelivat onko Rowlingin luoma Albus Dumbledore -hahmo homoseksuaali ja totesivat, että toivottavasti Dumbledore ei ole ”maannut ainakaan transsukupuolisen henkilön kanssa”.

Keskustelun edetessä Rowlingin ilmeestä paistaa hämmennys.

Videon lopussa linjoille liittyy kolmen henkilön ryhmä, joiden väitetään kuuluvan ukrainalaisten feeniksin kilta -nimiseen ryhmään, joka lukee Harry Potter -kirjoja ukrainalaisille sotilaille. Ryhmä oli pukeutunut violetteihin Vladimir Putinia kannattaviin t-paitoihin, joissa lukee venäjäksi ”vain Putin”.

Rowlingin tiedottaja kutsuu Washington Postille antamassaan lausunnossa pilaa ”mauttomaksi” ja tuomitsee sen.

– J.K. Rowlingia pyydettiin puhumaan hänen Ukrainassa tekemästään hyväntekeväisyystyöstä, jolla hän tukee ukrainalaisia lapsia ja perheitä, joihin alueen nykinen konflikti on vaikuttanut, tiedottaja sanoo.

– Video, jota on muokattu, antaa vääristyneen kuvan käydystä keskustelusta, hän jatkaa.

Kuznetsov ja Stoljarov ovat tehneet vastaavia huijauksia useita kertoja aiemminkin. Vuodlesta 2014 lähtien he ovat huijanneet ainakin laulaja Elton Johnia, Yhdysvaltain entistä presidenttiä George W. Bushia, Yhdysvaltain varapresidenttiä Kamala Harrisia, Britannian pääministeriä Boris Johnsonia, Yhdysvaltain republikaanisenaattoria Lindsay Grahamia, turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania ja Britannian prinssi Harrya.

Kaksikko on muun muassa esiintynyt Greta Thunberginä, nuorena ruotsalaisena ilmastoaktivistina, kanadalaisille ja yhdysvaltalaisille lainsäätäjille. Lisäksi he ovat väittäneet eurooppalaisille lainsäätäjille olevansa vuonna venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin avustajia.

Pilapuheluiden kohteiksi on usein valikoitunut henkilöitä, jotka ovat esittäneet julkisuudessa Venäjän vastaisia mielipiteitä, minkä vuoksi miesten on epäilty toimivan Venäjän hallinnon ja turvallisuuspalvelun laskuun. He itse ovat kiistäneet asian jyrkästi.

– Teemme työtä itsellemme, emme kenellekään muulle, he sanoivat The Guardianin haastattelussa vuonna 2016.