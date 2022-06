Tällaisia ovat Himoksen kohutut vesivessat, joihin pääsi 17 euron rannekkeella

Festivaalialueella sijaitsevan terassiravintola Riemun alakerrassa sijaitsee ”Suomen suurimmaksi wc:ksi” kutsuttu tila, kokonaiset 150 posliinipönttöä.

Jämsän Himosella juhlittiin juhannusta aurinkoisessa säässä ja loppuunmyydyllä festariareenalla. Kävijöitä oli tänäkin vuonna noin 30 000.

Internetissä kansaa ei kuitenkaan puhuttanut biletys saati Himoksella esiintyneet kotimaan suosituimmat artistit, vaan festivaalialueen saniteettitilat.

Muun muassa Twitterissä oli nimittäin huomauteltu, että festivaali rahastaa: annettiin ymmärtää, että tapahtuma vaatii kävijöiltään 139 euron kolmen päivän lipun lisäksi vielä 17 euron vessarannekkeen.

Asiasta uutisoi myös Iltalehti.

Näihin vesivessoihin pääsi koko juhannuksen ajan 17 euron rannekkeella.

Totta oli niin sanottu toinen puoli. Kolmen päivän rannekkeen oheen saattoi ostaa itselleen koko pitkän viikonlopun kattavan, liki parinkympin vessarannekkeen, jos halusi käydä helpotuksella nimenomaan sisävessassa.

– Meillä on alueella myös noin 300 maksutonta kevytkäymälää, joissa ei ole juoksevaa vettä, kertoo Himos Juhannuksen tuotantopäällikkö Anniina Havukainen Nelonen Media Livestä.

Hän viittaa niihin muovikoppeihin, jotka kulkevat kansan kielessä brändistä yleisnimitykseksi ulottuneella määreellä bajamaja.

Rannekettakin oli kolmea hintaluokkaa: koko festarin kattava vessapassi kustansi torstaista sunnuntaihin 17 euroa. Perjantaista sunnuntaihin ulottuva maksoi 10 euroa ja lauantaista sunnuntaihin ulottuva ranneke kuusi euroa.

Havukainen kertoo, että vesivessakäytäntö on ollut festivaaleilla olemassa siitä saakka, kun ne rakennettiin.

– Tapahtuma-alueen omistaja rakennutti vuonna 2015 terassiravintola Riemun, jossa on kiinteitä tiskejä ja katsomotilaa festivaaliyleisölle. Sen alakerrasta löytyvät sitten nämä wc-tilat. Se on ollut tällainen rannekkeellinen premium-palvelu.

Pönttöjä löytyy ravintolan alakerrasta yhteensä 150. Havukainen kutsuu sitä ”Suomen suurimmaksi wc:ksi”. Lisäksi vessoja on tänä vuonna vielä paranneltu: Havukainen kehuu vessoja ”visuaaliseksi kokemukseksi”, jossa voi ottaa selfieitä ja ihmetellä horoskooppeja.

– Vessoja on käytetty Himos Juhannuksen ohella myös Himoksen Iskelmä Festivaalilla sekä Jysäri-festivaalilla, Havukainen lisää.

Kaikki kolme tapahtumaa järjestetään peräkkäisinä viikonloppuina juhannuksesta lähtien.

Somessa festivaalia syyteltiin siitä, että se jakaa tapahtumakävijät kahteen kastiin. Heihin, jotka asioivat alkeellisissa ja ahtaissa muovi-bajamajoissa sekä heihin, jotka voivat nautiskella ylellisemmältä vessakokemuksesta siisteissä sisätiloissa.

Premium-käymälöiden käyttäjät ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä, Havukainen kertoo.

– He ovat pitäneet sitä esteettisenä kokemuksena. Palautteen mukaan on tullut fiilis, että nyt on tarjottu jotakin parempaa.

Hän myöntää, että festivaalialueella on syntynyt myös hämmennystä vessojen suhteen.

– Joidenkin ensireaktio on voinut ehkä olla, että pitääkö vessakäynnistä maksaa. Mutta henkilökuntamme kyllä neuvoo oikeaan paikkaan, minkä lisäksi opasteet ovat tietenkin tärkeitä.

Havukaisen arvion mukaan luksusvessoja on tänä vuonna käyttänyt noin 2 000 festivaalivierasta.

– Aika marginaalinen määrä koko yleisöön nähden siis.

Ylipäätään vessa-asioinnit ovat festivaaleilla sujuneet palautteen mukaan hyvin, Havukainen kertoo.

– Sisävessoille on oma siivouspalvelu, joka on huolehtinut wc-tiloista nopealla aikavälillä. On luonnollista, että keikkojen välissä on saattanut syntyä vähän ruuhkia, mutta yleisesti ottaen wc:iden käyttö on sujunut ongelmitta.

Sama pätee myös rahvaan bajamajoihin.

– Sielläkin puhtaanapitohenkilökunta kiertää vessoja säännöllisesti ja huolehtii, että paperia riittää ja pinnat ovat puhtaita. Mutta kevytkäymälät eivät toki ole yhtä esteettinen kokemus. Lisäksi ne ovat näillä säillä aika kuumia.

Ilta-Sanomat ja Himos Juhannusta järjestävä Nelonen Media Live kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.