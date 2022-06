Televisiosta tulee sunnuntaina 19 elokuvaa – myös neljän tähden Kubrick-klassikko

Sunnuntaina 26.6. näytetään tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK), Reija Karkkonen (RK), Siru Valleala (SV), Taneli Topelius (TT) ja Timo Malmi (TM).

Nälkäpeli - Matkijanärhi, osa 2 (2015)

Hero klo 11.10

Tieteisjännitys ★★

Tieteisseikkailusarjan päätösosassa vallan linnake Capitol tutisee vallankumouksen edetessä. Synkeä tulevaisuudenkuvaus tapahtuu enimmäkseen maanalaisissa luolastoissa. Jennifer Lawrence vie toimintaroolinsa kunnialla loppuun. (131) TK

Tohtori Mabusen testamentti (1933)

Teema & Fem klo 12.00

Rikosdraama ★★★★

Tohtori Mabusea seurataan nyt mielisairaalassa, mykkänä mutta vaikutusvaltaisena. Fritz Langin jatkofilmi on valmistunut natsien valtaantulon aikaan: Lang pakeni heti ensi-illan jälkeen Saksasta, ja elokuva kiellettiin, mikä antaa pontta tulkita sitä poliittisena metaforana hullusta terroristi-Hitleristä. (119) TM

Arthur ja kaksi maailmaa (2010)

Nelonen klo 12.20

Perheseikkailu ★★

Ranskalaisen Luc Bessonin ohjaaman, hauskasti näytelmäfilmiä ja animaatiota yhdistävän Arthur-sarjan kolmososassa paholaismainen Maltazard loikkaa minimalistisesta maailmasta normimaailmaan. Pelastaakseen muut Arthur ja prinsessa Selenia tekevät saman tempun. (90) TK

Karvinen (2004)

Fox klo 13.20

Animaatio ★★

Karvinen, tuo laiska lasagnen ystävä, järkyttyy, kun omistaja Esko (Breckin Mayer) tuo kotiin karmean koiran, Oskun. Sarjakuvista tuttu paksu katti viettää yleensä eloaan makuuasennossa, mutta nyt sen on lähdettävä pelastamaan Oskua. Juoni kulkee harmillisen tuttua kaahauskaavaa: vauhtia riittää säntäilyyn saakka. Tekninen toteutus, joka yhdistää eläviä näyttelijöitä ja animaatiokissaa, toimii hyvin. Suomeksi dubatussa versiossa Karvisen äänenä on Martti Suosalo. (80) SV

FC Venus (2005)

Hero klo 13.30

Romanttinen komedia ★★

Joona Tenan ohjaamassa menestyskomediassa vaimot (kärjessä Minna Haapkylä) haastavat miestensä futisjoukkueen matsiin. Urheiluleffojen kliseet saavat näennäisesti kyytiä: naiset pärjäävät. (107) TM

Kaunis Veera eli Ballaadi Saimaalta (1950)

TV1 klo 14.30

Musiikkikomedia ★★

Ville Salmisen romanttinen musiikkielokuva seilaa tervahöyrylaivan matkassa Saimaalla. Assi Nortia hehkuu nimiosassa, Kipparikvartetti syntyy ja Elsa Turakainen vetää mahtavan soolon venäläisemigranttina. Vaikka aikansa suurmenestys toistaa antiikkisia mustalaisasenteita, se on Salmisen tilaustöiden ehdottomia tapauksia. (79) TM

Beauty and the Beast - Kaunotar ja hirviö (2017)

Nelonen klo 15.20

Musikaalifantasia ★★★★

Disneyn animaatioelokuvan (1991) uusi versio pistää alkuperäistäkin paremmaksi: musikaali syventää hirviön (Dan Stevens) surumielisyyttä sekä tämän ja Bellen (Emma Watson) välille kasvavaa suhdetta. Vaikka tarina kulkee tarkasti animaation askelmerkkien mukaan, Bill Condonin teknisesti häikäisevä ohjaus virittää siihen entistäkin viehättävämmän ja näyttävämmän kierteen. Be My Guestin kaltaisissa musiikkinumeroissa räiskyvää menoa ei pidättele mikään. Elokuvasta esitetään suomeksi puhuttu versio. (123) TT

The Love Punch (2013)

Hero klo 15.20

Romanttinen komedia ★★½

Pierce Brosnan ja Emma Thompson heittäytyvät rennosti sanailevan komedian pyörteisiin Joel Hopkinsin hilpeässä hulluttelussa. He esittävät eronnutta paria, jonka leveät eläkerahat ranskalaisyhtiö huijaa. Sivuosassa näyttelevä Timothy Spall melkein varastaa koko show'n. (90) TK

Cast Away – tuuliajolla (2000)

Nelonen klo 18.00

Selviytymistarina ★★★

Robert Zemeckisin ohjaamassa nykyaikaisessa Robinson Crusoe -tarinassa Tom Hanks näyttelee lento-onnettomuudesta hengissä selviävää miestä, joka ajautuu autiosaarelle. Eksoottisella mutta karulla saarella miehen seurana on vain suomalaisvalmisteinen lentopallo. Pitkäksi venyvä selviytymistarina on hyvin uskottavasti kerrottu. (138) TK

Rakastunut Shakespeare (1998)

Frii klo 18.30

Romanttinen komedia ★★★½

John Maddenin ohjaama, Tom Stoppardin käsikirjoittama sekä Gwyneth Paltrow'n, Geoffrey Rushin, Judi Denchin ja Colin Firthin kaltaisilla huippunäyttelijöillä kuorrutettu historiallinen draama on näyttävä rakkaustarina. Joseph Fiennes näyttelee kirjailijasuuruudeksi kohoavaa William Shakespearea. (123) TK

Huuliharppukostaja (1968)

Nelonen klo 21.00

Western ★★★★★

Sergio Leonen paras elokuva on oopperamainen, yhteiskunnallisesti painottunut näkemys muuttuvasta lännestä maakeinottelun ja rautateiden rakentamisen aikaan. Upean näyttelijäjoukon kärjessä ovat yllättävän konnanroolin saanut Henry Fonda ja Charles Bronson. (165) TM

Pimeyden ytimessä (2010)

Sub klo 21.00

Jännitys ★★★

Martin Campbellin ohjaus perustuu hänen samannimiseen, aivan erinomaiseen englantilaiseen televisiosarjaansa. Elokuvassa tapahtumat on siirretty Yhdysvaltoihin, ja sarjan poliittisia näkökulmia on hiottu pois. Tilalla on suoraviivaisempi, joskin hyvinkin puhelias kostotarina - eikä lainkaan huono sellainen. Pääosassa on iskevässä paluuroolissaan yksinäistä etsivää Thomas Cravenia esittävä Mel Gibson, jonka tytär Emma tapetaan brutaalisti. Murhaajien jahti vie isän ydinasesalaliittojen alkulähteille. (111) TK

Blue Jasmine (2013)

Liv klo 21.00

Draama ★★★½

Woody Allenin filmissä Cate Blanchettin Oscarin arvoisesti tulkitsema seurapiirirouva joutuu eron jälkeen etsimään uutta alkua halveksimansa duunarisiskon (loistava Sally Hawkins) luota. (94) TM

The Mummy (2017)

TV5 klo 21.00

Muumiojahti ★

Dark Universum -sarjan piti tuoda valkokankaalle klassisia perussäikyttelijöitä (mm. Dracula, Frankenstein ja Ihmissusi). Sarjan aloittaa, eikä kovin onnistuneesti, moderni Muumio-seikkailu, jossa ei ehditä menneisyydessä mätänemään. Nykypäivässä henkiin heräävän muumion (Sofia Boutella) myötä pahuuden voimat uhkaavat maailmaa. Pannukakuksi osoittautuvassa elokuvassa pelastustoimiin joutuvat Annabelle Wallisin näyttelemä muinaistutkija ja haudanryöstäjänä heiluva, kovasti juokseva Tom Cruise, joka ei ole urallaan koskaan ollut näin surkeassa vedossa. (105) TK

Scary Movie 4 (2006)

Fox klo 21.00

Kauhuelokuvaparodia ★

Menestyskauhuleffojen kustannuksella pilailevan komediasarjan neljäs osa on takuuvarmaa vanhan toistoa. Nyt saavat kyytiä mm. elokuvat Kauna (2004) ja Saw (2004), mutta alimittainen vitsin vääntö ei juuri naurata. Neljässä ensimmäisessä Scary Movie -elokuvassa näytellyt sirpsakka Anna Faris vain tuhlaa lahjojaan. (86) TK

Full Metal Jacket (1987)

Ava klo 21.00

Sotadraama ★★★★

Stanley Kubrickin hyytävän tehokas sotaelokuva jakautuu kahtia. Piinaavan pitkässä avauksessa alokkaita koulutetaan tykinruoaksi sotaan yksilöllisyyden poistavilla, äärimmäisen nöyryyttävillä tavoilla. Sitten ollaankin kalmanhajuisissa tositoimissa Vietnamissa, jossa järjettömän tappamisen mielettömyys iskee armottomasti katsojan tajuntaan. (112) TK

This is 40 (2012)

Kutonen klo 21.00

Perhedraama ★★½

Girls-sarjaa tuottaneen Judd Apatowin perhedraama on eräänlainen Paksuna-elokuvan jatko-osa, sillä pääosassa ovat jälleen Pete (Paul Rudd) ja Debbie (Leslie Mann), nyt kahden lapsen keskiluokkaisena nelikymppisenä pariskuntana. Elokuva alkaa ronskisti seksistä sanailevana, mutta myös aika alamittaista alapäähuumoria tarjoavana komediafilminä, joka muuttuu edetessään kirpeäksi, nasevaa dialogia suoltavaksi parisuhdetutkailuksi. (110) TK

Ei kiitos (2013)

Hero klo 21.35

Draamakomedia ★★

Samuli Valkaman harmittoman heppoisessa draamakomediassa vaimo haluaa, ja aviomies pihtaa. Jussi-patsaalla osastaan ansaitusti palkittu Anu Sinisalo näyttelee seksin puutteessa kärvistelevää Heliä, ja Ville Virtanen on hänen kammottavan karikatyyrisesti muotoiltu lapatossuaviomiehensä. Komediana alkavassa, edetessään syvempiä sävyjä saavassa tarinassa kuumaksi puumaksi osoittautuva Heli löytää komean kollin Jarnon (Kai Vaine). (91) TK

Vice (2015)

Nelonen su-ma yö klo 0.20

Tieteisjännitys ★

Kömpelössä tieteiskierrätyksessä kopioidaan surutta muun muassa Blade Runner -klassikkoa (1982). Sivuosan Bruce Willisillä markkinoidussa tekeleessä tulevaisuuden ihmiset toteuttavat fantasioitaan viihdekeskuksessa, jossa voi harrastaa brutaalia seksiä ja tappamista ihmisen oloisten robottien kanssa. Kun yhdelle geneettiselle robotille (Ambyr Childers) muotoutuu tietoisuus ja tämä karkaa, alkaa puuduttava jahti, jossa kankeiden käänteiden tahaton koomisuus ja surkea näytteleminen yhdistyvät halpaan lavastukseen. (90) TK