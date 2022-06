Sara Forsberg julkaisi aistikkaan juhannuskuvan – poseeraa alasti järvimaisemissa

Sara Forsberg nauttii monien muiden suomalaisten tapaan juhannuksesta mökkeillen.

Tänä kesänä juhannusta on saatu viettää helteisissä ja aurinkoisissa tunnelmissa. Moni suomalainen on suunnannut nauttimaan poikkeuksellisen lämpimistä juhannussäistä mökille ja näin ovat tehneet myös monet julkisuudesta tutut suomalaiset.

Sosiaalisen median perusteella myös radiojuontajana ja sosiaalisen median tähtenä tunnettu Sara-Maria Forsberg on Instagramin perusteella suunnannut viettämään keskikesän juhlaa mökkimaisemiin. Forsberg julkaisi juhannuspäivänä omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan, jossa nauttii silmin nähden kesähelteistä.

Kyseisessä kuvassa Forsberg istuu laiturin reunalla ja katselee edessään siintävää järvimaisemaa. Päässään Forsbergilla on kukkaseppele ja vierellään Valo-koira. Vaatteita Forsbergilla ei kuitenkaan ole kuvassa yllään, vaan hänen selkäänsä koristavat näyttävät rusketusrajat.

– Parasta mahollista jussia kaikille multa ja valolta, Forsberg toivotteli kuvatekstissään.

Forsbergin julkaisema kuva on kerännyt lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Kommenteissaan Forsbergin seuraajat kehuivat kilpaa radiotähden julkaisemaa kuvaa sekä toivottelivat hänelle hyvää juhannusta.

Sara Forsbergin ura lähti nousuun raketin lailla vuonna 2014, kun hän julkaisi YouTubessa videon, jolla matki sitä, miltä eri kielet kuulostavat muiden korvaan. Videota katsottiin nopeasti miljoonia kertoja, Forsberg tuli tunnetuksi ”kielinaisena” ja pian Pietarsaaresta kotoisin oleva tähti muutti jo Yhdysvaltoihin luomaan uraa viihdemaailmassa.

Sittemmin Forsberg on kuitenkin muuttanut takaisin Suomeen. Jo useamman vuoden ajan Forsberg on ollut tuttu kasvo niin televisiossa kuin radiossakin, ja hänet on nähty muun muassa Big Brotherissa. Forsberg juontaa parhaillaan omaa radio-ohjelmaa yhdessä Oku Luukkaisen kanssa.