Lappeenrantalainen Jaakko alkoi hieroa kauppoja mustasta Mersusta ja pian auton omistajaksi paljastui Pave Maijanen – paljastaa, millaisen viestin sai muusikkolegendalta kaksi vuotta sitten

Lappeenrantalainen Jaakko Kilpeläinen osti mustan Mersun, jonka edellinen omistaja oli muusikkolegenda Pekka ”Pave” Maijanen.

Muusikko Pave Maijasen legendaarinen musta Mersu on saanut uuden kodin laulajan lapsuuden maisemista Lappeenrannan Rakuunamäellä. Jaakko Kilpeläinen osti 60 vuotta vanhan auton Maijaselta vain kaksi kuukautta ennen tämän kuolemaa.

– Mersu on nyt kaikkien isojen teknisten kunnostusten jälkeen ihan täysi ajopeli, Kilpeläinen myhäilee.

Lappeenrannassa asuva, mutta usein työasioissa entisessä kotimaakunnassaan Pohjois-Karjalassa käyvä yrittäjä Jaakko Kilpeläinen, 60, oli taukopaikassa Kesälahden Pivankassa kiinnittänyt huomionsa esillä olleeseen hienoon mustaan, vuosimallin 1962 Mercedes-Benz 220 S:ään.

– Ajoin 80-luvun alussa itse sinisellä siipimersulla, joka oli vuoden 1967 200 D, Kilpeläinen kertoo.

Hän sai loppusyksystä 2020 kuulla Pivankan yrittäjältä Petri Issakaiselta, että musta Mersu oli myynnissä. Hintapyyntö oli 25 000 euroa.

Ravintoloitsija antoi Kilpeläiselle myös auton omistajaan sähköpostiosoitteen. Kesälahden vapaa-ajan asukkaisiin lukeutunut laulaja ja muusikko Pekka ”Pave” Maijanen omisti Mersun. Hän oli siinä vaiheessa jo ALS-taudin vuoksi huterassa kunnossa.

– Aloitettiin Paven kanssa sähköpostien vaihto. Hän kirjoitti, että ei jaksa paljon kirjoittaa auki auton historiaa, mutta kertoi Mersun olevan hänelle lapsuuden unelma.

Kilpeläinen aikoi ajaa Mersulla myös joitakin hääkeikkoja, mutta hanke kariutui, koska uudessa taksilaissa ei ole poikkeuksia museoautoille.

Kilpeläinen kuuli ensimmäisen kerran Paven kappaleesta Musta Mercedes -62, joka löytyy 1983 julkaistulta Maijasen ensimmäiseltä sooloalbumilta Tanssivat kengät.

Laulaja kertoo elämäkertakirjassaan Pave Maijanen – Elämän nälkä, että Chymoksen johtaja oli kuljettanut samanlaisella Mersulla Lappeenrannan Pallon lätkäjunnuja vieraspeleihin. Pave tunsi istuessaan auton takapenkillä kadonneensa mustan Mersun maailmaan.

”Päätin että tällainen minulla on joskus aikuisena”, Maijanen muistelee kirjassa.

Pave Maijanen istui Mersunsa ratin takana kuvassa, joka löytyy albumilta Tanssivat Kengät.

Hän osti unelmiensa auton 1982.

– Toki auton tekninen kunto oli huolena. Minulla oli käsitys, että varmaan 10 000–11 000 euroa kuluu remontteihin, mikä on mennytkin, Kilpeläinen mainitsee.

Kaupat syntyivät nopeasti marraskuussa, parin illan viestittelyn jälkeen. Kilpeläinen uskoo, että hänen asumisellaan Lappeenrannan Rakuunamäellä oli jotakin painoarvoa Lappeenrannan varuskunnan kasvatteihin kuuluneelle Pavelle.

– Ei hinta ihan lähelle pyyntöä asettunut, tuli alaspäin ja molemmat olivat tyytyväisiä.

Kilpeläisen mukaan hän on käyttänyt Mersun hankintaan ja remontteihin yhteensä noin 30 000 euroa.

Pave Maijanen menehtyi 70-vuotiaana tammikuussa 2021.

– Mersu oli jäänyt Pavelta seisomaan joskus vuoden 2000 paikkeilla, Kilpeläinen kertoo.

Mersun verhoilu oli uusittu Paven aikana, puuosat oli lakattu ja ulkopinta maalattu sekä lakattu. Hän oli hankkinut autoon ruostumattomasta teräksestä valmistetut puskurit Vietnamista.

Kilpeläinenkin teetti autoon isot remontit. Moottori peruskorjattiin, kytkin uusittiin, alusta laitettiin kuntoon, kaasuttimet menivät uusiksi.

– Sitten piti laittaa koko sytytysjärjestelmä uusiksi.

Mersun 2,5 litran moottorista löytyy tehoa 110 hevosvoimaa, mikä on paljon vuosimallin 1962 autolle. Kulutus on museoautonopeuksilla eli 70–90 kilometriä tunnissa kahdeksan ja kymmenen litran välissä.

– Tämä on huomattavasti hienomekaanisempi laite kuin esimerkiksi saman ajan jenkkiautot.

Jaakko Kilpeläinen on tänä kesänä ehtinyt ajaa mustalla Mersulla Pohjois-Karjalassa ja Jyväskylän suunnallakin. Reitit kulkevat usein hiljaisempia sivuteitä pitkin.

– Kun katselet maisemia hitaammasta nopeudesta, niin se on sellainen kokemus, jota on vaikea muuttaa rahaksi.

Kilpeläisen mukaan vanhoissa autoissa historia on ihan yhtä tärkeä kuin auton malli tai kunto.

– Tämä on harrastus ja vanha auto on aikakone, varsinkin tuollainen auto, jolla on historia.

Moottorin ääni, auton tuoksu ja fiilis kruunaavat Kilpeläisen aikamatkakokemuksen Pave Maijasen entisen Mersun ratin takana. Uusi omistaja tuntee tekevänsä legendaarisella autolla myös kunniaa Paven musiikkiperinnölle.