Suomeen esiintymään saapuva jenkkiräppäri Lil Tjay haavoittui ammuskelussa

Lil Tjayn on tarkoitus esiintyä Suomessa Weekend Festivaleilla.

Yhdysvaltalainen räppäri Lil Tjay, 21, joutui keskelle ampumisvälikohtausta New Jerseyssä keskiviikkona, kertoo New York Post -lehti. Lil Tjayn, oikealta nimeltään Tione Marriotin, on tarkoitus esiintyä Suomessa Weekend Festival -tapahtumassa heinäkuussa.

New York Post kertoo, että ampumavälikohtaus tapahtui vähän jälkeen puolen yön ja oli seurausta epäonnistuneesta ryöstöyrityksestä. Räppärin lisäksi ryöstöyrityksen uhrina oli kaksi muuta miestä, joista toinen loukkaantui tilanteessa.

Lehden mukaan poliisi on pidättänyt tapauksesta epäiltynä yhden henkilön. Hänelle on annettu syytteet kolmesta murhanyrityksestä, kolmesta aseellisesta ryöstöstä, kahdesta aseen laittomasta hallussapidosta sekä törkeästä pahoinpitelystä.

Los Angeles Times -lehden mukaan räppärin tämänhetkisestä kunnosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta useat lähteet kertovat hänen joutuneen vammojensa vuoksi suorinta tietä leikkaussaliin. Loukkaantumisesta huolimatta artisti ei ole tiedottanut tarpeesta perua tulevia esiintymisiä. Suomessa Lil Tjayn on tarkoitus esiintyä heinäkuun puolivälissä.