Kuuden vuoden avioliitto ohi: mediamoguli Rupert Murdoch ja ex-malli Jerry Hall eroavat

Pariskunta salamakihlautui vuonna 2016.

Mediamoguli Rupert Murdoch, 91, ja näyttelijä sekä ex-huippumalli Jerry Hall, 65, ovat eronneet. Asiasta uutisoi muun muassa BBC. He ovat olleet naimisissa maaliskuusta 2016.

Pariskunta ei ole vielä kommentoinut asiaa tarkemmin. BBC:n mukaan ero tuli molempien läheisille yllätyksenä.

Murdoch ja Hall nähtiin ensimmäisen kerran yhdessä lokakuussa 2015. Kihloihin he menivät vain neljän kuukauden seurustelun jälkeen.

Avioliitto on Murdochille neljäs. Hall oli aiemmin naimisissa Rolling Stonesin keulahahmon Mick Jaggerin kanssa. Suhde Jaggeriin alkoi 1970-luvun lopulla ja pari meni epävirallisesti naimisiin vuonna 1990. Jaggerilla ja Hallilla on neljä yhteistä lasta. He erosivat yhdeksän vuoden jälkeen. Murdochilla on puolestaan aiemmista avioliitoistaan yhteensä kuusi lasta.

Pariskunta oli myös nähty yhdessä julkisuudessa useaan otteeseen. Vuonna 2019 he viettivät lomaa Barbadoksella.

Murdoch sanoi suhteen alkumetreillä omistavansa enemmän aikaa vaimolleen. Avioliittonsa aikaan miljardööri ilmoitti Twitterissä olevansa "maailman onnekkain ja onnellisin mies", eikä ole sen jälkeen julkaissut mitään alustalle.

Murdochia pidetään yhtenä median ja viihteen johtavista voimista, ja hänet tunnetaan konservatiivisten arvojen vankkumattomana kannattajana.

Avioero ei todennäköisesti muuta Murdochin imperiumin omistusrakennetta. Bisnesmies hallitsee suuria julkaisuja, mukaan lukien Fox News ja Wall Street Journal Yhdysvalloissa sekä The Sun ja The Times Briteissä.

Vuonna 2018 Murdochin vanhin poika Lachlan nimettiin hänen seuraajakseen. Murdoch myi myös suurimman osan 21st Century Foxista Walt Disney Companylle.