Surutyötä tekevä Elina Kanerva etenee päivä kerrallaan: ”Ilkka on minun sydämessäni läsnä joka päivä”

Elina Kanervan elämä mullistui huhtikuussa, kun hänen puolisonsa kansanedustaja, ministeri Ilkka Kanerva menehtyi 74 vuoden iässä.

Ilkka Kanerva oli sosiaalinen, kaikkien turkulaisten tuntema näkyvä hahmo, joka oli monessa mukana. Rauhallinen ja hillityn oloinen Elina Kanerva halusi pysytellä miehensä taustalla.

Miehensä kuoleman jälkeen Kanerva on joutunut totuttelemaan yksin olemista.

– Me olimme erityisesti korona-aikana todella tiiviisti yhdessä. Ja nyt kun toinen on poissa viereltä, onhan se hirmu iso muutos.

Kanerva sanoo nyt menevänsä päivä kerrallaan ja antavansa itselleen aikaa suremiseen.

Onneksi naisella on tiiviit välit äitiin, tyttäreen ja sisaruksiin. Elina Kanerva on syntyisin Turusta ja hänen äitinsä asuu kaupungissa.

– Totta kai voi heidän kanssaan keskustella, mutta ei se poista ikävää puolisoa kohtaan. Se on iso kaipuu ja ikävä, mitä tuntee tällä hetkellä.

Elina Kanerva sanoo, että kaikesta huolimatta hän haluaa elää päivän kerrallaan ja katsoa positiivisesti eteenpäin.

– Olen aivan varma, että Ilkka halusi, että minä jatkan elämää. Ja niin minä haluan tehdä.

Elina Kanerva tuntee, että Ilkka on vahvasti taustalla koko ajan.

– Totta kai Ilkka on minun sydämessäni läsnä joka päivä ja huomaan, että ajattelen paljon asioita, että mitäköhän Ilkka nyt ajattelisi.

Elina Kanerva sanoo, että Ilkka oli positiivinen ja elämässä eteenpäin katsova. Hän haluaa olla samanlainen ja ottaa mallia miehensä asenteesta.

Kanerva on jäänyt miehensä kuoleman jälkeen asumaan Turkuun. Koti on toistaiseksi Turussa, mutta harkinnassa on muutto Helsinkiin.

– Tytär asuu Helsingissä ja muutto on harkinnan alla, mutta en ole tehnyt lopullista päätöstä. Katsotaan nyt rauhassa.

Vaikka nainen muuttaisi Helsinkiin, hän kävisi usein Turussa, joka on hänelle rakas paikka.

Takaisin työelämään Elina Kanerva on jo palannut. Hänen mielestään päätös palata oli hyvä, arjen rutiinit auttoivat jokapäiväiseen elämään.

Hiljalleen Kanerva on tehnyt paluuta julkiseen elämään.

Ensimmäinen julkinen esiintyminen nähtiin keskiviikkona Turussa. Elina Kanerva toimii kunniajohtajana raadissa, joka valitsee Turun seuraavat tähtinimet Walk of Fame -kaartiin.

Keskiviikon tilaisuudessa Elina Kanervan johtama raati valitsi ehdokkaat, joista ihmiset voivat äänestää seuraavia tähtinimiä.

Yksi tuleva tähti on jo nimitetty. Ilkka Kanerva pääsee postuumisti tähdeksi ja hänen nimensä tulee näkymään keskustan kävelykadulle, jonne Walk of Fame -nimet on tarkoitus panna näkyville.

Elina Kanervalle avajaistilaisuus merkitsi hänen elämänsä ensimmäisen julkisen puheen pitämistä.

Kanerva kertoo, että puheen pitäminen ei ole hänelle mitenkään ominaista ja esiintyminen jännitti kovasti. Hän koki, että Ilkka haluaisi hänen menevän pitämään puheen.

– Ajattelin, että Ilkka olisi ylpeä minusta, jos ylitän itseni ja selviydyn.

Elina Kanerva lupautui puhujaksi ja selviytyi.

Kanerva muistelee, miten Ilkka puhui aina ilman papereita ja muistiinpanoja. Hän itse sanoi tarvitsevansa pieneen puheeseensa muistiinpanot, koska se oli sen verran jännittävää.

Kotona hän vielä harjoitteli puhettaan.

– En ole koskaan pitänyt mitään puheita, mutta nyt olen kokemusta rikkaampana. Ja olen iloinen, että pystyin ylittämään itseni. Tekemään jotain, mikä ei ole minulle ominaista.

Pariskunnasta Ilkka oli se, joka oli tottunut esiintymään ja olemaan esillä. Elina Kanerva halusi jäädä taustalle.

– Ilkka vähän yritti sieltä taustalta repiä minua valokeilaan, mutta olin tyytyväinen rooliini taustahenkilönä. Minulla ei ollut mitään tarvetta, mutta kyllä Ilkka kannusti minua paljon. Jos oli mahdollisesti töissä esiintymisiä, hän kannusti.

Elina Kanerva muistelee, miten Ilkka suhtautui kaikkeen positiivisesti. Hän halusi tuoda positiivisuutta vaimoonsa.

– Ja sen hän onnistui tuomaan. Yritän löytää mistä tahansa asiasta positiivista. Jos joskus on mieli maassa, silloin yritän ajatella positiivisia asioita ja sitä mikä on hyvin elämässä.

Seuraava esiintyminen Elina Kanervalla on syyskuussa, jolloin vietetään Turun Kauppatorin avajaisia.

Avajaisten yhteydessä Elina Kanervan johtama raati paljastaa, ketkä ovat uudet Turun Walk of Famen -nimet.