Erämaan rauha hurmasi niin tuomarit kuin katsojat – näin Suomen kauneimmalla mökillä vietetään kesää

Suomen kaunein koti: Kesämökit -kilpailun voittajamökillä vietetään kesää luonnosta nauttien, kertoo mökin omistajiin kuuluva Henna Jyrkkä.

SUOMEN kaunein koti: Kesämökit -kausi sai päätöksen 13.6. maanantaina MTV3:lla. Suomen kauneimmaksi kesäpaikaksi katsojat äänestivät Pelkosenniemeltä, Lapin erämaasta löytyvän perinnemökin.

Mökin omistajat, sisarukset Heidi ja Henna Jyrkkä ja Heidin puoliso Christoph Hermle aikovat viettää kesällä satumaisella mökillään mahdollisimman paljon aikaa.

Vuonna 1993 valmistunut 40-neliöinen mökki on täysin sähkötön ja vesi kannetaan talon tarpeisiin näyttävästä vinttikaivosta. Niin tuomaristo kuin katsojat hurmaantuivat perinteisen mökin maisemista, rauhasta ja aitoudesta.

Pelkosenniemellä sijaitseva Pessin piilo voitti muut finalistit ylivoimaisella äänisaaliilla.

Erämaamökin tupa on hämärä ja tunnelmallinen.

Mökin väki viettää kesällä läheisineen paljon aikaa rakennuksia ympäröivällä suolla ja suon halki kulkevilla pitkospuilla.

– Kesäisin käymme paljon uimassa lammessa. Koska lammen vesi on tummaa, auringon paistaessa se lämpenee nopeasti. Kalastamme myös usein. Lammesta saa hyvin ahventa, Henna Jyrkkä kertoo.

Jyrkät ja heidän läheisensä käyvät usein suunnistamassa lähimaastossa. Marjoja he lähtevät poimimaan heti, kun marjastusaika koittaa.

– Grillaus on keskeinen osa kesäpäivistä nauttimista. Ruoan teemme kesäisin ulkona grillialueella. Saunomme myös tottakai, Jyrkkä kertoo.

Mökin pihasta löytyy kaksi saunaa, josta molemmat ovat mökkeilijöiden ahkerassa käytössä. Erämaassa pääsee nauttimaan niin perinteisen saunan kuin savusaunan löylyistä.

Mökin väki käy usein uimassa suolla sijaitsevassa lammessa.

Ruoka valmistetaan kesäisin grillaamalla.

Mökille saapuu kesän mittaan Jyrkkien ja Hermlen ystäviä Etelä-Suomesta asti nauttimaan hiljaisuudesta. Pienestä koostaan huolimatta kesäpaikkaan mahtuu majoittumaan isompikin porukka.

– Päärakennukseen mahtuu nukkumaan kahdeksan ihmistä. Pihassa on kammi, jossa on hyvin tilaa kahdelle majoittujalle. Lisäksi tavallisen saunan vieressä on pieni tupa, jossa on sänky yhdelle ihmiselle. Sitä ei näytetty televisiossa, Henna Jyrkkä kertoo.

Saunatupa on Jyrkän mukaan ensimmäinen rakennus, joka pihapiiriin rakennettiin.

– Mökin alun perin rakentanut perhe majaili siinä, kunnes itse mökki rakennettiin.

Lammesta saa Henna Jyrkän mukaan hyvin ahventa.

Elämää Pessin piilo -mökillä voi seurata @eramokki -Instagram-tililtä.

Omistajat ovat päättäneet käyttää kilpailusta voittamansa 10 000 euroa mökin peruskorjaukseen.

– Mökki painuu kulmista, se pitää ehdottomasti suoristaa. Normaalin saunan katon huopa pitää uudistaa. Puuvajakin on vähän kenossa, ja kaivon kansi pitää tiivistää, Henna luettelee.

Myös pitkospuita on ajateltu parantaa ja pidentää.

– Meillä on ollut myös ajatuksena rakentaa mökille pieni lasikoppi, missä voisi nukkua kesällä. Sieltä näkisi 360 astetta luontoa, Jyrkkä haaveilee.

Korjaustyöt saavat Jyrkän mukaan jäädä kuitenkin seuraavaan kesään.

Vesi kannetaan talon tarpeisiin näyttävästä vinttikaivosta.

Henna Jyrkän mielestä ihaninta mökillä olemisessa on luonto ja hiljaisuus

Juhannuksen Jyrkkä viettää siskonsa kanssa töissä Rovaniemellä, mutta mökille he suuntaavat heti, kun töiltään ehtivät.

Parasta erämökillä oleilussa on Henna Jyrkän mukaan luonto ja hiljaisuus.

– Kun mökille saapuu, ei kuule mitään muuta kuin luonnon äänet. Linnut laulavat, eikä ole huolta naapureista tai tien metelistä, Jyrkkä sanoo.

Jyrkän mukaan mökki on vuokrakäytössä silloin, kun he eivät itse ehdi viettää siellä aikaa.