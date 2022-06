Hailey Bieber kertoi uudesta aluevaltauksestaan – miljoonayritys haastoi välittömästi oikeuteen

Yhdeksän vuotta sitten perustetun Rhode-yrityksen mukaan Bieber loukkaa yrityksen tavaramerkkiä samannimisellä ihonhoitobrändillään. Rhode on Bieberin toinen nimi.

Muotialan yritys Rhode on haastanut Hailey Bieberin, 25, oikeuteen tavaramerkkirikkomuksesta, kertoo People.

Yhdeksän vuotta sitten perustetun Rhode-yrityksen mukaan Bieber loukkaa yrityksen tavaramerkkiä Rhode-nimisellä ihonhoitobrändillään, jonka hän lanseerasi aiemmin kesäkuussa. Rhode on Bieberin toinen nimi.

Yrityksen perustajat Purna Khatau ja Phoebe Vickers kertovat Peoplen mukaan kanteessaan, että Bieberin tuoteperhe aiheutti välittömästi ”sekaannusta markkinoilla”, ja on jo vahingoittanut heidän brändiään.

Kanteessa väitetään, että Rhode-Instagram-tili oli luvattu yrityksen käyttöön ja oli niin sanotusti ”lepotilassa”, mutta Instagram salli tästä huolimatta Bieberin käyttää tunnusta. Haasteessa mainitaan myös Rhode-tilin jaettu julkaisu Bieberin henkilökohtaisen Instagram-tilin kanssa. Julkaisulla oli yli 600 000 tykkäystä haasteen jättöhetkellä.

Rhode on yhdeksässä vuodessa vakiinnuttanut asemansa julkkisten suosimana luksusmerkkinä, joka tekee vuosittain miljoonia voittoa, ja johon ovat pukeutuneet muun muassa Beyonce ja Rihanna.

Hailey Bieberin aviomies Justin Bieber, 28, on myös mainostanut vaimonsa brändiä omalla Instagram-tilillään, jolla on 243 miljoonaa seuraajaa. Justin Bieberin julkaisu keräsi yli miljoona tykkäystä oikeuden asiakirjojen mukaan. Kanteen mukaan Instagram-käyttäjät ovat myös virheellisesti merkinneet Bieberin Rhode-tiliä kuviinsa, joihin heidän on ollut tarkoitus merkitä muotiyrityksen virallinen tili Shoprhode.

– Olemme todella huolissamme tulevaisuudesta. Olemme uhranneet vuosien ajan verta, hikeä ja kyyneleitä tämän tuotemerkin eteen. Olen pettynyt, että yrittäjänainen, jota olemme pitkään fanittaneet, yrittää tukahduttaa sen, mitä olemme rakentaneet, Purna Khatau sanoo kanteessa Peoplen mukaan.

Vickersin mukaan Hailey Bieber on aiemmin sanonut haluavansa Rhodesta lifestyle-brändin, ja Bieber on väitetysti vastannut TikTok-fanilleen, että ”vaatteet ovat tulossa”, kun fani uteli häneltä mahdollisesta tulevasta Rhode-nimisestä vaatemallistosta.

Vickers ja Khatau pyysivät tuomioistuimelta alustavaa määräystä, jolla Bieberiä kiellettäisiin käyttämästä Rhode-nimeä tuotteissaan. Peoplelle antamassaan lausunnossa kaksikko pyytää häntä myös muuttamaan ihonhoitobrändinsä nimen estääkseen sekaannusta jatkossa.

– Olemme tehneet kaikkemme Rhode-brändin eteen. Se, että hän käyttää nimeämme vahingoittaa yritystämme, työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, Khatau ja Vickers sanovat lausunnossaan.

Kaksikon mukaan Bieber yritti ostaa heiltä oikeudet Rhode-nimeen neljä vuotta sitten, mutta he kieltäytyivät.

– Valitettavasti se, että Hailey keskittyy tällä hetkellä ihonhoitoon ja me muotiin, ei ole estänyt tuotemerkkien sekoittumista, eikä estä sitä tulevaisuudessakaan. Olemme molemmat osa laajempia kauneusalan markkinoita, joilla muoti ja kosmetiikka kulkevat usein päällekkäin ja tekevät usein yhteistyötä.

– Hailey on ilmoittanut laajentavansa toimintaansa vaatemallistoihin, ja hän jopa haki Rhode-merkkiä vaatteidensa tavaramerkiksi. Toivotamme kilpailun tervetulleeksi, mutta emme halua kilpailijoiden käyttävän meidän nimeämme.

Rhode-muotitalon asianajaja Lisa T. Simpson totesi erillisessä lausunnossaan, että tilanne on valitettava.

– Tietysti ymmärrämme, että Hailey haluaa käyttää toista nimeään brändissään, mutta laki on tässä asiassa selkeä: tällaista brändin sekaannusta ei voi aiheuttaa vain siksi, että haluaa käyttää omaa nimeään.

– Neiti Bieber vahingoittaa vähemmistöjen yhteisomistuksessa olevaa yritystä, jonka kaksi naista on vaivalla rakentanut kasvavaksi ja globaaliksi brändiksi.

Hailey Bieber tai hänen edustajansa ei toistaiseksi ole kommentoinut asiaa.