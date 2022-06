Tuhosiko Kim Kardashian Marilyn Monroen ikonisen asun? Megatähdeltä napakka vastaus

Kim Kardashian tyrmäsi Today Show’ssa väitteet siitä, että hän olisi aiheuttanut vahinkoa mittaamattoman arvokkaalle puvulle. Supertähti paljasti myös, että mekkoa varten toteutetulla laihdutusrääkillä oli pidempiaikaisia vaikutuksia hänen elämäänsä.

Megatähti Kim Kardashian joutui kohun silmään sen jälkeen, kun hän lipui toukokuussa MET-gaalan punaiselle matolle Marilyn Monroen ikonisessa iltapuvussa.

Väitteiden mukaan vuonna 1962 viimeksi käytössä ollut mekko oli Kardashianille liian pieni ja sille aiheutui siksi huomattavaa tuhoa sen lyhyen hetken aikana, jonka Kardashian piti iltapukua yllään. Kuvat ”tuhoutuneesta” puvusta levisivät kulovalkean tavoin netissä ja niissä näkyi venymiä ja irronneita koristeita.

Tähti sai mekon käyttöönsä Ripley’s Believe It Or Not! -museosta, jonne hän palautti sen MET-gaalan jälkeen.

Nyt Kardashian on rikkonut hiljaisuuden mekkokohusta ja mittaamattoman arvokkaan iltapuvun väitetyistä vaurioista. Muun muassa Blast ja Yahoo News sivustojen mukaan Kardashianilta tiedusteltiin Today Show -ohjelmassa koituiko mekolle vahinkoa.

– Ei, Kardashian vastasi tiukasti ohjelmassa.

– Yhteistyö Ripley’sin kanssa sujui todella hyvin. Paikalla oli mekon käsittelijöitä, jotka pukivat sen päälleni hanskat kädessä, hän jatkoi.

Vaikka Kardashian laihdutti mahtuakseen Monroen mekkoon, jäi vaate silti auki takaa.

Kardashian piti kuuluisaa iltapukua yllään vain hetken punaisella matolla. Sen jälkeen hän vaihtoi mekon siitä tehtyyn kopion, jotta alkuperäinen vaatekappale pysyisi kunnossa. Kardashianin mukaan Monroen mekon käyttäminen oli valtava projekti.

Kurveistaan tunnettu Kardashian joutui ET Onlinen mukaan laihduttamaan pikavauhtia yli seitsemän kiloa, jotta hän mahtui Monroen mekkoon. Laihdutuskuuria kritisoitiin, sillä sen katsottiin ihannoivan epätervettä laihdutuskulttuuria.

– Ajattelin asiaa roolisuorituksena. Minä todella halusin pukeutua tähän mekkoon. Se oli erittäin tärkeää minulle, Kardashian kertoi Today Show’ssa.

Kardashianin mukaan laihdutuskuuri oli lopulta hyvä asia, joka avasi hänen silmänsä omille elintavoille ja ruokailutottumuksille. Projektilla oli lopulta myös pidempiaikaisia seurauksia.

– Se itse asiassa opetti minulle paljon elämäntyylistäni ja terveydestäni. Siitä saakka olen jatkanut todella terveellisesti syömistä. Nyt olen pudottanut painoa 9,5 kiloa. En yritä laihduttaa enempää, mutta minulle on enemmän energiaa kuin koskaan aiemmin.

Kardashianin mukaan hän vähensi erityisesti sokerin syömistä ja roskaruokaan turvautumista.

– Minä muutin koko elämäntyylini, hän totesi ET Onlinen mukaan.

Kardashian kertoi Today Show’ssa myös, että hän halusi pukeutua Monroen ikoniseen iltapukuun, jotta se tulisi tutuksi myös nuoremmille sukupolville. Megatähti kertoo kunnioittavansa Monroeta valtavasti.

– Ymmärrän, miten paljon tämä mekko merkitsee Amerikan historialle, ja koska (gaalan) teemana oli amerikkalaisuus, ajattelin, että ”mikä olisi enemmän amerikkalaista kuin Marilyn Monroe laulamassa ”Paljon onnea vaan” Yhdysvaltojen presidentille, Kardashian perusteli asuvalintaansa.