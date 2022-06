Sanna Marin kertoo Annassa avoimesti tyttärestään – kesäloma Emman, 4, kanssa sisältää yhden, yksinkertaisen toiveen

Sanna Marin toivoo, että hän voisi pitää kesälomaa ja että sen aikana olisi aivan tavallisia hetkiä Emman kanssa.

Sanna Marinin silmäterä on hänen tyttärensä Emma. 4-vuotias Emma osaa Marinin mukaan jo vaikka mitä.

Pääministeri Sanna Marin, 36, kertoo tuoreessa Anna-lehdessä perhe-elämästään ja 4,5-vuotiaasta Emma-tyttärestään.

Marinin ja hänen puolisonsa Markus Räikkösen tytär syntyi tammikuussa 2018. Marin työskenteli Emman syntymän aikaan kansanedustajana ja Räikkönen jäi kotiin hoitamaan parin tytärtä. Marin kuvailee Annassa puolisoaan perheensä tukipilariksi.

– Meidän Emma on vauvasta lähtien tottunut siihen, että äiti on välillä poissa töiden takia. Perhe-elämämme toimii aika luontevasti, mutta kyllä se vaatii läheisiltäni paljon, Marin kertoo lehden haastattelussa.

Marinin mukaan Emma on touhukas, iloinen ja urheilullinen lapsi, joka on taitava monessa asiassa.

– Olen ihmeissäni, mitä kaikkea hän jo osaa. Hänen isänsä on opettanut hänelle vaikka mitä. Emma osaa jo aakkoset ja vähän kirjoittaa sekä laskea. Englantiakin hänelle on hieman opetettu, Marin sanoo Annassa.

Pääministerinä Marinin arki on minuuttiaikataulutettua ja äärimmäisen kiireistä. Jos kaikki menee hyvin, hän viettää heinäkuussa hieman kesälomaa. Sen ajalle Marinilla on Annan mukaan paljon suunnitelmia Emman kanssa. Marin haaveilee matkasta huvipuistoon ja Muumimaailmaan tyttärensä kanssa, mutta myös aivan yksinkertaisista asioista.

– Haaveilen myös sellaisista arkisista asioista, joita moni muu ei joudu sen enempää pohtimaan. Toivoisin, että voisin vaikka käydä oman tyttäreni kanssa uimarannalla ilman, että joku salakuvaa meidät ja laittaa kuvat lehteen.Toivoisin todella, että ihmisten yksityisyyttä muistettaisiin kunnioittaa, Marin sanoo Annassa.

Markus Räikkönen on Marinin mukaan perheen tukipilari. Räikkönen on ottanut vastuuta Emma-tyttären hoidosta Marinin vaativan uran vuoksi.

Pääministeri Marin painotti viime viikolla Twitterissä, että ulkopuoliset eivät saa ottaa kuvia hänen lapsestaan.

– Emme anna mieheni kanssa lupaa lapsemme kuvaamiseen tai kuvien julkaisuun. Toivomme, että tätä kunnioitetaan. Lapsella on oikeus yksityisyyteen vaikka vanhemmat olisivat julkisessa työssä, Marin kirjoitti Twitterissä.

Marin esitti toiveensa sen jälkeen, kun presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion Aaro-pojasta otettuja kuvia levisi mediassa.

Sanna Marin on puhunut Emmasta julkisuudessa silloin tällöin, mutta halunnut myös säilyttää tyttärensä yksityisyyden. Emmaa ei ole nähty valokuvissa tai äitinsä rinnalla julkisuudessa.

Marin on silti kertonut avoimesti äitiydestään ja sen vaikutuksista elämäänsä. Elokuussa 2021 pääministeri kertoi Sami Kurosen haastattelussa, että Emman syntymän jälkeen hän on muuttunut ihmisenä paljon.

– En ole koskaan tavoitellut parisuhdetta, avioliittoa, perhettä tai lapsia. Politiikka on vienyt minua. Mutta sen jälkeen kun sain Emman, kyllä asiat ja tapa katsoa maailmaa muuttuivat, Marin kertoi Kuroselle.

– Oma lapsi on ihana. Muutenkin lapset ovat ihania, Ne ovat suloisia, niillä on kaikki edessä ja on ihana katsoa kun ne kasvaa, hän totesi.

Marin on kuvaillut olevansa äitinä lepsu ja lempeä. Marin kertoi elokuisessa haastattelussa Kuroselle, että Emma on täysin samanlainen kun Marin samanikäisenä.

– Hän on erittäin temperamenttinen, tahtoo paljon, on tosi menevä, vauhdikas ja sosiaalinen. Jos Emma jotain haluaa, niin kyllä hän multa pyytää, eikä isältään. Olen töissä tiukka, mutta kotona aika lepsu, Marin sanoi tuolloin.

Marin tapasi puolisonsa Markus Räikkösen ollessaan vasta 18-vuotias ja pari avioitui lähes kaksi vuotta sitten. Pariskunta tapasi toisensa ensimmäistä kertaa Tampereella sijaitsevassa ravintola Emmassa, mutta tyttären nimen kanssa tapaamispaikalla ei Marinin mukaan ollut tekemistä.