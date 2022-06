X Factor -tähden piti viettää häitään, mutta kihlattu kuoli täysin yllättäen: julkaisivat iloisia perhekuvia vain pari viikkoa aiemmin

Brittilehtien mukaan Danielle Hampsonin kuolinsyytä ei tiedetä tai sitä ei ole kerrottu julkisuuteen. Muun muassa Lewis Capaldi, jolle Tom Mann on tehnyt musiikkia, lähettää osanottonsa.

Stereo Kicks -poikabändin kanssa vuonna 2014 Britannian X Factor -laulukilpailussa kilpaillut laulaja ja nykyinen lauluntekijä Tom Mann, 28, on keskellä suurta surua.

Mirror- ja Independent -lehdet kirjoittavat, että Mannin kihlattu, 34-vuotias Danielle Hampson, kuoli täysin yllättäen lauantaina 18. kesäkuuta. Parin piti viettää samana päivänä häitään. Kuolinsyytä ei brittilehtien mukaan tiedetä tai sitä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Pariskunnalla on yksi yhteinen 8 kuukautta vanha Bowie-niminen poika. Hampson julkaisi Instagram-profiiliinsa iloisia perhekuvia yhteiseltä lomalta vain kolme viikkoa ennen Hampsonin yhtäkkistä kuolemaa.

Perhe lomaili Italiassa Sardinian saarella. Instagramiin lisätyt kuvat olivat Hampsonin viimeinen Instagram-julkaisu ennen hänen poismenoaan.

Mann julkaisi kumppaninsa kuoleman jälkeen Instagram-profiiliinsa kuvan, jonka ohessa hän vahvisti kihlattunsa kuolleen.

– En voi uskoa, että kirjoitan näitä sanoja, mutta rakkaimpani, Dani – parhain ystäväni, kaikkeni ja vielä enemmän – menehtyi aikaisin lauantaiaamuna 18. kesäkuuta, Mann aloittaa kuvatekstin Hampsonin ja Bowie-pojan mustavalkoisen yhteiskuvan yhteydessä.

– Päivä, jonka piti olla elämämme onnellisin, loppui peruuttamattomaan sydämen särkymiseen. Tuntuu, että olen itkenyt kokonaisen meren.

– Emme koskaan päässeet alttarille asti lausumaan vihkivalojamme tai tanssimaan häätanssiamme yhdessä, mutta tiedän, että tiedät, että merkitsit minulle koko maailmaa ja olit paras asia, mitä minulle koskaan tapahtui, Danielle.

Mann jatkaa, että hän aikoo pitää vihkisormustaan sormessaan osoittaakseen ehdotonta rakkauttaan menehtynyttä kihlattuaan kohtaan. Mann kertoo epäilevänsä, miten hänen elämänsä jatkuu, mutta toteaa, että hänen täytyy pysyä vahvana heidän poikansa vuoksi.

– Lupaan, että hän saa tietää, kuinka upea äiti hänellä oli.

Pääset selaamaan kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvästä nuolesta.

Mann kiittää lopuksi seuraajiensa osaaottavista kommenteista, mutta ilmoittaa samalla vetäytyvänsä suremaan pitkäksi aikaa kihlattunsa menettämistä.

– Ikävöin sinua aina, Mann lopettaa kirjoituksen muistokuvan yhteydessä.

Kommenttikenttä on täyttynyt surevista kommenteista.

Stereo Kicks -yhtyeen kahden jäsenen, Barclay Bealesin ja Charlie Jonesin lisäksi muun muassa laulaja-lauluntekijä Lewis Capaldi lähettää osanottonsa.

– Rakastan sinua, veli, Capaldi kirjoittaa kommenteissa.

Eurythmics-yhtyeestä tunnettu David ”Dave” Stewart kommentoi myös pahoittelunsa tilanteesta.

– Tom, olen niin pahoillani. Rakkautta ja ajatuksia sinulle. Rakastan sinua, olemme kanssasi, laulaja Mimi Webb kommentoi.

– Olen niin, niin pahoillani Tom. Rakastamme ja ajattelemme sinua, laulaja Harvey Cantwell, taiteilijanimeltään HRVY toteaa.

Osanottonsa lukuisten muiden laulajien ohella on lähettänyt myös artisti Gracey, eli Grace Barker.

– Osanotot menetyksesti puolesta. Lähetän sinulle ja upealle pojallesi pelkkää rakkautta, Barker kirjoittaa.

Stereo Kicks pääsi vuonna 2014 X Factorissa viidennelle sijalle. He julkaisivat pian kilpailun jälkeen singlensä Love Me So, joka pääsi Britannian singlelistan sijalle 31. Poikabändi hajosi vain kuukausi singlen julkaisemisen jälkeen, sillä he eivät lopulta saaneet levytyssopimusta.

Tom Mann palkittiin Independentin mukaan vastikään BMI-palkinnolla ja hän on kirjoittanut kappaleita muun muassa Lewis Capaldille, Rita Oralle, Troye Sivanille ja Ronan Keatingille.