George Clooneyn ex-tyttöystävältä tivataan aina yhtä intiimiä yksityiskohtaa: vihjaa vain kahdella sanalla

Malli Lisa Snowdon joutuu usein tiukan kysymyksen eteen entisestä suhteestaan George Clooneyyn.

Näyttelijä George Clooneyn, 61, ex-puoliso 2000-luvun alusta, brittiläinen malli ja radio- ja tv-persoona Lisa Snowdon, 50, joutuu usein kiperään tilanteeseen, kun häneltä kysytään takavuosien suhteesta Ocean’s-elokuvien tähteen.

The Sun ja Mirror -lehdet kertovat, että Snowdonilta nimittäin kysytään lähes aina sama kysymys: millainen George Clooney on sängyssä?

Lisa Snowdon saa usein kysymyksiä liittyen hänen ex-kumppani George Clooneyyn ja heidän seksiinsä.

– Varmaan hautakiveenikin kirjoitetaan George Clooneyn joskus seurustelleen kanssani, Snowdon kertoo The Sunille.

Snowdon kuitenkin toteaa, että hän ei koskaan paljasta yksityiskohtia intiimeistä hetkistään kahdesti maailman seksikkäimmäksi mieheksi valitun näyttelijän kanssa.

Snowdon kuitenkin vihjaa parin kymmenen vuoden takaisesta suhteestaan muutamalla sanalla.

– George oli charmikas ja hyvin mukava ja hauska mies. Meillä oli upeaa yhdessä.

– Meno oli aika villiä, Snowdon lisää vihjaten lisää suhteestaan.

Snowdon kertoo, ettei ole enää yhteyksissä Clooneyn kanssa, mutta hän on ystävä joidenkin Clooneyn ystävien kanssa.

Lisa Snowdon ja George Clooney seurustelivat 2000-luvun alussa.

George Clooney ja Lisa Snowdon tapasivat Martini-mainoksen kuvauksissa 2000-luvun alussa.

Lue lisää: George Clooney paljastaa, millaista oli työskennellä Suomen Lapissa – kiidätettiin sairaalaan vain neljä päivää ennen kuvausten alkamista

Mirror-lehden mukaan Snowdon esitti mainoksessa juhlien emännöijää ja avasi mainoksessa oven Clooneylle, joka saapui juhliin Martini-pullon kanssa.

– Ei Martinia, ei juhlia, Snowdon sanoi mainoksessa Clooneylle ja sulki oven hänen perässään.

Mainoskuvausten jälkeen he tutustuivat ja alkoivat seurustelemaan.

Pariskunta erosi vuonna 2005. Clooney on nykyään naimisissa juristi Amal Clooneyn kanssa. Heillä on 5-vuotiaat kaksoset, Alexander ja Ella. Snowdon on kihloissa George Smartin kanssa.

Lue lisää: Poirotina ja Wallanderina tunnettu brittitähti ylsi Oscar-ehdokkuuksillaan ällistyttävään ennätykseen – meni George Clooneyn ja Warren Beattyn ohi