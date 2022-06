Erikoinen oikeuskiista: Miljardööri al-Fayedin suomalainen Heini-vaimo riitelee krematoriosta

Suomalaistaustainen Heini Wathén puolustaa miljardöörimiehensä tiluksia oikeudessa asti.

Vuoden 1977 missifinalistina ja miljardööri Mohamed Al-Fayedin vaimona tutuksi tullut Heini Wathén-Fayed, 67, on ryhtynyt valtavaan oikeustaisteluun estääkseen krematorion rakentamisen alle kilometrin päähän miehensä miljoonalukaalista Britanniassa, kertoo Daily Mail.

Daily Mailin mukaan Wathén-Fayed kertoo aloittaneensa oikeudenkäyntiprosessin, koska hän haluaa suojella kotinsa lähiympäristöä liiallisilta muutoksilta sekä turvata sen rauhan. Oikeuteen haastettu hautaustoimisto nimittäin kaavailee krematorion yhteyteen myös valtavaa salia muistotilaisuuksia varten, suurta puutarhaa sekä uusia parkkialueita.

Jo kolmekymmentäviisi vuotta yhdessä viettänyt pariskunta ei ole ennenkään pelännyt puolustaa maitaan, sillä vuonna 2010 Al-Fayed ryhtyi oikeustaistoon maidensa öljyoikeuksista. Tällöin oikeudenkäynti päättyi kuitenkin mukaan tappioon.

Saman tyyppistä vääntöä on 2010-luvulla käyty myös Suomessa. Pariskunnan Espoon Westendissä sijaitseva hulppea huvila on saanut parin ottamaan kantaa kaupungin rakennussuunnitteluun. Huvilan läheisyyteen kaavailtiin rakennettavaksi terassitaloa, mitä pari vastusti äänekkäästi. Wathén-Fayed julkaisi tapaukseen liittyen useammankin mielipidekirjoituksen, ja myöhemmin myös parin lapset sotkeutuivat kiistaa. Sittemmin kiista on päättynyt siihen, että terassitalon rakennusluvat säilyivät.

Krematorion rakentaminen on ollut Daily Mailin mukaan virallisesti ja luvallisesti suunnitteilla viime syyskuusta asti, kun rakennusprojekti hyväksyttiin paikallisen tarpeen vuoksi. Tätä ennen projekti oli jo kertaalleen torpattu syksyllä 2020. Rakennuslupien saamiseksi onkin tähän mennessä jo kulutettu 500 000 puntaa.

Heini Wathén-Fayed ja Mohamed Al-Fayed ovat olleet yhdessä vuosikymmeniä.

Vaikka suomalaismalli onkin se, joka oikeudenkäyntiä lähti edistämää, ei hän ole ainoa, jota ajatus krematoriosta kodin läheisyydessä kammoksuttaa. Evening Standard -lehden mukaan myös muut alueen asukkaat osallistuvat oikeustaistoon ja vastustavat krematorion rakennusta hanakasti.

Hangosta alun perin kotoisin oleva Wathén-Fayed on pitänyt rakkauselämänsä egyptiläisen miljardöörimiehensä kanssa melko salassa, mutta parin tytär on kertonut vanhempiensa tavanneen elokuvan kuvauksissa, joissa Wathén-Fayed itse näytteli. Parin kerrotaan avioituneen vuonna 1985.

Pitkään kestäneen liittonsa aikana pari on saanut neljä lasta. Lisäksi perheeseen kuului Al-Fayedin edellisen liiton aikana syntynyt poika, joka kuoli yhdessä prinsessa Dianan kanssa surullisenkuuluisassa auto-onnettomuudessa Pariisissa.