Joalin Loukamaa, 20, koki yläasteella jotain, joka sai hänet hylkäämään haaveensa – nyt edessä on yksi elämän jännittävimmistä asioista

Now United -ryhmästä aiemmin tunnettu Joalin Loukamaa otti viime viikolla ensimmäisen askeleensa kohti soolouraa. Nyt edessä on jännittävä ajanjakso tuoreena laulajana.

Joalin Loukamaa on esiintynyt lukuisia kertoja tuhansien ihmisten edessä. Hänellä on 3,6 miljoonaa Instagram-seuraajaa ja lähes puoli miljoonaa tilaajaa YouTubessa.

Mutta nyt häntä jännittää. Hyvällä tavalla.

Jotta päästiin hyvään jännitykseen, hän on joutunut kokemaan myös ikäviä jännittämistilanteita, joista yksi on seurannut mukana tähän päivään asti.

– Olin aloittanut seiskaluokan, kun saimme valita koulussa extratunnin. Menin näyttelemistunnille, jossa ensimmäinen esitys oli Mamma Mia. En tykännyt laulaa muiden edessä, mutta halusin näkyvän roolin, joten minun täytyi tehdä se. Kun olin laulanut kaksi lausetta, tuli korkea kohta. En hallinnut ääntäni, se kuulosti huonolta ja koko ryhmä 7.–9.-luokkalaisia nauroi minulle, hän kertoo.

Nyt Joalin, 20, on valmis laulamaan. Esikoiskappale Angelito julkaistiin keskiviikkona, ja siksi somevaikuttajaa, tulevaa artistia, jännittää.

– Laulan kappaleessa espanjaksi, ja seassa on vähän englantia. Biisissä on paljon latino- ja reggaeton-vaikutteita. En oikein tykkää kategorisoinnista, eivätkä kaikki biisini kuuluvat samaan boksiin.

Angelito kertoo rakkaudesta. Joalin paljastaa kirjoittaneensa kappaleen, kun hän oli vasta rakastunut ja alkuhuumassa. Sitä, toimiko muusana Salkkari-tähti Julian Riikonen, ei tarina kerro.

Joalin pysyy muutenkin vaiti suhdestatuksestaan. Hän oppi läksynsä, kun suhde tuli julkisuuteen vuosi sitten.

– Olemme päättäneet, että emme puhu enää suhdeasioista julkisesti. Suhteesta tuli enemmän julkinen asia kuin meidän asiamme, enkä tykännyt siitä. Kun poistin muutaman IG-kuvan, koska halusin yksityisyyttä, kaikki olivat heti, että nyt he ovat eronneet, Joalin perustelee.

Joalinin esikoiskappale kertoo rakkaudesta. Laulaja ei kuitenkaan halua puhua yksityiselämästään julkisuudessa.

Joalin kertoo kuvitelleensa, että laulajaksi vain synnytään, ja että ihminen joko osaa laulaa tosi hyvin tai ei ollenkaan. Yläasteen tapahtumat vahvistivat käsitystä siitä, että hän kuuluu jälkimmäisiin.

Joalin alkoi löytää omaa ääntään muutettuaan Suomeen. Hän kävi studioilla äänittämässä valmiita biisejä, kunnes sattuma muutti kaiken.

– En tiennyt, keitä Chisu ja Jori (Sjöroos) olivat, mutta meillä on yhteinen tuttava. Hän kysyi, olisinko kiinnostunut yhteistyöstä. Jo videopalaverissa tunsin, että meillä on yhteys.

Joalin matkusti pariskunnan luo Porvooseen, jossa hän viipyi viikon. Sinä aikana syntyi kolme kappaletta.

– He tulivat kadulla vastaan värikkäissä untuvatakeissa ja ajattelin, että noiden on pakko olla he. He ovat tosi ihania ihmisiä. Ekoina päivinä he tekivät melodiat ja kirjoittivat puolestani, mutta viimeisenä päivänä Chisu ei ollut paikalla, kun kirjoitin itse niin nopeasti.

– Kun tajusin, että tykkään äänestäni ja biisit ovat hyviä, ymmärsin, että tätä olen halunnut koko elämäni. Minulta puuttui vain itsevarmuus.

Nyt kappaleita on kertynyt jo ainakin levyllisen verran, mutta sen julkaisulla ei ole kiire. Kappaleen jälkeen julkaistaan musiikkivideo, jonka kuvauksista Portugalista Joalin palasi pari päivää ennen haastattelua.

– Olimme ensimmäisenä päivänä kuvanneet neljä tuntia vedessä ja tärisin kylmästä. Sitten minulle näytettiin 10 sekunnin pätkä, ja minulle tuli pieni kyynel silmään. Olin tosi poikki, mutta tuntui niin hyvältä.

Joalin on aiemmin esiintynyt Now United -ryhmän kanssa ympäri maailmaa. Hänellä onkin miljoonia someseuraajia.

Fanit ovat vetäneet johtopäätöksen, että Joalin on jättänyt Now Unitedin lopullisesti. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Hän kertoo kuuluvansa aina bändiin, vaikka ei olekaan koko ajan heidän kanssaan. Hän teki huhtikuussa yllätysvierailun bändin konsertissa.

– Tuntui, että en ole edes ollut poissa. Esiintyminen oli tosi nostalgista jännittävää. Sain oman starahetkeni, kun tulin lavalle ja fanit kirkuivat.

Joalinin sooloura on saanut bändiltä täyden tuen. Hän keskusteli asiasta yhtyeen luojan Simon Fullerin kanssa Portugalissa ja soitti biisejä bändikavereilleen.

– He antoivat positiivista palautetta. On ihanaa, että hekin tukevat minua.

Joalin on tehnyt ensimmäisen kappaleensa yhdessä muusikkopariskunta Chisun ja Jori Sjöroosin kanssa.

Joalin odottaa nyt innokkaasti esikoiskappaleensa saamaa vastaanottoa ja siitä seuraavia mahdollisia esiintymisiä.

– Live-esiintymiset jännittävät, mutta ensimmäisen jälkeen tilanne varmaan helpottuu.

Kesän aikana on luvassa myös parin viikon matka Balille, jossa Joalin opiskelee kesäkoulussa ja korvaa kiireiden vuoksi väliin jääneitä tunteja. Mukaan lähtee myös toinen somevaikuttaja Nelli Orell.

Joalinilla on monta rautaa tulessa, mutta minne hän haluaisi musiikkiuransa menevän tulevaisuudessa?

– Haluaisin rakentaa faniyhteisön, joka aidosti tykkäisi musiikistani ja saisi siitä apua vaikeisiin hetkiin, hän sanoo.

– Ja tietysti haluaisin jonain päivänä esiintyä 100 miljoonalle ihmiselle, hän nauraa.