Rosanna Kulju pakkasi laukkunsa ja suuntasi kuukaudeksi Espanjaan – uusi elämänvaihe pysäytti pohtimaan tulevaa

Rosanna Kulju luopui missimaailman vastuista viime vuonna. Nyt 30-vuotias Kulju kertoo mitä tulevaisuuden uraltaan todella haluaa.

Benalmadena, Espanja

Toukokuun alussa mediapersoona Rosanna Kulju pakkasi kaksi isoa matkalaukkua ja lensi Espanjan auringon alle. Mukana matkalaukuissa olivat myös kaikki etätyöhön tarvittavat välineet. Irtiotto Suomesta ei tarkoittanut lomaa, vaikka Kulju ehti viettää lämmössä myös vapaata ystäviensä kanssa.

– En ole spontaani ihminen, vaan tykkään suunnitella asioita etukäteen. Nyt päätin, että vaan lähden ja kokeilen miltä kuukausi jossakin muualla tuntuisi.

Idea Espanjaan lähtemisestä syntyi jo alkuvuoden puolella. Kulju asui Espanjassa ollessaan eri puolilla Aurinkorannikkoa. Liikkuminen tapahtui paikan päältä vuokratulla autolla.

Nyt Kulju on palannut takaisin Helsinkiin, mutta haaveilee paluusta Espanjan lämpöön mahdollisesti jo syksyllä.

– Heinäkuu Espanjassa olisi liian kuuma mulle. Toukokuussa lämpötila oli juuri sopiva.

Kulju kertoo olevansa avoin myös muille kohteille. Tarkkaa suunnitelmaa tulevaisuuden asuinpaikasta ei ole.

– Riippuu siitä, mihin elämä vie. Helsinki ja Suomi tuntuvat aika pieneltä. Äidinkieleni on Ruotsi ja olen syntynyt Ruotsissa, joten sekin tuntuu ihan luonnolliselta vaihtoehdolta asuinpaikaksi.

– Elämäntyylini vapaus on konkretisoitunut itselleni viime vuosina. Miksi olla jossain, jos ei ole ihan pakko? Rakastan kuitenkin Suomen luontoa, joten en usko, että tulen pysyvästi tai kokonaan muuttamaan Suomesta pois.

Kulju tunnetaan erityisesti Miss Helsinki -kisoista. Hän voitti kisan itse vuonna 2015 ja vastasi kilpailun järjestämisestä vuodesta 2017 lähtien.

Kulju ilmoitti jättäytyvänsä järjestäjän roolista pois viime vuonna. Tänä vuonna hän on seurannut missimaailman tapahtumia uudesta näkökulmasta.

Kilpailun järjestämisestä vastaavat nyt vuonna 2018 voittanut Janna-Juulia Vuorela sekä Miss Suomi -kilpailusta tunnettu Mirella Merivirta.

– Tsemppaan ja autan täysillä, mutta en sekaannu millään tavalla päätöksiin tai kilpailun asioihin. Uskon 110 prosenttisesti, että tämän vuoden kilpailu tulee menemään tosi hyvin.

Rosanna Kulju asui Espanjassa ollessaan useissa eri paikoissa. Asunnoissa oli tilaa myös kavereille, jotka vierailivat kuukauden aikana Kuljun luona. Yksi Kuljun ystävistä vietti Espanjassa useita viikkoja.

Kuljun mukaan missititteli ja Miss Helsinki -kilpailun luotsaaminen määrittelivät uraa vuosien ajan.

– Mitä ikinä teinkään, tein sen aina kilpailun järjestäjänä ja omistajana. Työhön liittyi myös paljon vastuuta. Nyt sanomiseni ja tekemiseni ovat vain omalla vastuullani.

– Jatkossa haluan olla vain Rosanna. Elämäni ei ole koskaan ollut näin vapaata.

Kuljun mukaan missimaailma on muuttunut vuosien saatossa runsaasti. Nykyään moni kilpailuissa menestynyt pystyy hyödyntämään missimaailmaa ponnahduslautana omalle urapolulleen.

Työt sosiaalisen median parissa tuovat Kuljun arkeen vapautta. Tulevaisuudessa Kulju haaveilee muun muassa televisiotyöstä. Lisäksi hän toivoo, ettei sosiaalinen media näyttelisi enää yhtä suurta roolia hänen työurallaan.

– Miss Helsinki on ollut osa identiteettiäni monta vuotta ja se on määrittänyt mua ihmisenä ja yrittäjänä. Nyt on aika mennä kohti uusia juttuja. Nautin eniten audiosta ja esiintymisestä. Haluaisin myös hyödyntää ruotsinkieltä jollakin tapaa työssäni.

Työt yrittäjänä onnistuivat Espanjassa Rosanna Kuljun mukaan hyvin. Sisällöntuotantoa sosiaaliseen mediaan helpotti muun muassa Espanjan hyvät ilmat ja lukuisat eri kuvauspaikat.

Kulju täytti viime vuonna 30. Uusi elämänvaihe missimaailmasta irtautumisen jälkeen on saanut hänet pohtimaan elämänsä seuraavia vaiheita.

– Ajatuksena olisi jollain tapaa aikuistua. Pohtia sitä, kuka minä olen, mitä haluan tehdä ja missä haluan asua. Toivon, että viiden vuoden päästä olisin myös äiti.

Ikäkriisiä uusi vuosikymmen ei ole tuonut mukanaan.

– 30 tuntuu parhaalta iältä tähän mennessä. En ihmettele kun ihmiset sanovat, että 35 tai 40 on paras ikä.