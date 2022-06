Tankki taas täynnä! Hittikomedian Ullana tunnettu Tuire Salenius yllättäen eläkkeeltä kesätöihin Pyynikille

”Ihanaa, kun kysytään”, iloitsee kolmen vuoden tauon jälkeen yleisön eteen palaava näyttelijä.

Tuire Salenius, 71, ei helpolla unohdu. Tamperelaisnäyttelijä pysyy muistissa ainakin niin kauan kuin keski-ikäisiä, yhteinäiskulttuurin aikaan 1980-luvun taitteessa lopulla televisiota töllänneitä riittää.

Onhan hän Tankki täyteen -sarjan Ulla, Sulo Vilénin huoltoaseman kaunis baariapulainen.

Yle pitää kyllä huolen siitä, että Neil Hardwickin käsikirjoittama huumoripläjäys säilyy kansan huulilla. Uusintoja nimittäin piisaa, mutta toisaalta ansaitusti: sarjahan on suomalaisen tv-viihteen ehdoton klassikko.

– Katson sen itsekin aina, kun se tulee uudestaan, Salenius paljastaa.

Ilmari Saarelainen ja Tuire Salenius unohtumattomissa rooleissaan Tankki täyteen -sarjassa.

– Kauhean monet sanoo mulle, että voi, kun sä olit nuorena niin nätti. Vastaan, että nii-in, nuorena sitä on.

Huokaus ja hymy päälle. Ikuinen maine hehkeänä Ullana ei Saleniusta kiusaa yli 40 vuoden jälkeenkään.

– Eniten minulta vieläkin kysytään Tankki täyteen -sarjasta. Moni sanoo, ettei tiedä muista rooleistani, mutta se oli hyvä. Se on ihan luonnollista. Teatterissa käy kuitenkin niin paljon pienempi määrä ihmisiä.

Tankki täyteen Tankki täyteen -sarjan tähtiä olivat muiden muassa Tauno Karvosen näyttelemä huoltoasemayrittäjä Sulo Vilén ja kyläpoliisi Reinikainen, jota esitti Tenho Saurén. Neil Hardwickin ja Jussi Tuomisen Yle TV2:lle luoma komediasarja, jota tehtiin vuosina 1978 ja 1980 vain 11 jakson verran. Sarjaa kuvattiin Ylöjärvellä kolmostien varrella sijainneella entisellä Kesoi-huoltoasemalla, joka on sittemmin purettu. Asemalla ei käynyt juurikaan asiakkaita, koska sille ei ollut pääsyä uudelta ohitustieltä. Tankki täyteen -sarjan päähenkilöitä olivat yrittäjäpariskuntaa, Emilia ja Sulo Viléniä näytelleet Sylvi Salonen ja Tauno Karvonen, pariskunnan aikamiespoika Juhana (Ilmari Saarelainen), baariapulainen Ulla (Tuire Salenius). Kyläpoliisi Artturi Reinikaista näytelleelle Tenho Saurénille sarja oli läpimurto koko kansan tietoisuuteen. Unohtumattomia sitaatteja: ”Kun sai niin halvalla” (Sulo Vilén)

”Paas plikka laittaen pullo vissyä” (Reinikainen Ullalle)

”Ryyppäisivät ja pelaisivat korttia niin kuin kunnon miehet” (Ulla)

”Niin maan perusteellisesti” (Reinikainen)

Saleniuksen uran varrella kaksi Tankki täyteen -tuotantokautta ovat vain pieniä syrjähyppyjä kameran eteen. Toki näitä hyppyjä on ollut useita muitakin.

Todellisen työuransa Salenius on kuitenkin tehnyt näyttämöillä, yleisön edessä. Koti löytyi Tampereen Työväen Teatterista, jossa hän oli kirjoilla yli 40 vuotta (1975–2017).

Eläköidyttyään Salenius lähti mukaan vielä kahteen TTT:n näytelmään, joista jälkimmäisen – Sirkku Peltolan Pässin – esitykset päättyivät keväällä 2019.

Sen jälkeen Salenius on elänyt suunnitelmansa mukaisesti.

Kesäteatteriin valmistautuva Tuire Salenius Amurin Helmi -kahvilan sisäpihalla.

– Olin pitkään miettinyt, että kun jään eläkkeelle, niin näytteleminen saa riittää. Olihan miehenikin (ohjaaja Mikko Viherjuuri) jo eläkkeellä. Ei ollut sellaista ajatusta, että pitää jatkaa vielä, vielä ja vielä.

– Olemme kovia reppureissaajia, joten olemme päässeet eläkkeellä matkailemaan paljon. Vaikka matkailu nyt välillä koronaan tyssäsikin.

Viimeisin reissu on tuore. Salenius ja Viherjuuri kävivät kesäkuun alkupuolella Venetsian biennaalissa. Nykytaidenäyttely on pariskunnalle tuttu kohde.

– Meillä on kova kulttuurinälkä ja olemme eläneet rikasta elämää.

– Minulla ei aika tule muutenkaan pitkäksi. Olen kova lukemaan ja käyn katsomassa muiden teatteriesityksiä. Ajattelin, että onhan se kiva, jos kysytään töihin, mutta mitään pakkotunkua minulla ei ole ollut.

Tuire Salenius ehti näytellä TTT:ssä kolme vuotta ennen kuin pääsi tekemään Tankki täyteen -sarjaa legendaarisen vanhemman kollegansa Sylvi Salosen kanssa.

Ja kysyttiinhän sitä. Niinpä Salenius palaa yleisön eteen jo parin viikon päästä, kun Pyynikin kesäteatterissa ensi-iltansa saa Suomen hevonen.

Viimeisimmästä TTT-esityksestä on siis jo yli kolme vuotta. Tankki on siis ainakin täynnä, mutta ovatko taidot päässeet ruostumaan ja jännittäkö?

– Ensin jännitti paljonkin, että miten homma muistuu mieleen, Salenius tunnustaa.

Hommaa helpottaa se, että kappale on tuttu, samoin suurin osa työkavereista, käsikirjoittaja-ohjaaja Peltolasta alkaen. Kun Suomen hevonen sai kantaesityksensä TTT:ssä 2005, Salenius oli samassa Ailin roolissa kuin nytkin.

17 vuoden takaisesta työryhmästä mukana ovat myös näyttelijät Aimo Räsänen ja Miia Selin. Lisäksi muutkin näyttelijät – Mari Turunen, Teija Auvinen, Petra Ahola ja Juhani Laitala – ovat entuudestaan tuttuja.

– Porukka hitsaantui nopeasti yhteen, kun harjoiteltiin talvella.

Tuire Salonius kertoo, ettei paluu näyttämölle pelota.

Peltola kirjoitti Suomen hevoselle lopulta kolme jatko-osaa. Sarja päättyi 2015 TTT:ssä kantaesityksensä saaneeseen Hevosten keinuun. Salenius pitää suomalaista maaseutua terävästi kuvaavaa sarjaa yhtenä uransa tärkeimmistä jaksoista.

– Se, että meillä on ollut Sirkku omana kotikirjailijana, on hurja etuoikeus. Sellainen on harvinaista.

Lavalle meno ei tauon jälkeen pelota.

– Oon aina pitänyt yleisöä kaverina. Saan olla onnellinen siitä, että olen ollut terveenä ja muistikin vielä pelaa!

Niin kauan mennään kuin jaksetaan, Tuire Salenius lupaa.

Salenius vihjaa toisestakin tulossa olevasta projektista. Kesätyö Pyynikillä ei siis ole näyttelijäuran loppu.

– Niin kauan mennään kuin jaksetaan.

Sirkku Peltolan käsikirjoittama ja ohjaama Suomenhevonen saa ensi-iltansa Pyynikin kesäteatterissa Tampereella perjantaina 8. heinäkuuta. Esityksiä 13. elokuuta saakka.

Turisti-Tuiren Top 5 Venetsia on yksi paljon matkailevan Tuire Saleniuksen suosikkikohteista. Tuire Saleniuksen suosikkikohteet maailmalla. Papua-Uusi-Guinea – unohtumaton kahden kuukauden reissu nuorempana

Venetsia – nykytaide kutsuu uudelleen ja uudelleen

Palm Springs – rauhaisaa menoa Kaliforniassa

Berliini – varma valinta kulttuurinälkään

Thaimaa – koko maa kiehtoo

