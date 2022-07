Main ContentPlaceholder

Natalia Salmela, 34, on hankkinut seitsemän asuntoa kahdeksassa vuodessa – nyt hän paljastaa, miten hurjat voitot hän on niillä tehnyt

Asuntosijoittaminen on somevaikuttaja Natalia Salmelan suuri intohimo. Se on myös tapa, jolla hän on turvannut taloutensa ja kasvattanut omaisuuttaan.

Natalia Salmela on ostanut seitsemän asuntoa kahdeksassa vuodessa. Samalla hän on käärinyt hyvät voitot itselleen.

Suomen kovapalkkaisimpiin somevaikuttajiin kuuluva Natalia Salmela, 34, on kasvattanut omaisuuttaan määrätietoisesti asuntosijoituksilla ja käärinyt muhkeat voitot itselleen. Hän on ostanut kahdeksassa vuodessa seitsemän asuntoa ja lisää on tiedossa. Tällä hetkellä Salmelalla on kaksi sijoitusasuntoa ja kaksi lisää on valmistumassa. Aiemmin hänellä oli myös yksiö Helsingin Herttoniemessä ja kaksio Lauttasaaressa. Salmelan nykyiset sijoitusasunnot ovat näyttäviä lofteja Kruunuvuorenrannan uudella asuinalueella Itä-Helsingissä. Hän osti 130- ja 70-neliöiset asunnot raakavalmiina ja rakensi isänsä avustuksella niiden sisätilat. Molemmissa asuu nyt vuokralaiset. Asunnot ja remontointi ovat Natalia Salmelan intohimoja. Salmela asui aiemmin näyttävässä loftasunnossa, mutta nyt hän on laittanut sen vuokralle. Salmela on pyrkinyt ostamaan asuntonsa alueilta, joilla on tiedossa suuri arvonnousu lähivuosina. Kun hän osti ensiasuntonsa Lauttasaaresta vuonna 2014, ei länsimetroa oltu vielä avattu, mutta sen tulo kaupunginosaan oli tiedossa. Salmela arveli, että kaksion remontoiminen 10 000 eurolla ja metron valmistuminen toisivat hänelle muhkean potin sitten, kun hän myisi asunnon eteenpäin. Niin myös kävi ja Salmela teki 42-neliöisellä asunnollaan valtavat voitot. – Sen asunnon arvo nousi neljässä vuodessa melkein 100 000 euroa, Salmela kertoo. Myös Salmelan aiemmin omistaman Herttoniemen-yksiön hinta nousi muutamassa vuodessa noin 40 000 euroa. – Nyt minulla on vuokralla ne kaksi loftia, joiden viereen valmistuu Kruunuvuoren sillat ja niiden arvonnousu tulee olemaan varmaan sadoissa tuhansissa euroissa. Viime syksynä Salmela osti seitsemännen asuntonsa, 1970-luvun paritalonpuolikkaan arvostetulta Marjaniemen asuinalueelta. Talo maksoi hieman yli puoli miljoonaa, ja Salmela teki siihen mittavan remontin 100 000 eurolla. Hän uskoo, että saa tulevaisuudessa huimat voitot kodistaan. ” Nyt minulla on vuokralla ne kaksi loftia, joiden viereen valmistuu Kruunuvuoren sillat ja niiden arvonnousu tulee olemaan varmaan sadoissa tuhansissa euroissa. Salmelan nykyinen koti on vuonna 1971 rakennettu paritalo. Hän uskoo, että saa talosta isot voitot, jos hän päättää joskus myydä sen. Tähän saakka Salmela on sijoittanut asuntoihin lähinnä henkilökohtaisella omaisuudellaan, mutta hiljattain hänen asuntosijoittamisensa muuttui ammattimaisemmaksi, kun hän alkoi ostaa asuntoja yrityksensä kautta. – Nyt olisi tarkoitus alkaa kasvattaa nimenomaan yrityksen sijoitussalkkua niillä asunnoilla. Olen pyrkinyt siihen jo muutaman vuoden ajan, ja nyt se on vihdoin mahdollista. Salmelan tarkoitus ei ole kuitenkaan hankkia kymmeniä tai satoja sijoitusasuntoja, sillä hän haluaa tehdä elämässä myös muuta. Hän tekee rahaan keskittyvää Mamma betalar -podcastia, somevaikuttajan töitä ja omistaa osan Satokausikalenterista. Syksyllä hän julkaisee ystävänsä Jasmin Hamidin kanssa kirjan, joka opastaa lapsia rahankäyttöön. – Koen, että asunnot ja remppaaminen ovat enemmän harrastus ja intohimo kuin duuni, Salmela luonnehtii. – Asuntosijoittajana ja vuokranantajana haluan tarjota ihmisille ensisijaisesti spesiaalin kodin, jossa viihtyy. Alla olevalla videolla Salmela kertoo uuden kotinsa remontista. Viime kuukausina mediassa on puhuttu paljon korkojen noususta, ja suomalaisten asuntolainojen korot ovatkin jo ampaisseet vauhdilla ylöspäin. Salmelaa korkojen suurikaan nousu ei huolestuta, sillä hän on varautunut siihen jo lainoja ottaessaan. – Olen käyttänyt korkosuojaa lainoissani jo vuosien ajan ja olen ostanut kaksi uusinta asuntoani käteisellä eli ne eivät edes tarvinneet asuntolainaa. – Kahdessa viimeisimmässä asuntosijoituksessani minun ei tarvinnut edes soittaa pankkiin. Olen huolehtinut riskienhallinnasta ja oma talouteni mahdollistaa sen, että vaikka korot nousisivat, on minulla sen verran rahaa, että suoriutuisin vaikka kuuden prosentin korkotasosta ilman mitään ongelmia. Lue lisää: Euriborien nousuvauhti yllätti – katso laskurista, miten korkojen nousu vaikuttaa lainakuluihisi Korkojen nousu ja inflaatio saattavat hidastaa asunto- ja vuokramarkkinoita ja se vaikuttaa Salmelan mukaan enemmän hänen elämäänsä. Vuokralaisen löytämisessä kestää aiempaa kauemmin ja sen eteen joutuu näkemään enemmän vaivaa. Toisaalta tilanteesta voi olla Salmelalle myös hyötyä. – Olen jopa miettinyt, että jos nyt asuntomarkkinoilla alkaa ”huonot päivät” ja ihmiset haluavat luopua kohteistaan vähän edullisemmin, niin minulle voi soittaa ja minä kyllä ostan niitä sitten, hän sanoo virnistäen. Miten Salmelalla on ollut varaa hankkia asuntoja toinen toisensa jälkeen? Hän ei todellakaan kasvanut kultalusikka suussa, vaan syntyi vironvenäläiseen perheeseen Neuvostoliitossa. Salmelan perhe muutti Suomeen 1990-luvun puolivälissä, eikä rahaa ollut koskaan paljoa. Salmela meni töihin jo teininä ja ensimmäisen omistusasuntonsa käsirahan hän keräsi kokoon paiskimalla töitä muun muassa farkkumyyjänä ja baarimikkona tuotantotalouden opintojen ohessa. ” Olen jopa miettinyt, että jos nyt asuntomarkkinoilla alkaa ”huonot päivät” ja ihmiset haluavat luopua kohteistaan vähän edullisemmin, niin minulle voi soittaa ja minä kyllä ostan niitä sitten. Salmela ei aio alkaa täyspäiväiseksi asuntosijoittajaksi, sillä hän haluaa tehdä elämässä myös muuta. Sijoituksillaan hän pyrkii kuitenkin turvaamaan taloustilanteesta tulevaisuutta ajatellen. Kun ensiasunto sitten nosti arvoaan, hyödynsi Salmela voitot uusiin kohteisiin. Hänen mukaansa asuntosijoittamisella voi vaurastua kuka tahansa, jos vain saa säästettyä rahat ensimmäiseen kohteeseen. – Minun tapaukseni on ehkä se klassisin esimerkki asuntohissistä ja siitä, kun sanotaan, että sun täytyy päästä ekaan kämppään kiinni, ja jos se on kasvukeskuksessa, sen asunnon arvo nousee ja saat vakuutta lisää ja sitä vakuutta vastaan saat lisää lainaa ja ostettua aina seuraavia kohteita, Salmela selittää. Salmela on kertonut Mamma Betalar -podcastissaan, että hänen oman asuntosalkkunsa arvo on nykyään noin kaksi miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Salmela etsii itselleen jälleen uutta sijoitusyksiötä, jonka hän voisi remontoida lapsiperhearjen ohessa. Hän haaveilee myös vanhan tehtaan tai vaikka koulun ostamisesta joskus tulevaisuudessa. – Mun mielestä ei saa pysähtyä. Pitää vaan jatkaa koko ajan.