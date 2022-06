Timo Heinosen mökkipihalla komeilee koskettavia muistoja menehtyneistä ystävistä – tältä kansanedustajan idyllisessä kesäpaikassa näyttää

– Suku tuli tänne 1800-luvulla, Timo Heinonen kertoo.

Lopella suvun mailla sijaitsee myös kesämökki. Heinosen isoisä Paavo Heikkilä omisti kaistaleen Loppijärven rantaa. Hänen kaksi poikaansa saivat siitä omat mökkitonttinsa, ainoa tytär peri myöhemmin isänsä kesäpaikan. Tytär on Timo Heinosen äiti.

Kolme kesämökkiä sijaitsevat edelleen rannalla vierekkäin suvun eri jäsenten omistuksessa. Heinosen kesäpaikka oli alun perin Paavon pojista toisen. Siitä paikan nimi Pekkala.

– Pekka-eno oli minulle kuin toinen isä, hänellä ei ollut omia lapsia. Vietin täällä paljon aikaa ja eno opetti minulle erätaitoja. Tästä tuli minulle rakas paikka jo silloin.

Timo Heinosen kesäpaikkaa kutsutaan Pekkalaksi hänen edesmenneenPekka-enonsa mukaan.

Katettu terassi kuuluu kansanedustajan lempipaikkoihin. Siinä tulee lueskeltua silloin harvoin, kun toimelias mies asettuu aloilleen.

Pekka-enon kuva on kiinnitetty mökin seinälle.

Heinosen mökin pihapiiristä löytyy lasten leikkimaja sekä linnunpönttöjä.

Eno rakensi mökin vuonna 1968, sitä ennen hän oli tehnyt tontille jo saunan. Reilut kymmenen vuotta enon kuoleman jälkeen Heinonen hankki paikan itselleen vuonna 2003.

– Tila oli päässyt metsittymään. Kun katsoi mäeltä, järveä ei edes näkynyt. Silloin tänne tehtiin myös suihkut ja sisävessat.

Pekkalassa on vietetty kesät siitä pitäen, vaikka kotikin on lähellä.

Mökkiä ympäröi joukko erilaisia puita. Ihan luonnostaan näin laajaa lajitelmaa paikalla ei kasva, mutta kansanedustaja istuttaa puita.

Heinonen kunnioitti Maarit Feldt-Rannan muistoa istuttamalla tontilleen omenapuun.

– Täällä on puiden erikoismuotoja kuten esimerkiksi kaikkia mahdollisia erilaisia kuusia.

Heinonen istuttaa myös edesmenneiden ystäviensä kunniaksi muistopuita. Niissä on metallinen laatta muistosanoineen. Mökin liepeiltä löytyvät muun muassa kansanedustajien Tommy Tabermannin tammi, Maarit Feldt-Rannan omenapuu ja Ilkka Kanervan pihlaja.

– Kun istutin Iken pihlajan, samana päivänä laitoin tontin itäreunaan Naton amerikanpihlajan. Se on siellä varmistamassa itäreunaa.

Tommy Tabermannin muistolle istutetussa metsätammessa on nimikyltti: Tommyn tammi.

Pihlaja muistuttaa Heinosta Ilkka Kanervasta tämän poismenon jälkeen.

Puissa säilyy muisto ystävistä.

– Ajattelen Tommya, kun kävelen hänen tammensa ohi, tai Maaritia, kun hänen omenapuunsa kukkii. Puissa näkyy luonnon jatkumo. Ne pysyvät, vaikka me olemme täällä vain hetken.

Puidenistutus juontaa lapsuuskokemukseen. Alle kymmenvuotiaana Heinonen näki isänsä kummitädin pihassa valtavan ison tammen, jonka oli istuttanut kummitädin isä omana 50-vuotispäivänään.

Iso puu teki vahvan vaikutuksen. Tuntui jännältä, että sen oli joskus aikoja sitten laittanut alulle ihminen, ja puusta oli kasvanut niin suuri, Heinonen muistaa.

Puiden katveessa on kolme mehiläispesää, jotka huolehtivat pölytyksestä ja tekevät hunajaa, jota kansanedustaja antaa joululahjoiksi.

Puihin on ripustettu linnunpönttöjä, ja jokaisessa pöntössä on asukkaita. Lintujen pesäpaikkojen varmistaminen on Heinoselle tärkeää.

– Tänä keväänä tein kymmenen tuulihaukanpönttöä eri puolelle Loppea. Tuulihaukka oli jossain vaiheessa uhanalainen.

Mökillä on klassinen järvimaisema.

Saunalautta Joosepin Timo Heinonen rakensi kavereidensa kanssa yli 15 vuotta sitten.– Juhannuskokolle järven toiselle puolelle mennään aina tällä. Matkalla hypitään lautan katolta järveen, Timo Heinonen kertoi.

Rantasauna lämpiää joka päivä.

Mökin ympäristössä Heinonen metsästää kauriita ja peuroja, joita Lopella on paljon.

– Viime jahtikaudella ammuin kaikkiaan viisi. Syömme riistaa lähes joka viikonloppu.

Heinosen mielestä suomalaisen mökkielämän viehätykseen kuuluu puuhailu. Jos ei ole muuta nikkaroitavaa, tehdään ainakin pihatöitä tai polttopuita.

– Joka vuosi on ajatus, että tänä kesänä ei tehdä mitään, mutta aina jotain keksitään. En osaisi oikein ollakaan, jos ei olisi jotain tekemistä.

Silti mökillä olo tarkoittaa rentoutumista. Rantasauna on ahkerassa käytössä.

– Saunomme joka ilta – ja pitkään. Olisihan se kumma, jos tällainen maisema ei rentouttaisi.

Juhannusperinteeseen kuuluu, että mökille kokoontuu iso joukko sukua ja ystäviä.

– Tänäkin juhannuksena meitä on täällä noin 30 henkeä. Kaikille löytyy majapaikat aitasta, saunatuvasta ja mökistä. Tai teltasta, jos ei muuten, kansanedustaja kertoo.

Hän osti vastikään pizzauunin.

– Tavoite on tehdä Pekkalan pizzaa, johon tulee peuraa ja kantarelleja, Heinonen suunnittelee.