Iina Kuustonen ja Sebastian Rejman: Ero!

Näyttelijäpari Iina Kuustonen ja Sebastian Rejman ovat eronneet. Kuustonen vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille.

Useista elokuvista sekä televisiosarjoista tuttu ja palkittu näyttelijä Iina Kuustonen, 38, ja hänen näyttelijäpuolisonsa, muusikkonakin tunnettu Sebastian Rejman, 44, ovat Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan eronneet.

– Vahvistan tietonne siitä, että olemme eronneet. En kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää. En myöskään tulevaisuudessa, Iina Kuustonen kommentoi ystävällisesti.

Kuustonen ja Rejman eivät ole koskaan avautuneet julkisuudessa yksityiselämästään, ja Kuustonen kertoo kohteliaasti, ettei tee sitä nytkään.

Unelmapariksikin kutsutut Kuustonen ja Rejman olivat yhdessä seitsemän vuotta, mutta naimisiin he eivät koskaan menneet. Kihlaparilla on kaksi yhteistä lasta, vuonna 2016 syntynyt poika ja vuonna 2019 syntynyt tytär. Lapset ovat nyt 5- ja 3-vuotiaita.

Parhaan naisnäyttelijän Kultaisen Venlan vuonna 2012 (Helsingin herra, Putous) voittanut Kuustonen ja Rejman ovat asuneet yhdessä Helsingin Kalliossa. Kiireisen pariskunnan lastenhoitoapuna on aina tarvittaessa ollut samassa talossa asuva Kuustosen sisko Minka Kuustonen miehineen. Kuustonen onkin usein kiitellyt siskoaan avusta.

Näyttelijä Aku Sipolan kanssa avoliitossa elävä Minka puolestaan on ollut mielissään siitä, että sisko asuu miehensä kanssa niin lähellä. Molemmilla sisaruksilla on lapsia, ja pienokaisista on paljon seuraa toisilleen. Toki isovanhemmatkin auttavat mielellään lastenhoidossa.

Minkan ja Iinan isä, muusikko Mikko Kuustonen on hehkuttanut lastenlapsiaan ja sanonut olevansa ylpeä isoisyydestään. Kuustosen perhe on niin tiivis yhteisö, että muun muassa Ivalo- ja Syke-sarjoista tuttu Iina saa jatkossakin tarvittaessa lastenhoitoapua.

Kuustonen ja Rejman ovat pysytelleet julkisuudessa vaitonaisina parisuhteestaan, mutta Kuustonen on puhunut äitiydestä ja siitä, miten pari järjesti arkensa. Näyttelijä on kertonut olevansa hyvin perhekeskeinen ihminen.

– Lapsiperhearki on minusta mahtavaa. Juuri, kun luulen homman sujuvan, niin tapahtuu jotain ja kaikki on taas kaaoksessa. Mutta silti tämä on minusta maailman parasta aikaa, Kuustonen kertoi pian tyttärensä syntymän jälkeen IS:lle.

Kuustonen paljasti vuonna 2020, että hän ja Rejman osallistuivat molemmat aktiivisesti perheen pyörittämiseen ja hoitivat kodin ja lapset vuorotellen.

– Vaihtelemme Sebun kanssa sujuvasti rooleja kummankin työtilanteesta riippuen. Olen nauttinut kotona olemisesta, ja on tuntunut arvokkaalta viettää paljon aikaa lasten kanssa kotona, kun he ovat niin lyhyen aikaa pieniä, Kuustonen sanoi.

Kun Kuustonen kuvasi Ivalo-sarjaa Lapissa esikoisensa ollessa pieni, matkusti koko perhe pohjoiseen ja Rejman huolehti pienokaisesta sillä välin.

Iina Kuustonen ja Sebastian Rejman yhdessä vuonna 2015.

Välillä työnjako meni puolestaan toisin päin. Kuustonen oli kotiäitinä yhteensä kolme vuotta, ja Rejman paiski töitä.

Kuustonen muisteli Me Naisten haastattelussa vuonna 2020, miten Rejman reagoi toisen lapsen tuloon: hän osti saksalaisen perheauton. Yhden lapsen kanssa perhe mahtui pikkuautoon, mutta toisen lapsen myötä tilaa tarvittiin lisää.

Vuonna 2011 Teatterikorkeakoulusta valmistunut Kuustonen on tuttu näky lukuisista tv-sarjoissa ja elokuvista. Kuustonen on nähty valkokankaalla muun muassa Kesäkaverit-, Rölli- ja Syke-elokuvissa. Viime vuonna hän kuvasi fitnessmaailmaan sijoittuvaa Punttikomedia-elokuvaa, joka tulee ensi-iltaan myöhemmin tänä vuonna.

Tv:n puolella Kuustonen ja Rejman on nähty yhdessä supersuositussa Syke-sarjassa, jossa he ovat näytelleet usean vuoden ajan.

Muusikkona, näyttelijänä ja juontajana tunnettu Rejman on lisäksi nähty muun muassa Aika, jonka sain -elokuvassa sekä Keihäsmatkoissa ja Kontio & Parmas -sarjassa. Rejman edusti myös Suomea Tel Avivin euroviisuissa vuonna 2019 yhdessä Daruden kanssa. Hänet tunnettiin myös The Giant Leap -yhtyeen laulajana ja kitaristina.

Juontajana Rejman on nähty muun muassa Talent Suomessa ja The Voice of Finlandissa.