Alma Hätösen Instagram-video niitti kiitosta koiranomistajilta.

Juontaja Alma Hätönen on tuttu sekä radiosta että tv:stä

Juontaja Alma Hätönen ilahdutti hiljattain Instagram-seuraajiaan julkaisemalla suloisen videon itsestään koiransa kanssa. Samalla hän esittää kätevän ratkaisun pulmaan, jonka kanssa moni koiranomistaja joutuu säännöllisesti kamppailemaan.

Videolla Hätönen leikkaa koiransa kynsiä, mikä voi monen koiraihmisen kokemuksesta olla useamman ihmisen voimia ja pientä painia vaativa suoritus.

Hätönen on kuitenkin ratkaissut kinkkisen tilanteen luovalla tavalla: hänen otsansa on peitetty tuorekelmulla, johon hän on sivellyt maapähkinävoita. Koiran kynsienleikkuu näyttää sujuvan kuin tanssi, kun koira keskittyy syömään maapähkinävoita Hätösen otsalta.

– Koirani vihaa kynsienleikkuuta, joten minun täytyi ottaa järeät aseet käyttöön. Järeät aseet eli maapähkinävoi, kertovat videon tekstitykset vitsikkäästi.

Video herätti Hätösen seuraajissa ilmeistä hilpeyttä, ja kommenttikenttä täyttyi pian nauruemojien koristamista kommenteista. Moni Hätösen seuraaja piti juontajan ratkaisua nerokkaana.

– Aivan huikea ratkaisu! kehuu joku kommenteissa.

– Tämä hipoo jo neroutta, päivittelee toinen.

– Ihan mahtava idea! Käyttöön!

Kuvatekstissään Hätönen kuitenkin muistuttaa seuraajiaan vastuullisuudesta, sillä mitä tahansa herkkua koirakaverille ei voi tarjoilla.

– HUOM! Maapähkinävoin täytyy olla sokeritonta, jos sitä antaa koirakamulle!

Hätönen tuli suomalaisille alun peri tunnetuksi Ylen juontajana. Tämän jälkeen hän on juontanut muun muassa HitMix-radiokanavalla. Viime vuosia Hätönen on luonut ahkerasti uraa myös televisiojuontajana.