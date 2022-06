Kim ja Khloe Kardashianin kurvit katosivat mystisesti – huhut lähtivät välittömästi liikkeelle

Kim ja Khloe Kardashian näyttävät laihemmilta kuin koskaan.

Kardashianin perheen siskoksiet Kim, 41, ja Khloe, 37, näyttävät tuoreissa kuvissa menettäneen kuuluisat kurvinsa, mikä on saanut aikaan epäilyjä aiempien plastiikkakirurgisten täytteiden poistamisesta.

Kuvissa Kim ja Khloe näyttävät vähemmän kurvikkailta kuin aiemmin, ja seuraajat spekuloivatkin, ovatko he palanneet luonnolliseen ulkomuotoonsa. Tämä ei ole tavatonta Kardashian-perheelle, sillä klaani on julkisuudessa saanut kuulla lukuisia kauneusleikkausväitteitä. Molemmat naisista ovat viime aikoina myös laihtuneet reilusti.

Kim Kardashian käytti Marilyn Monroen historiallista, kristallikoristeista mekkoa MET-gaalassa viime toukokuussa.

Khloe laihtui huomattavasti sen jälkeen, kun erosi pettäjäpoikaystävästään Tristan Thompsonista. Myös Kim omaksui luonnollisemman ilmeen, kun hän alkoi seurustelemaan Saturday Night Live -tähden ja koomikko Pete Davidsonin kanssa. Hän kertoi tunnetusti myös pudottaneensa hurjalla dieetillä painoaan ennen kohuttua esiintymistään MET-gaalassa.

Monet Kardashian-fanit uskovat, että kummallakin sisaruksella on ollut pakaroissaan implantit, tai sitten he ovat käyneet brasilialaisessa pyllykohotuksessa, jossa pakaroihin siirretään rasvaa muualta kehosta. Toiset taas pohtivat, että tosi-tv-tähtien käyttämät kompressiovaatteet vain muotoilevat pakarat muhkeimmiksi, eikä kenenkään ole tarvinnut käydä leikkauspöydällä.

Mirrorin mukaan Kardashian-Jennerin perheenjäsenten ympärillä on pyörinyt spekulaatiota siitä, että Kim, Khloe, Kourtney ja Kylie olisivat kaikki ottaneet aiemmin pepun kohotuksen.

Vuonna 2017 Kim Kardashianilla oli paljon muodokkaampi vartalo vuonna verrattuna tähän päivään.

Kim ja Khloe ovat vuosien varrella kiistäneet kaikki väitteet kauneusoperaatioista, mutta se ei ole estänyt huhujen leviämistä. Keeping Up With The Kardashians -ohjelmassa vuonna 2011 Kim kävi ottamassa jopa röntgenkuvat, jotta pystyi todistamaan, ettei implantteja löydy hänen kehostaan.

Khloe Kardashian vuonna 2014 ja 2022. Fanit uskovat tuoreiden kuvien perusteella, että Khloe on poistattanut oletetut implantit takapuolestaan.

Kuvat kuitenkin puhuvat puolestaan. Khloen peppu näytti dramaattisesti isommalta, kun hän oli kolmekymppinen. Hän on julkaissut viime aikoina myös Instagramissaan kuvia, joissa esittelee timmimpää vatsaansa – jopa niin timmiä, että fanit ovat huolestuneet.

– Olet mennyt liian pitkälle.

– Onko tämä muka normaalia? seuraajat kyselivät.