Elon Muskin lapsi vaihtoi nimensä – ei halua olla missään tekemisissä isänsä kanssa

– En halua enää olla biologisen isäni kanssa sukua millään tavalla, tytär perustelee päätöstään oikeudelle.

Miljardööri Elon Muskin transsukupuolinen tytär on vaihtanut nimeään, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tytär on Reutersin mukaan jättänyt huhtikuussa Los Angelesin oikeuslaitokselle hakemuksen sekä uudesta nimestä että uudesta syntymätodistuksesta, jotka vastaavat hänen uutta sukupuoli-identiteettiään. Samalla hän vaihtoi myös sukunimensä.

– En halua enää olla biologisen isäni kanssa sukua millään tavalla, hän perustelee päätöstään.

Muskin tytär, aiemmalta nimeltään Xavier Alexander Musk, täytti hiljattain 18 vuotta, joka on täysi-ikäisyyden raja Kalifornian osavaltiossa. Pian tämän jälkeen hän anoi oikeudelta nimen- ja sukupuolenkorjausta miehestä naiseksi. TMZ:n mukaan hänen uusi nimensä on Vivian Jenna Wilson.

Musk ei ole ainakaan toistaiseksi kommentoinut asiaa. Toukokuussa, kuukausi sen jälkeen kun tytär oli jättänyt hakemuksensa oikeuteen, Musk osoitti tukensa republikaanipuolueelle, jonka edustajat ajavat muun muassa lakimuutoksia, jotka rajoittaisivat transsukupuolisten ihmisten oikeuksia.

Vuonna 2020 Musk jakoi Twitterissä mielipiteensä transihmisten valitsemista pronomineistä, joilla he toivovat itseensä viitattavan.

– Tuen täysin transihmisiä, mutta kaikki nämä pronominit ovat esteettinen painajainen, Musk kommentoi.

Yllä olevassa kuvassa Musk poseeraa toisen vaimonsa Talulah Rileyn ja kaksostensa kanssa vuonna 2011.

Elon Muskilla on kahdeksan lasta, joista kuusi hänen entisen vaimonsa Justine Muskin (o.s. Wilson) kanssa. Kaksoset Griffin ja Xavier, joista viimeksi mainittu on nyt vaihtanut nimensä, syntyivät vuonna 2004. Kaksi vuotta myöhemmin pariskunta sai kolmoset Damianin, Saxonin ja Kainin. Parin esikoinen, vuonna 2002 syntynyt Nevada, koki kätkytkuoleman vain 10 viikon ikäisenä.

Vuonna 2008 Musk haki eroa vaimostaan. Riitaisaa eroa käsiteltiin myös oikeussalissa, ja Justine Musk avautui asiasta myös lehdistölle. Musk voitti ex-vaimonsa oikeudessa, mutta paikallisen lain mukaan avioerotapauksissa oikeudenkäyntikulut koituvat aina eron varakkaamman osapuolen maksettavaksi. Hintalapun on kerrottu olleen miljoonia dollareita.

Muskit sopivat yhteishuoltajuudesta, jossa lapset jäivät asumaan äitinsä luokse. Justinella oli Kalifornian lain mukaan oikeus jäädä avioehdosta huolimatta parin yhteiseen asuntoon asumaan.

Muskilla on lisäksi kaksi lasta kanadalaisen muusikon Grimesin eli Claire Boucherin kanssa. Esikoispoika herätti julkisuudessa huomiota vanhempiensa erikoisen nimivalinnan vuoksi. Pariskunnan alkuperäinen ehdotus poikansa nimeksi oli X Æ A-12 Musk. Numero korvattiin myöhemmin arabialaisen kirjoitusasun sijaan roomalaisella, ja etunimi muuttui muotoon X Æ A-XII. Hänen kutsumanimensä on X.

Grimes on kertonut, että X on matemaattisten yhtälöiden tuntematon muuttuja. Æ tai Ae on haltijakielellä kirjoitettuna sama kuin Ai, eli rakkaus tai tekoäly. A-12 on SR-17:n edeltäjä, joka on Muskin perheen suosikkilentokone. A puolestaan tarkoittaa arkkienkeliä, joka on Grimesin lempikappale.

Viime joulukuussa Grimes ja Musk saivat toisen lapsensa, Exa Dark Sideræl -nimisen tytön. tyttövauvan ensimmäinen nimi Exa viittaa supertietokonetermiin exaFLOPS, kun keskimmäinen nimi Dark viittaa tuntemattomaan.

Sideræl, joka äännetään englantilaisittain Boucherin mukaan sigh-deer-ee-el, viittaa universumin todelliseen aikaan eli tähti- ja avaruusaikaan, joka ei ole verrannollinen aikakäsitykseen, jonka ymmärrämme maapallolla. Pariskunta kutsuu lastaan nimellä Y.

Musk ja Grimes erosivat viime syyskuussa kolmen vuoden seurustelun jälkeen. Musk kertoi asiasta uutisoineelle Page Sixille, että pari on edelleen hyvissä väleissä ja he aikovat huolehtia lapsestaan yhdessä.