Liikemies Henry Aflechtin miljoonalukaalissa Espanjassa vierailee äitiehdokkaita – nyt hän paljastaa, miksi romanttiset suhteet eivät ole toimineet

Henry Aflechtin Mijaksessa sijaitsevassa villassa on 350 neliötä. Liikemies viihtyy Espanjan lämmössä, mutta uskoo muuttavansa hulppeasta kodista jo parin vuoden päästä pois.

Mijas, Espanja

Neljä vuotta sitten liikemies Henry Aflecht etsi itselleen uutta kotia Espanjan auringon alta.

Aflecht haaveili näyttävästä maisemasta ja yksityisyydestä. Vastaan sattui epämääräinen myynti-ilmoitus Mijaksessa sijaitsevasta villasta. Aflecht lähti katsomaan taloa ja tajusi heti löytäneensä etsimänsä.

Nyt talo on käynyt läpi suuren remontin. Jos kaikki menee hyvin, remontti valmistuu kesän loppuun mennessä.

– Haluaisin sanoa, että ensi kuun loppuun mennessä on kokonaan valmista, mutta me ollaan Espanjassa. Remonttia hoitaneet pojat ovat hyviä työntekijöitä, mutta alihankkijoiden kanssa on ollut ongelmia ja esimerkiksi kuljetuslakko on vaikeuttanut tavaran saantia, Aflecht toteaa.

Suuressa villassa on noin 350 neliötä ja kookas takapiha isolla uima-altaalla. Aflecht kertoo maksaneensa talosta hieman alle 700 000 euroa. Mies arvioi, että talo on mahdollista myydä tulevaisuudessa yli kahdella miljoonalla eurolla eteenpäin.

– Remonttiin on mennyt neljän vuoden aikana noin 450 000 euroa. Puhutaan vähän päälle miljoonasta kun lasketaan mukaan kalusteet ja kaikki kodinkoneet.

Henry Aflecht nauttii Espanjassa erityisesti siitä, että aurinkoa riittää ympäri vuoden. Liikemies ei käytä alkoholia ja hakee viilennystä kuumina kesäpäivinä muista juomista.

Aflechtilla on koti myös Portugalissa. Mies kertoo viihtyvänsä molemmissa maissa hyvin. Uusi koti Mijaksessa täyttää nyt kaikki toiveet.

– En jaksa aloittaa samaa remonttihommaa alusta Portugalissa. Olen tehnyt tähän Mijaksen taloon nyt kaiken, mitä olen halunnut. Olen ajatellut, että asuisin tässä kaksi vuotta. Mielestäni kahdessa vuodessa ehtii nauttia sen, mitä kämpästä voi irti saada.

Tulevaisuuden ykköskoti saattaa sijaita Espanjassa tai Portugalissa. Lähes varmaa on se, ettei se tule olemaan Suomessa.

– Kyllä se Suomi on 45 vuodessa nähty. Ystävät ovat sanoneet, että hyvä kun lähdit. Kuulemma Facebookissani oli niin kiukkuisia maailmanlopun päivityksiä. En pystynyt maata muuttamaan, mutta onneksi pystyin maasta muuttamaan.

Espanjassa ja Portugalissa Aflecht nauttii monien muiden tapaan lämpimästä ilmastosta. Hyvä sää mahdollistaa muun muassa sen, että Aflecht voi ajaa moottoripyörällään pitkin rantakatuja vuoden ympäri.

– Oma kokemukseni on se, että täällä elämänlaatuni on potenssiin kymmenen. Mutta totta kai täällä on myös ne omat miinukset.

Aflechtin nuoruuden unelma oli eläköityä nuorena. Mies on takonut mittavan omaisuutensa sekä yksityisellä turvallisuusalalla että viihdebisneksessä.

Aflecht ei halunnut sitoutua bisneksiin Espanjassa, mutta päätyi sattuman kautta ostamaan Espanjassa toimivan suomalaisen radiokanavan, Radio Finlandian.

Radio Finlandia on suomalainen radiokanava Espanjan Aurinkorannikolla. Henry Aflechtin mukaan kuulijat ovat tottuneet siihen, että lähetyksiä voi tulla milloin tahansa.

Uudessa kodissa on moderni studio radiolähetyksiä varten. Aflecht tekee studiosta muun muassa suoria lähetyksiä keskellä yötä. Uutta yleisöä nettiradiokanavalle on saapunut Aflechtin TikTok-tilin kautta.

Aflecht osallistui alkuvuodesta televisioituun Rikkaat ja rahattomat -ohjelmaan, jossa hän eli vaatimattomasti 70 euron viikkobudjetilla. Ohjelman lopussa liikemies lahjoitti toiselle osallistujalle Sadulle rahasalkun.

Lue lisää: Henry Aflecht luopuu 13 000 euron kuukausibudjetistaan – ostosreissu kioskille päättyy hämmennykseen

Lue lisää: Hittisarjaan osallistuminen muutti Henry Aflechtin ajatusmaailmaa radikaalisti – teki yllättävän päätöksen jättiomaisuutensa jakamisesta

Palautteen määrä ja laatu katsojilta yllätti Aflechtin täysin.

– Ylensä suomalaiset antavat negatiivista palautetta ihan sama mitä teet. Positiivisen palautteen tulva oli hämmentävää, tuhansia viestejä tuli jokaiseen välineeseen.

Lue lisää: Hittisarjaan osallistuminen muutti Henry Aflechtin ajatusmaailmaa radikaalisti – teki yllättävän päätöksen jättiomaisuutensa jakamisesta

Nyt Aflechtin tilillä on 77 000 seuraajaa ja videoilla yli 1,2 miljoonaa tykkäystä. Aflecht on taltioinut tililleen muun muassa Mijaksen-kodin remonttiin liittyviä yksityiskohtia. Lisäksi hän jakaa seuraajilleen tavallista arkeaan.

Miehen mukaan moni seuraajista on ihmetellyt Aflechtin elämäntyyliä.

– Kuvaan joskus videoita rikkinäinen huppari tai vanhat farkut päällä. Siihen puututtiin heti ja tuli kommentteja, että en ole rikas, koska pukeudun näin. Monella tuntuu olevan vääristynyt kuva siitä, miltä varallisuus näyttää.

Aflecht nousi otsikoihin viime syksynä, kun hän kertoi Facebook-päivityksessään haaveistaan tulla isäksi. Huomiota herättänyt äidinhakuilmoitus lähti leviämään sosiaalisessa mediassa, ja liikemiehelle sateli yhteydenottoja.

Aflecht kertoo, ettei etsimällä etsi elämäänsä parisuhdetta. Liikemies olisi avoin kumppanuusvanhemmuudelle, sillä ei halua lasta suhteeseen, joka ei toimi.

– Olen pyrkinyt välttämään sen kohtalon, että lapsi syntyisi parisuhteeseen, joka ei toimi ja sitten lapsi joutuisi kärsimään vanhempien ongelmista. Olen nähnyt monia esimerkkejä siitä, miten en haluaisi hoitaa asiaa.

Lue lisää: Rikkaan suomalaisliikemiehen poikkeuksellinen ilmoitus pisti sinkkunaiset liikkeelle: sai yli 600 yhteydenottoa – seassa myös surullisia kohtaloita

Henry Aflecht joutui tarttumaan tikkaisiin kesken haastattelun. Tuuli puhalsi villan oven kiinni, ja Aflecht jäi toimittajan ja kuvaajan kanssa lukkojen taakse. Jemmasta löytyi onneksi vara-avain.

Moni Aflechtiin yhteyttä ottaneista naisista haaveilee kuitenkin parisuhteesta. Osa taas on lähinnä kiinnostunut Aflechtin varallisuudesta.

Liikemies kertoo tavanneensa kuitenkin myös potentiaalisia äitiehdokkaita Suomesta. Osa on vieraillut hänen luonaan myös Espanjassa. Tärkeintä miehelle on tutustua naisiin rauhassa.

– Minulla ei ole hoppu asian kanssa, mutta ymmärrän myös sen, että monella naisella aikataulu on kiireisempi, koska ikä tuo mukanaan riskejä. Kaikilla ei ole aikaa käyttää vuotta tutustumiseen.

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Aflecht myöntää, ettei hänellä itsellään ole ollut vuosien varrella aikaa kumppaneille.

– Kaikki romanttiset ihmissuhteet ovat kaatuneet siihen, että olen aina töissä. Saatoin viettää kotona kolme tuntia vuorokaudesta ja nekin käytin nukkumiseen. Nostan käden ylös virheen merkiksi.

Keskittyminen uraan on tuonut Aflechtille varallisuutta, mutta itseään nuorempia hän ohjeistaa ottamaan rennommin.

– Olen sanonut monille, että älkää ottako niin ehdotonta linjaa, kuin minä. Puolet ajasta voi käyttää varallisuuden tekemiseen ja loput sitten tulevaisuuteen muutoin.