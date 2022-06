Sointu Borgilla on edessään naku-uinnin täyteinen juhannus – kuntosalilla sattunut tapaturma pakotti tekemään poikkeuksellisen ratkaisun

30 vuotta täyttävä Sointu Borg viettää poikkeuksellisen juhannuksen: tänä vuonna hän ei ole töissä. Mökkijuhannukseen äidin puolen suvun kanssa kuuluu ainakin grillausta ja naku-uintia.

Tapahtuma-alan yrittäjä Sointu Borg on tottunut siihen, että elämässä on vilskettä ja vipinää. Viimeisen vuoden ajan vauhtia on piisannut erityisen paljon, joten tästä juhannuksesta Sointu toivoo pientä seesteistä hetkeä ennen tulevia uusia työkuvioita.

Jo vuosien ajan juhannukset ovat kuluneet töissä jollain festivaalilla.

– Tämä on ensimmäinen vapaa juhannus varmaan kahdeksaan vuoteen. Pitää alkaa opetella juhannuksenviettoa ja ruveta luomaan omia juhannusperinteitä, Borg tuumii.

Ajatus tuntuu yllättävältä, mutta mukavalta. Borg on huomannut, ettei enää ole samaa parikymppisen poltetta, että aina pitäisi olla parhaissa bileissä. Mielenkiinnon kohteet ja prioriteetit ovat muuttumassa.

– Latautumista ja rauhallisuutta on alkanut arvostaa enemmän. Tuntuu tosi jännältä, koska nuorempana sitä ajatteli, etten tule koskaan olemaan niitä, jotka haluavat olla mökillä. Kummasti sitä mieli muuttuu, hän nauraa.

Päätökseen olla menemättä töihin oman yrityksen hoitamille juhannusfestivaaleille vaikuttaa myös alkuvuodesta salilla tapahtunut tapaturma. Leukoja vetäessään Borg tipahti.

– Vasen jalka jäi jumiin ja siitä meni reisiluu.

Jalka ei tullut kuntoon, joten huhtikuussa otettiin käyttöön kovemmat aseet.

– Leikkauksessa jalkaan laitettiin titaania ja luunkorviketta. Nyt kesällä harjoittelen kahdella jalalla menemistä. Siksikin parempi, etten mene kentälle pyörimään muiden työntekijöiden haitaksi.

Pitkäraajainen nainen on telonut aiemminkin raajojaan leikkauskuntoon.

– Olen niin honkkeli. Kerran meni käden kanssa samassa rytäkässä poskiluu sillä tavalla, että vasemman puolen poski roikkui jonkin aikaa. Olen niin tapaturma-altis, että laitan itseni aina välillä remonttiin. Kun otan osumaa, otan kunnolla.

183-senttinen Borg käyttää mielellään korkokenkiä.

– Tuntuu kurjalta, että jotkut naistuttavani eivät käytä pituutensa takia korkkareita, vaikka haluaisivat. On minullakin ollut joskus 160-senttisiä poikaystäviä, mutta yhtään ei haitannut.

Pitkänhuiskea Sointu Borg käyttää mielellään korkokenkiä.

Tänä juhannuksena Sointu aikoo suunnata vanhempiensa mökille Hämeeseen. Avomies Tomi Solonen tulee mukaan, mikäli työt eivät ole esteenä.

– Mökille kerääntyy yleensä koko äidinpuoleinen suku ja tunnelma on tiivis, Borg mainitsee.

Hänen mielestään juhannuksena kuuluu ehdottomasti grillata.

– Rakastan kunnon pihviä, herkkusieniä, grillattua maissia, vartaita, oikeastaan kaikkea grillattavaa. Lisäksi muurinpohjalätyt ovat älyttömän hyviä.

Uiminen kuuluu myös mökkielämään.

– Käyn ehdottomasti naku-uimassa. Se on aivan parasta.

Mökiltä Borg pyrkii palaamaan sillä tavalla, että ehtii viettää vielä vähän kaupunkijuhannustakin kavereiden kanssa.

Juhannuksena voi kerätä voimia syntymäpäiväkekkereihin, jotka koittavat muutama päivä juhannuksen jälkeen. Borg täyttää 30 vuotta kesäkuun viimeisenä päivänä. Se on merkkipaalu, joka on pistänyt pohtimaan elämää monelta kantilta.

Borg on kauppatieteiden maisteri, joka on pyörittänyt omaa tapahtuma-alan yritystään useita vuosia. Korona teki alalle suurta haittaa, ja oli myös osasyy, että Borg päätti osallistua keväällä 2021 esitettyyn Diili-ohjelmaan.

– Kolmekymppiset on monelle ikäraja, johon mennessä pitäisi olla saavutettuna kaikenlaista. Mutta onko elämä kuin ostoslista, jossa pitää hankkia tiettyjä asioita tiettyyn ikään mennessä, Borg kysyy.

– Minulla ura lähti rullaamaan nyt kolmekymppisten lähestyessä. Olen päässyt tosissani raivaamaan omannäköistä uraa viimeisen vuoden aikana. Ilman näitä onnistumisia minulla voisi olla hyvin eri fiilikset lähestyä kolmeakymppiä.

Borg uskoo monien naisten kokevan, että kolmekymppisenä pitäisi olla jo vakiintuneessa parisuhteessa.

– Kolmekymppiä on monille ahdistava ikä, koska siihen liittyy yhteiskunnallisia odotuksia. Yhteiskunta on nykyään vapautuneempi, mutta kyllä ne sukulaiset silti kyselevät kolmekymppisiltä parisuhteesta ja perheestä.

Sointu Borg poseerasi Ilta-Sanomien juhannuskuvissa upeissa Itä-Helsingin maisemissa Jollas89-saunalla ja sen pihapiirissä.

Syntymäpäivät antavat aihetta katsella taaksepäin.

– Tähän mennessä pahin ikäkriisini on ollut 25-vuotiaana. Silloin iski neljännesvuosisatakriisi, kun tajusi, kuinka nopeasti kaksikymppiset kuluivat, Sointu Borg kertoo.

– Minulla on ollut kahden- ja kolmenkympin välillä aika isoakin kipuilua suhteessa siihen, millaisilla ihmisillä itseni ympäröin. Olen ehtinyt rakentaa lähipiirini uusiksi pariinkin otteeseen.

Elämään vaikuttaneisiin käänteisiin kuuluu paniikkihäiriö, joka alkoi oireilla 24-vuotiaana.

– Se oli matka oman mielen haavoittuvuuteen, jouduin sukeltamaan todella syvälle itseeni. Olin ollut pitkään toksisten ihmisten ympäröimä, ja kehon palohälytysjärjestelmä napsahti päälle.

” Se oli matka oman mielen haavoittuvuuteen, jouduin sukeltamaan todella syvälle itseeni.

Borg mietti, miten tilanteeseen oli tultu.

– En lähtenyt uhriutumaan ajattelemalla, että miksi minulle kävi näin. Otin vastuun omasta hyvinvoinnistani miettimällä, mitä olin tehnyt pieleen. Miksen osannut pitää rajojani lähisuhteissa, Borg pohtii.

– Itsetuntoni oli ajautunut muutamassa vuodessa tosi alas, koska olin päästänyt lähelleni ihmisiä, jotka olivat sitä nakertaneet.

Borg joutui kohtaamaan pelon, että katkaisemalla itselleen haitalliset ihmissuhteet, hän jäisi yksin. Kuten kävikin.

– Minulla ei ollut vähään aikaan ollenkaan kavereita, koska päätin laittaa kaveripiirini ihan uusiksi.

Avopuoliso Tomi Solonen tuli Borgin elämään noihin aikoihin. Hänestä on kasvanut vahva tukipilari.

– Tomin tapaaminen oli merkittävä käännekohta. Olin ehtinyt miettiä, etten ehkä koskaan halua vakavaa parisuhdetta. Tomin kanssa olen saanut kasvaa omaksi itsekseni oloni turvalliseksi tuntien.

Pari palasi juuri lemmenlomalta Berliinistä. Loppukesästä tulee täyteen viisi vuotta yhteiseloa. Vielä ei olla kihloissa eikä mietitä lapsia.

– Haluan olla varma asiasta, jos rupean laittamaan lapsia. Tomillakaan ei ole suurta vauvakuumetta. Hän on sanonut elävänsä kanssani onnellisen elämän vaikka ilman lapsiakin. Emme kumpikaan näe tähän yhtälöön vielä lasta. Tulevaisuus näyttää, miten tämä menee, Borg uskoo.